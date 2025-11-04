Сегодня 05:42 Российский реформатор или агент ЦРУ? Как Михаил Лесин превратил медиа в оружие 0 0 0 Фото: mfa_russia/Twitter.com / www.globallookpress.com Знаменитости

США

Отели

Журналистика

Вашингтон

Россия

Телевидение

ТЭФИ

ЦРУ

Михаил Лесин был реформатором российского медиарынка с противоречивой репутацией. Он стал главным инициатором разгона НТВ и создателем современного телевидения. Лесин обладал огромным влиянием, поэтому его смерть в номере дешевого отеля в Вашингтоне в 2015 году до сих пор вызывает вопросы. Сердечный приступ не подтвердился, а медэксперты нашли на его теле травмы и порезы, свойственные для убийства.

Как Михаил Лесин отменил советское телевидение

Выпускник Московского инженерно-строительного института Михаил Лесин по полученной специальности инженер-строитель проработал в структурах Минпромстроя СССР всего пять лет. Оттуда его переманил его близкий друг, ставший известным продюсером, Александр Акопов. Он вспоминал, что предложил Лесину занять пост администратора театра-студии «Паноптикум». На урегулирование всех проблем творческого объединения у нового руководителя ушла всего одна неделя.

В конце 80-х с появлением гласности в Союзе начали проводить различные конкурсы красоты. На одном из таких мероприятий молодого Лесина заметили в компании воров в законе Отари Квантришвили и Александра Иванькова (Япончика).

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

Кроме того, спонсором конкурсов часто выступал лидер Солнцевской преступной группировки бизнесмен Сергей Михайлов (более известный как Михась). Показав себя хорошим руководителем из театра Лесин перешел на пост руководителя Молодежного творческого производственного объединение «РТВ», которое занималось выпуском популярной тогда программы «Веселые ребята».

В 1991 году из этой организации выросло агентство Video International, ставшее ведущим игроком рынка телевизионной рекламы. Многие помнят ролики «Всемирная история. Банк „Империал“».

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Фирма занималась выпуском различных программ, купленных по франшизе на Западе. В их числе «Сам себе режиссер», «Устами младенца», «100 к одному» и многие другие. В 1994 году Лесин добился получения эксклюзивных прав на размещение рекламы на телеканале РТР (прародителе ВГТРК) и телерадиокомпании «Останкино» (сейчас Первый канал), которую новый руководитель Влад Листьев решил превратить в Общественное российское телевидение (ОРТ) и проводить рекламу через собственную компанию «ИнтерВИД». По неподтвержденным данным, именно это решение и стало причиной убийства Листьева. Газета «Совершенно секретно» прямо называла владельца Video International Лесина причастным к найму киллера. Дело об убийстве Листьева не раскрыто до сих пор.

Как Лесин пришел во власть

Талантливого медиаменеджера в 1996 году пригласили на пост руководителя управления президента России по связям с общественностью. Лесина называли одним из главных креаторов предвыборной кампании Бориса Ельцина. В частности, ему приписывают авторство роликов «Голосуй сердцем», «Спаси и сохрани», «Верю, люблю, надеюсь», которые регулярно появлялись в эфире телеканала РТР. После победы Ельцина на выборах Лесин ушел на пост первого заместителя председателя ВГТРК, где оставался на протяжении двух лет, перейдя на должность министра печати.

Лесин подписал в 200 году знаменитое соглашение с арестованным владельцем компании «Медиа-Мост» Владимиром Гусинским, что он передаст доли в телеканале НТВ, радиостанции «Эхо Москвы», спутниковых каналах НТВ+ и других активов в собственность «Газпром-медиа».

Фото: РИА «Новости»

Все закончилось переходом команды «старого НТВ» на принадлежащий Борису Березовскому телеканал «ТВ-6», который превратился в ТВС, но быстро закрылся. В 2004 году Лесин потерял свой пост из-за ликвидации министерства и появления Агентства по печати и массовым коммуникациям, которое находилось в подчинении Министерства культуры.

Из правительства Лесин перешел на работу в администрацию президента, где занял пост советника по делам СМИ. Он предложил создать телеканал Russia Today для трансляции российской картины мира зарубежной аудитории.

Фото: РИА «Новости»

В 2009 году занявший пост президента России Дмитрий Медведев внезапно отправил Лесина в отставку. Источник «Интерфакса» называл причиной такого решения несоблюдение правил государственной службы. Много лет спустя в интервью Forbes Лесин признавался, что на государственном посту давал советы предпринимателю Юрию Ковальчуку по созданию Национальной медиа группы. «А что в этом странного? Я являюсь одним из известных специалистов по медиа», — пояснял медиаменеджер. После окончания государственной службы Лесин переехал в США. Он купил дом в Калифорнии и перевез туда семью. Помогал сыну Антону, который занялся бизнесом в Голливуде. При этом контактов с ключевыми игроками медиарынка он не оставил.

Триумфальное возвращение Лесина

Осенью 2013 года Михаил Лесин внезапно вернулся в Москву. Он сменил на посту генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Николая Сенкевича, который проработал 10 лет. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удачным совпадением потребность компании в новом руководителе и желании медиаменеджера вернуться к работе.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

За первые же два месяца на новом посту Лесин купил у холдинга «ПрофМедиа» Владимира Потанина развлекательные каналы «Пятница», ТВ3 и «2×2», радиостанции «Авторадио» и «Юмор FM» и кинокомпанию «Централ Партнершип».

Кроме того, Лесин начал чистку рядов ряда крупных топ-менеджеров внутри холдинга. Он уволил многолетнего генерального директора радиостанции «Эхо Москвы Юрия Федутинова и вступил в конфликт с главным редактором Алексеем Венедиктовым*.

«Мы часто общаемся с господином Венедиктовым*, и у нас очень много разногласий. Я недоволен редакционной политикой „Эха Москвы“, и Венедиктов* знает об этом. Мы тысячу лет знаем друг друга, поэтому у нас нет каких-то таких танцев вокруг этого», — заявлял Лесин.

Фото: РИА «Новости»

Он подчеркивал, что юридически не имеет права влиять на редакционную политику радиостанции, но давит своим авторитетом, прикладывая огромное количество усилий. Кроме того, по инициативе Лесина на российское телевидение вернулась премия ТЭФИ, а также начал создаваться Индустриальный комитет по телеизмерениям, который определял долю интереса зрителей к тем или иным передачам. В 2014 году Лесин внезапно покинул пост главы «Газпром медиа». Он появился всего на один год, но под его руководством компания сильно изменилась, а приобретенные им медиа сейчас являются самыми доходными в холдинге.

Чем занимался Михаил Лесин после ухода с работы

Официально о причинах своего ухода с поста руководителя российского медиахолдинга Лесин не заявлял. Источники журналистов из его окружения говорили, что он устал и столкнулся с проблемами со здоровьем. Косвенно это подтвердил отъезд Лесина в больницу Швейцарии, где он провел несколько месяцев, а после вернулся в США. Там его уже ждали.

Сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер потребовал от властей страны провести расследование происхождения американской недвижимости российского медиаменеджера, которому принадлежали несколько особняков в Беверли-Хиллз, где жили его бывшая жена и его дети.

Фото: РИА «Новости»

Общую стоимость домов предварительно оценили в 28 миллионов долларов. Парламентарий подчеркнул, что Лесин долгое время работал на государственной службе и не мог заработать такие деньги. Медиаменеджер, комментируя подозрения, заявлял, что особняками владеют его уже взрослые дети, которые давно живут в США. «Это точно не моя собственность, дети устраивали свою жизнь сами, брали под эти сделки кредиты, они существуют в банке», — подчеркивал Лесин. По данным уехавшего из России журналиста Евгения Киселева*, расследованием по заявлению сенатора Уикера недвижимости занялся криминальный департамент Министерства юстиции и ФБР. Американские силовики считали, что россиянин мог быть причастен к коррупции или отмыванию незаконных доходов.

Как умер Михаил Лесин

Тело Лесина обнаружили в номере отеля Dupont Circle 5 ноября 2015 года. Первоначальной версией смерти назвали сердечный приступ, поэтому ничего криминального в кончине 57-летнего россиянина не увидели. Вопросы возникли после публикации судебных медицинских экспертов округа Колумбия, которые провели вскрытие тела. В коротком релизе говорилось, что Лесин получил множественные травмы головы, шеи и туловища в результате падений, вызванных сильным алкогольным опьянением.

Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Следователи установили, что в номер Лесин вернулся около 10:48 после длительного употребления алкоголя. По данным ведомства, россиянин находился в комнате один и умер в результате удара головой о тупой предмет.

Отчет по делу не публиковался несколько лет, но американские журналисты добились получения официальных данных через судебный иск. Из документов следует, что судебные медицинские эксперты обнаружили у Лесина перелом подъязычной кости. От удара головой такую травму человек получить не может. Она больше свойственна погибшим от добровольного или принудительного удушения. Кроме ушибов и кровоподтеков на теле медиаменеджера нашли множественные порезы. Но как они появились, эксперты сказать не смогли.

Кроме того, вопросы вызвал и отель, где остановился бывший министр печати и крупный российский медиаменеджер. Близкие Лесина заявили, что он бы никогда не выбрал дешевую гостиницу и точно в день смерти был в номере не один, так как пропала часть его вещей.

Фото: РИА «Новости»

Прокуратура округа Колумбия установила, что изначально Лесин прибыл в Вашингтон 3 ноября и остановился в отеле Four Seasons. Сотрудники гостиницы уведомили спецслужбы США о необычном госте, который в первые же часы пребывания опустошил весь минибар. Силовики посоветовали выставить у номера Лесина охрану, чтобы не дать ему уйти. На следующий день медиаменеджер зарегистрировался в отеле Dupont Circle, откуда уже не вышел. По решению семьи тело Лесина кремировали. Его прах захоронили на кладбище Hollywood Forever Cemetery в Лос-Анджелесе.

Как отреагировали на смерть Лесина в России

Президент России Владимир Путин первым выразил соболезнования родным Михаила Лесина. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме говорилось, что медиаменеджер внес огромный вклад в становление современных российских средств массовой информации.

Глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский в беседе с РИА «Новости» заявил, что после ухода с поста руководителя «Газпром медиа» Лесин перенес несколько тяжелых операций, но быстро восстановился. «В последний наш разговор он с гордостью говорил, что, по оценкам врачей, с его диагнозом только 10% людей встают на ноги, и он оказался в их числе», — подчеркнул он. Сеславинский добавил, что незадолго до смерти у Лесина родилась дочь и он очень хотел познакомить ее со старшими детьми. Главный редактор RT Маргарита Симоньян призналась, что не может поверить, что медиаменеджера больше нет. «Мне все кажется, что завтра Лесин позвонит с утра и в своей обычной бодрой и веселой манере скажет: „Ну что, как я всех взбодрил?“ Это был уникальный человек. С редкой способностью ценить жизнь», — отметила она. Журналист Ксения Собчак рассказала, что незадолго до смерти Лесин готовился дать ей интервью. В качестве подтверждения она выложила переписку, которую вела с ним в одном из мессенджеров.

Фото: X.com/xenia_sobchak

«У меня есть стойкое ощущение, что он что-то знал, но в последний момент не захотел говорить», — подчеркнула она.

Почему Лесина называли агентом ЦРУ

В 2024 году российские СМИ массово растиражировали копию документа, опубликованную авторами Telegram-канала «Военный обозреватель». Они утверждали, что это отчет сотрудника ЦРУ, который провел беседу с Лесиным, занимавшим тогда пост министра печати. Политолог Сергей Марков* посчитал, что это доказывает связь покойного медиаменеджера с американской разведкой. Но на самом документе нет никаких пометок о секретности. При этом в базе данных ЦРУ упоминание Лесина есть.

Фото: РИА «Новости»

В 2022 году журналист-расследователь Джереми Бигвуд призвал передать ему всю информацию о причастности к американской разведке российского медиаменеджера. Ответ журналист получил достаточно быстро. В пресс-службе заявили, что нашли шесть документов о Лесине, но ни в одном из них не говорится о его работе или вербовке ЦРУ. «Если бы связь между Лесиным и разведкой существовала, то эти материалы носили бы гриф секретности в качестве гарантий от несанкционированного раскрытия агента», — говорится в сообщении. Журналисту Бигвуду дали совет, что если он не согласен с ответом, то он может его обжаловать в течении 90 дней в комиссии Агентства по раскрытию информации. *Признан в России иностранным агентом.