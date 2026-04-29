Ушел, но навсегда остался в сердцах миллионов. Как жил и работал легендарный кукольник Роберт Ляпидевский

28 апреля не стало человека, чей голос был знаком миллионам советских детей, а фамилия напоминала о подвиге героя Арктики. Роберт Ляпидевский сыграл за 65 лет десятки ролей в Театре кукол имени Образцова и участвовал в создании программы «Спокойной ночи, малыши!». Он мог бы пойти по стопам отца-летчика, но предпочел дарить доброту детям. Как сложился путь человека, который прожил долгую жизнь в тени громкого имени, но при этом стал узнаваем и любим сам по себе?

Сын героя № 1 В Москве в семье легендарного полярного летчика Анатолия Ляпидевского 4 февраля 1937 года родился сын, которого назвали Робертом. Имя мальчику выбрали неслучайно — отец, человек, посвятивший жизнь Арктике, назвал первенца в честь знаменитого американского исследователя Роберта Пири, который первым заявил о достижении Северного полюса. Сам Анатолий Ляпидевский к тому моменту уже был живой легендой всей страны. Именно он, 25-летний пилот, в марте 1934 года первым обнаружил лагерь челюскинцев в ледяной пустыне и вывез оттуда всех женщин и детей. Тот полет стоил ему неимоверных усилий: при морозе под 40 градусов в открытой кабине он сажал тяжелый самолет на льдину размером всего 150 на 450 метров. Промахнись — и машина ушла бы под воду, но Ляпидевский справился.

За этот подвиг он получил грамоту Героя Советского Союза и «Золотую Звезду». Поэтому Роберт рос в семье, где героизм был не газетной строкой, а повседневной реальностью. Воспитывали детей в строгости — по воспоминаниям родственников, ни сын, ни его сестра Александра не могли и помыслить об ослушании родителей. Казалось, мальчику из такой семьи была уготована прямая дорога в небо. Но судьба распорядилась иначе. Как журналист стал кукольником Повзрослев Роберт поступил в Ленинградское Нахимовское военно-морское училище. Два года учебы прошли, но военная карьера совсем не привлекла молодого человека. После училища Роберт выбрал факультет журналистики в Институте дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Параллельно он увлекался спортом и музыкой, пробовал себя в разных творческих жанрах. Однажды друг Роберта, который работал музыкантом в оркестре Театра кукол имени Образцова, предложил попробовать пройти прослушивание. Сам Ляпидевский до того момента уже подумывал о цирковом училище — он искренне считал себя эксцентриком и комиком.

На прослушивании его заметил и поддержал сам Зиновий Гердт. Сергей Образцов лично принял молодого артиста, но объявил ему испытательный срок — целых три месяца. По словам самого актера, первое же прикосновение к кукле все решило. Именно тогда он понял, что это то, чем он хочет заниматься по-настоящему. 65 лет на сцене Театр кукол имени Образцова стал для Ляпидевского вторым домом на 65 лет. За это время артист создал более 60 разноплановых образов. Главной ролью всей жизни артиста стал Конферансье Эдуард Апломбов в легендарном «Необыкновенном концерте». Ляпидевский принял эту роль от Зиновия Гердта и превратил ее в свою визитную карточку. Особого внимания заслуживают его перевоплощения в спектакле «Божественная комедия». Артист сыграл там Архангела «Б», а в других постановках того же названия представал перед зрителями в образах Ангела, Дьявола и даже самого Создателя. Разнообразием поражал и сказочный репертуар актера. Роберт Ляпидевский выходил на сцену в образах царя Салтана, Аладдина, Дон Жуана, Духа окровавленной графини и других персонажей.

Не менее убедительно артист чувствовал себя в ролях животных. Зрители запомнили его Критского быка в «Божественной комедии» и трогательного, философствующего ослика Иа из «Винни-Пуха» в постановке Театра кукол Образцова. В «золотой фонд» театра вошли и другие спектакли с его участием — «По щучьему велению», «Мой, только мой» и другие. Коллеги не раз отмечали особые дарования Ляпидевского: точную интонацию, безупречное чувство ритма, умение импровизировать и уникальный талант звукоподражания. Работа на телевидении Ляпидевский стоял у истоков создания программы «Спокойной ночи, малыши!». Он вошел в число инициаторов и создателей этой передачи, которая впервые вышла в эфир в 1964 году и стала символом детства для нескольких поколений. Сам артист в программе не озвучивал персонажей. Ляпидевский помогал рождать формат и придумывать героев, которых потом полюбили миллионы.

В 1984–1985 годах Ляпидевский озвучивал кукольного кота Василия в учебных передачах по общей биологии. Школьники запоминали этого забавного персонажа, который разговаривал голосом актера. Пробовал артист себя и в игровом кино. В 2012 году он сыграл хирурга Майзеля в сериале «Жизнь и судьба». Через год появился в роли ветеринара Проньки в фильме «Две зимы и три лета». А в 2019 году зрители увидели его в картине «Одесский пароход». Роберт Ляпидевский успевал участвовать в работе на телевидении и в кино. Но при этом главным делом его жизни навсегда осталась сцена театра кукол. Человек с большой душой В Театре кукол имени Образцова Роберта Ляпидевского называли «настоящим кукольником с замечательной душой». Эту оценку коллеги не раз повторяли в своих воспоминаниях об ушедшем артисте. Несмотря на громкую фамилию отца, Ляпидевский никогда не спекулировал ею. Он оставался скромным человеком и рассказывал о родителе без ложного пафоса.

Мы к отцу относились не как к герою, а как к отцу. Но, согласен, человек он был весьма неординарный. Роберт Ляпидевский

Роберт Анатольевич был женат. В браке родились двое сыновей — Анатолий и Василий. Старший сын, Анатолий, выбрал спортивную стезю: он стал мастером спорта по гандболу, а затем работал журналистом и ресторатором.

Фото: Сын Роберта Ляпидевского Анатолий / РИА «Новости»

Семейные узы довольно крепко связывали Ляпидевского и с миром кино: его сестра Александра (1932–2019) была режиссером и 59 лет прожила в браке с Анатолием Кузнецовым — тем самым товарищем Суховым из фильма «Белое солнце пустыни». Последний занавес Роберт Анатольевич Ляпидевский ушел из жизни на 90-м году. Артиста не стало 28 апреля 2026 года. Причиной смерти стали осложнения, вызванные перенесенным COVID-19. По словам близких артиста, коронавирус дал осложнения на внутренние органы.

О кончине артиста сообщил Академический центральный театр кукол имени Образцова на своем официальном сайте. Прощание с Робертом Ляпидевским состоится в четверг, 30 апреля. Гражданская панихида и отпевание пройдут в Театре кукол имени Образцова на Садовой-Самотечной улице. Две легенды с одной фамилией История страны знает двух Ляпидевских. И каждый из них оставил в ней свой след. Отец, Анатолий, спасал людей в ледяной пустыне Арктики. Он рисковал жизнью, но вывез всех женщин и детей со льдины. Сын, Роберт, всю жизнь спасал души маленьких зрителей и взрослых ценителей в кукольном театре. Он дарил тепло, доброту и веру в чудо.