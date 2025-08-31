Сегодня 04:58 Роман с Пересильд, суд с сыном Цоя и война с Поклонской. Как режиссер Учитель превратил жизнь в драму 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Режиссера Алексея Учителя можно назвать настоящим бунтарем. Он воевал с Натальей Поклонской за фильм «Матильда», судился с сыном Виктора Цоя и неоднократно оказывался в центре скандалов. Учителю 31 августа исполнилось 75 лет. О его жизни и творчестве — в материале 360.ru.

Мальчик из культурной семьи

Будущий автор фильма «Матильда» родился в творческой семье режиссера и оператора Ефима Учителя и редактора издательства «Искусство» Нины Войцеховской. Отец часто брал сына на съемки, рассчитывая, что он продолжит династию, мать же видела в нем артиста балета. Но глава семьи на корню зарубил карьеру танцовщика.

Еще в школе Алексей увлекся фотографией. Он много бродил по родному Ленинграду и снимал этюды, но особого успеха не достиг и решил сосредоточиться на спорте. Секция бокса, фехтования, гандбола и футбола.

Свой выбор он остановил на искусстве кино и даже поступил в профильный кружок во Дворце пионеров. После окончания школы по настоянию отца он подал документы на операторский факультет ВГИКа.

Фото: РИА «Новости»

C первого раза на учебу не попал, провалившись на вступительных экзаменах. Следующий год Алексей Учитель проработал ассистентом оператора, набираясь необходимого опыта. Вторая попытка поступления оказалась удачной. После получения диплома на два долгих года он отправился в армию, где продолжил снимать. «В армии один сержант пытался подшучивать надо мной, но я умел за себя постоять. Я ведь применял и там свои операторские навыки. Мы снимали, как маршируют солдаты, я сказал командиру, что тот плохо марширует, и его вывели из строя», — рассказывал Учитель.

Первые картины и главный успех

Творческую карьеру он начал с работы оператора на Ленинградской студии документальных фильмов. В 1975 году стал режиссером неигровых фильмов. Сегодня по его работам можно учить историю позднего Советского Союза. В картине «Сколько лиц у дискотеки?» он рассказывал о новом досуге молодежи.

Настоящая слава к нему пришла в 1987 году с прогремевшим на всю страну документальном фильмом «Рок» с только набиравшими популярность музыкантами.

Учитель рассказывал, что долго не мог понять, кого снимать первым. В итоге выбрал лидера группы «Кино» Виктора Цоя, который тогда работал в кочегарке, увековеченной в его песне «Камчатка».

Фото: РИА «Новости»

«Я предложил: „Мы снимаем у тебя. Сидим день, два, три — сколько выдержишь. Ни одного вопроса я не задам. А потом покажу тебе, что получилось. Понравится — продолжим. Нет — попрощаемся“. Он согласился, и я прожил потрясающие три дня», — вспоминал Учитель. Фильм произвел необычайный фурор. После этого режиссер основал собственную киностудию, которую назвал «Рок». После гибели Цоя в автокатастрофе Учитель съездил на место аварии, разговаривал со следователем и даже пообщался с водителем «Икаруса», под колесами которого погиб музыкант. По просьбе родных артиста он выпустил еще один фильм — «Последний герой», который тоже тепло приняла публика.

Уход в художественное кино и первые скандалы

До полнометражных художественных картин Учитель дорос только в 1995 году, сняв «Манию Жизели» о жизни русской балерины Ольге Спесивцевой. Лента взяла главный приз на фестивале русских фильмов во французском городе Онфлере и приз жюри на кинофестивале в Каттолике.

Вышедшая в 2003 молодежная драма «Прогулка» стала одной из лучших работ Учителя. Фильм признали современной классикой и вручили сразу целую серию наград. Главные роли исполнили начинающие актеры Ирина Пегова, Евгений Цыганов, Павел Баршак, которым режиссер дал настоящую путевку в жизнь.

Но не все премьеры проходили гладко. Еще на этапе подготовки фильма «Матильда» депутат Госдумы Наталья Поклонская возмутилась ее сюжетом. Она обвинила картину в оскорблении чувств верующих и обратилась в Генеральную прокуратуру. Негодование подогрели жалобы православных активистов и религиозных организаций.

Фото: РИА «Новости»

В здание петербургской студии «Лендок», где находится офис Учителя, неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью. Пожара удалось избежать.

В Екатеринбурге местный житель на загруженном газовыми баллонами и бочками с бензином автомобиле УАЗ протаранил двери кинотеатра «Космос», где готовилась премьера «Матильды».

После вандал вышел из машины и начал бросать в помещение бутылки с зажигательной смесью. В итоге он сам получил множественные ожоги. После задержания суд отправил его на принудительное психиатрическое лечение. Следующий фильм Учителя тоже привел к скандалу. Режиссер решил перенести историю с аварией музыканта Виктора Цоя в художественное кино. Фильм разнесли критики, выпустившие статью с заголовками «Цой жив, а фильм — нет» и обвинениями в адрес Учителя в попытке сыграть на имени музыканта.

Фото: РИА «Новости»

Недовольный картиной сын лидера группы «Кино» Александр подал иск с требованием компенсации несогласованного согласия на использование образа отца. Он предупреждал Учителя, что ему не нравится сценарий, еще на этапе начала работы над картиной, но режиссер его критику сначала всерьез не воспринял. Одним из последних скандалов с Алексеем Учителем стал его уход из Российского оскаровского комитета. В 2022 году Киноакадемия решила не выдвигать картины на американскую кинопремию. Несогласный с таким решением председатель Российского оскаровского комитета режиссер Павел Чухрай объявил об уходе.

Учитель попытался примирить кинодеятелей и призвал провести встречу с президиумом Киноакадемии, но ответа на свой призыв не получил. Режиссер заявил, что не может мириться с таким отношением, и демонстративно объявил о своем уходе.

Личная жизнь Алексея Учителя

Со своей единственной супругой Кирой Саксаганской режиссер познакомился, когда она училась в автодорожном институте. Яркая молодая брюнетка покорила сердце известного кинодеятеля, и он начал за ней ухаживать. Разница в возрасте в 11 лет Учителя не смутила. Он всегда начинал романы с женщинами намного моложе себя, что продолжается и сейчас.

У него ушло очень много сил и времени, чтобы покорить Саксаганскую. В результате пара поженилась в 1981 году. Вместе они создали студию «Кино», которая стала настоящей платформой для развития молодых талантов в российском кинематографе.

Фото: РИА «Новости»

В семье родились двое сыновей — Андрей и Илья. Последний продолжил режиссерскую династию и окончил ВГИК. Учителю очень повезло с супругой, потому что она никогда его не критиковала и не комментировала измены даже после того, как о его многолетнем романе с актрисой Юлией Пересильд и внебрачных дочерях стало известно всем. Учитель вступил в отношения с актрисой, которая младше его на 33 года, еще в 2008 году во время съемок фильма «Пленный». Вскоре у них родились две дочери. До 2017 года никто не догадывался, кто является отцом девочек, пока Пересильд не раскрыла правду в интервью.

Фото: РИА «Новости»

Учитель, поняв, что скрываться больше не имеет смысла, переехал к актрисе. Он оставался с дочками, пока Пересильд снималась на МКС для фильма «Вызов». Актриса подчеркивала, что у нее сложились хорошие отношения с сыновьями возлюбленного.

«Друг другу помогаем настолько, насколько можно помочь родным людям. Родители, Леша, сыновья Леши — мы в прекрасных отношениях. Это семья. Девчонки общаются с отцом, он им очень нужен. Все остальное — ерунда», — отмечала она. Но эти отношения закончились. В 2021 году пара рассталась, Пересильд ушла к другому мужчине, а Учитель нашел новую пассию, снова моложе себя. На этот раз на 46 лет. Режиссера с его бывшей студенткой Софьей Мелединой заметили на премьере сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где одну из ролей сыграла дочь Учителя. По данным издания Super.ru, Меледина и Учитель живут вместе на Патриарших прудах и воспитывают маленькую дочь. Свои отношения пара не афиширует, но постоянно вместе путешествует. Иногда к ним присоединяются старшие дочери режиссера.