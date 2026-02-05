Прадед, рок-легенда и солдат. Как Кипелов выступает под обстрелами, спорит с Шевчуком и ездит на фронт

Его голос стал гимном свободы для поколений, а жизнь — воплощением принципа «жить вопреки». Валерий Кипелов — легенда рока, чьи песни знает вся страна, а его поступки сегодня обсуждают не меньше, чем хиты. Что заставляет артиста, чьи песни давно стали классикой, выходить на сцену в темноте прифронтового города и открыто спорить с коллегами о родине? И где черпает силы этот кумир миллионов, ставший не только дедом, но и прадедом?

«Беспечный ангел» в кромешной тьме Концерт группы «Кипелов» 3 февраля в Белгороде запомнится фанатам надолго. В этот вечер город оказался под мощной атакой ВСУ. Внезапно во Дворце культуры «Энергомаш», где выступали артисты, погас свет, аппаратура замолчала. Музыка оборвалась внезапно, заглушенная наступившей абсолютной темнотой. Но растерянность в зале повисла лишь на мгновение, за ней не последовало ни паники, ни спешного ухода со сцены. Группа быстро нашла выход из необычной ситуации. Музыканты не растерялись и за кулисами отыскали акустическую гитару и бубен. И уже в таком составе они продолжили выступление.

Нашли акустическую гитару нашего гитариста, он быстренько ее настроил, барабанщик взял бубен. Ребята-техники поставили стульчики, и мы вышли на авансцену. Валерий Кипелов

В это время в темноте зажглись сотни огоньков — зрители включили фонарики своих телефонов, превратив зал в мерцающее море звезд и мягко осветив сцену с поющими музыкантами. Из темноты зала прозвучали первые, неуверенные, а затем все более уверенные голоса: публика начала подпевать, и площадка стала похожа на большой, душевный квартирник.

Фото: РИА «Новости»

Музыканты ответили залу своими главными хитами. Под акустическую гитару прозвучала лиричная баллада «Беспечный ангел», которую зал тут же подхватил хором. Позже по просьбе директора ДК музыканты исполнили гимн «Я свободен», и его знаменитые строки в тот вечер прозвучали как никогда пронзительно и символично.

Хочу выразить огромную благодарность белгородцам за их мужество, за их стойкость, за то, что они просто замечательные. Была такая поддержка потрясающая, что не ответить на это было невозможно. Валерий Кипелов

Музыка в тот вечер оказалась сильнее любых внешних обстоятельств. Такое органичное продолжение концерта в экстремальных условиях не было для артиста спонтанной бравадой. Этот поступок был, похоже, закономерным проявлением выстраданной жизненной философии «жить вопреки». От «Арии» до «Свободы» Путь к тому голосу, который стал гимном свободы, для Кипелова начался вовсе не с рок-музыки и даже не с гитары. Родился Валерий в 1958 году в Капотне, которая в последствии стала частью Москвы, и в юном возрасте пошел в музыкальную школу, выбрав баян. Уже там он проявил характер, научившись играть на нем хит Deep Purple «Smoke on the Water». А свой первый гонорар 14-летний Валера получил, выступая на свадьбах в местном ВИА «Крестьянские дети».

Фото: РИА «Новости»

Школу жизни он продолжил в армии, служа в Ракетных войсках стратегического назначения на Урале. Служба лишь закалила его решимость связать жизнь с музыкой. Вернувшись, он пел в ВИА «Шестеро молодых» и «Лейся, песня». В последнем коллективе он пел вместе с будущей звездой «Любэ» Николаем Расторгуевым. А в 1985 году он стал одним из основателей и первым вокалистом легендарной группы «Ария». Его фирменный высокий тенор и мощная подача превратили песни «Герой асфальта» и «Воля и разум» в гимны поколения. Но даже в статусе живой легенды он не боялся круто менять свою жизнь. После 17 лет в «Арии», в 2002 году, Кипелов принял принципиальное и рискованное решение — уйти из культовой группы ради творческой свободы.

Фото: РИА «Новости»

Он основал собственный коллектив «Кипелов», а его новым художественным и жизненным манифестом стала песня «Я свободен». Даже название его второго сольного альбома, «Жить вопреки», звучало как кредо. Это кредо выходит далеко за рамки сцены, превращаясь в активную гражданскую позицию. Свою поддержку он выражает не словами, а конкретными поступками — выступлениями в госпиталях перед ранеными и концертами для бойцов на полигонах.

Дорогие наши ребята! Хочется пожелать вам удачи в непростом ратном деле. Чтобы все вы вернулись домой живыми, здоровыми, чтобы вернулись домой, конечно, с победой. Ребята, мы ждем вас, мы гордимся вами, мы верим в вас! Валерий Кипелов

В 2023 году государство официально отметило эту его работу, присвоив ему звание Заслуженного артиста Российской Федерации и наградив премией Министерства обороны в области культуры. Что такое Родина? Эта бескомпромиссная позиция резко контрастирует с позицией некоторых его коллег по цеху. Так, однажды лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук во время концерта в Уфе раскритиковал спецоперацию и дал свое определение родине, сравнив ее с «бабушкой нищей на вокзале, продающей картошку». После выступления на музыканта составили административный протокол, а его слова стали предметом жарких общественных дебатов. Кипелов не остался в стороне и спустя несколько дней, не называя имени оппонента, дал свой ответ со сцены. Он согласился, что такой образ России может быть приемлем для некоторых, но и продемонстрировал собственное понимание.

Для меня Родина — это вы, это Юрий Гагарин, это Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки — это все моя Родина. Храни вас Бог! Победа будет за нами! Валерий Кипелов

Он открыто и ясно обозначил свою сторону в идеологическом расколе, случившемся в российском рок-сообществе. Для Кипелова родина оказалась неразрывно связана с величием истории, культуры и, что самое важное, с семьей. Семейный ансамбль Для него родина — это и великие символы, и самые близкие люди: дети и внуки. Личное счастье Валерия Кипелова построено на прочном фундаменте семьи, которая всегда была для него надежной тихой гаванью. Всю свою жизнь его надежным тылом была одна женщина — его супруга Галина. Он встретил ее в своем дворе, когда ему было 14 лет, а ей 12.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Поддерживая своего супруга, Галина воспитала их двоих детей, ставших частью настоящей музыкальной династии. Дочь Жанна стала дирижером и хормейстером, а сын Александр — профессиональным виолончелистом, создавшим собственный музыкальный коллектив. Творческие гены унаследовали и внучки музыканта. Так, его младшая внучка Софья — талантливая пианистка, и именно она стала для деда мостиком в современный музыкальный мир. Вместе с дочерью Жанной и другими родственниками она исполнила легендарную песню «Я свободен» на популярном телешоу. Музыкальные встречи в их доме стали настоящей традицией. Осенью 2023 года Кипелов во время своего концертного тура с гордостью объявил со сцены, что стал прадедушкой. Его правнук получил сильное и красивое имя — Лев.

Фото: РИА «Новости»

Сам музыкант с теплотой рассказывает, как он с удовольствием катает маленького Льва на санках во время совместных прогулок. Он признается, что ощущение нового статуса прадеда возлагает особую ответственность и дает дополнительный стимул. Вот он, полный круг. Служение большим идеалам на сцене и глубокая, тихая любовь в семье. Голос, зовущий к борьбе, и руки, качающие правнука. В этом сочетании — разгадка его стойкости. Искренность как формула Искренность всегда была главным и неизменным качеством Кипелова. Он не стремился быть громким или удобным, а всегда оставался самим собой — в выборе музыкального пути, в принципиальных уходах, в открытом выражении своей позиции.