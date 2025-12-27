Сегодня 20:44 Отчим бил, родной отец заблокировал, а жены изменяли. С кем нашел счастье сын Татьяны и Анатолия Васильева 0 0 0 Фото: Соцсети Знаменитости

В свои 47 лет Филипп Васильев остается в первую очередь сыном знаменитых родителей — Татьяны и Анатолия Васильевых. Он пытался добиться успеха в кинематографе, но бросил это дело в 2018 году. Но интерес публики никуда не делся — новости об актере выходят регулярно. Карьеру Васильева затмила его личная жизнь.

Детство Филиппа Васильева В далеких 70-х Татьяна Ицыкович влюбилась в главного сердцееда Школы-студии МХАТ Анатолия Васильева. После свадьбы, 30 июля 1978 года на свет появился сын Филипп. Но родители развелись, едва мальчику исполнилось четыре года. У матери были романы на стороне с Михаилом Державиным и Валентином Плучеком, затем она открыто призналась мужу в измене с Георгием Мартиросяном. «Не знаю, почему для него это была такая неожиданность. Он все время снимался, я была с головой в работе. У него были любовные связи, у меня… Но мужчине, наверное, тяжелее осознать неверность жены. Тот Васильев, которого я полюбила в Школе-студии МХАТ, был совсем другим человеком — очень талантливым и красивым. Он мог играть все!» — оправдывалась актриса.

Фото: РИА «Новости»

Она говорила, что таким людям, как ее муж, нужна жена-администратор и поклонение, она же не могла постоянно им восхищаться. Через несколько дней после развода Татьяна расписалась с Георгием Мартиросяном, в браке родилась дочь Лиза. По словам Васильевой, отчим старался вырастить из пасынка настоящего мужчину, но зашел слишком далеко — перегружал Филиппа домашними делами и бил его.

Сначала он бил меня, потом добрался до сына. Я прекрасно понимала, что мужчина не может любить чужого ребенка. Я согласна с тем, что с мальчиками нужно быть построже, но не чужому отцу. Татьяна Васильева

После откровений Татьяны Мартиросян назвал ее сумасшедшей с деменцией.

Фото: РИА «Новости»

Карьерный путь Васильев получил юридическое образование, но решил попробовать себя в кинематографе. Мать заметила, что парень унаследовал способности родителей. Он окончил ВГИК и ГИТИС. Впервые Филипп сыграл в детективе «Иван Подушкин. Джентльмен сыска», но его имя даже не указали в титрах. Через пару лет он засветился в роли Ганса в «Знахаре» и в эпизоде «Ставки на жизнь». В 2010 он принял участие в проекте «В лесах и в горах», позже появился в сериале «Дикий». Однако роли Васильева в кино оставались второстепенными. Чаще артист блистал на подмостках театра.

Фото: Медиасток.рф

«Маменькин сынок» Татьяна рассказывала, что ее сын впервые женился в 16 лет, тайно обвенчавшись с девушкой Соней. Она была старше него на четыре года. Молодые люди некоторое время жили в квартире матери, но вскоре выяснилось, что у избранницы есть другой. В 2008-м Васильев женился второй раз. Его супругой стала актриса Анастасия Бегунова. Они познакомились во время работы над спектаклем «Белла Чао». Когда Татьяна узнала, что невестка беременна, она настояла на свадьбе. В браке родились сыновья Иван и Григорий. В 2015 году стало известно о конфликте между Васильевой и Бегуновой. Актриса обвинила избранницу сына в изменах. Та, в свою очередь, заявила, что Филипп в браке не работал, полностью зависел от матери и был «маменькиным сынком».

Фото: Anton Kavashkin / www.globallookpress.com

Пара распалась, дети остались с отцом в Москве. Актер Станислав Садальский остро высказался об этой ситуации. «Жена, несмотря на роскошные подарки свекрови, все же ушла к другому, забеременела. Филиппок не захотел отставать: нашел девушку Марию, и она тоже на сносях. Какая же счастливая бабушка! Скоро появится еще один рот, только успевай колесить по стране с концертами. Пожелаем здоровья лошадиного маме Филиппа Васильева!» — написал он в своем блоге.

Разрыв связей с отцом Анатолий Васильев несколько лет не общался с сыном после развода с Татьяной. Когда Филиппу было 12 лет, он пришел в театр к матери с охапкой подарков от отца. Но под влиянием Татьяны подросток все вернул и заявил, что Анатолий ему не папа. В следующий раз отец и сын встретились много лет спустя, инициатором стала жена Филиппа. Благодаря ей Анатолий и Филипп на время восстановили связь, общались и даже вместе вышли на сцену в одном спектакле. Примирение оказалось хрупким: в последние годы Анатолий не отвечал на звонки и не интересовался внуками. Летом 2025 года он окончательно оборвал все контакты и заблокировал номера сына и его детей. «Филипп пытается поздравлять отца с днем рождения, иногда удается. Внуками он не интересуется. Но мне люди со стороны говорят: „Хорошо, что хоть так“. Значит, хорошо. Лизе повезло больше, Георгий ее обожает», — рассказала Татьяна.