Ринго Старр — 85! Миротворец, который спас The Beatles

На самом деле ничего подобного Маккартни не говорил. А если и говорил, то документальных свидетельств о том не осталось. Однако известно, что Маккартни сам записал барабаны на культовом альбоме Sgt.Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Старр узнал об этом, психанул и впервые объявил об уходе из группы. Его уговорили остаться.

Конечно, ударнику среди битлов было нелегко. И Леннона, и Маккартни признанные эксперты ставят в один ряд с величайшими композиторами: Моцартом, Бахом, Чайковским. А ведь был еще и самый молодой и очень талантливый битл — Джордж Харрисон. Сам барабанщик для The Beatles придумал не так чтобы много песен: Don’t Pass Me By и Octopus’s Garden (к слову, последний совместный проект битлов). Согласитесь, до Yesterday или Help далеко. Роль Ринго Старра для The Beatles заключалась в другом. И она была колоссальна.