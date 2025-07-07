Сегодня 15:40 Ринго Старр — 85! Миротворец, который спас The Beatles 0 0 0 Фото: IMAGO/Faye Sadou / www.globallookpress.com Эксклюзив

Знаменитости

Вторая мировая война

Музыка

Сегодня, 7 июля, исполнилось 85 лет человеку, призывавшему верить в любовь и делать любовь вместо войны — легендарному битлу Ринго Старру. Впрочем, Ринго он станет позднее. При рождении этот болезненный господин получил имя в честь своего отца пекаря Ричарда Старки. На свет будущий битл появился в 1940 году в Ливерпуле.

Примерно тогда же немецкие люфтваффе начали массированно бомбить Англию во время Второй мировой войны. Младенчество Ричарда Старки пришлось на военные годы, и рос он нездоровым ребенком. Сначала случился перитонит, после туберкулез на два года выбил его из школьной учебы. Хватало и других заболеваний. К слову, Ринго до сих пор страдает от множества аллергий, а живот его изуродован сотнями шрамов — следами операций. На пропитание опять же пришлось зарабатывать рано, так что уже в 15 лет будущая легенда устроилась на железную дорогу. Сегодня он самый богатый барабанщик в мире и один из двух выживших в величайшей группе на планете. Впрочем, есть байка о том, что сэр Пол Маккартни так ответил на вопрос «Правда ли, что Ринго Старр лучший барабанщик на свете?»: «Знаете, он даже не лучший барабанщик в The Beatles».

Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

На самом деле ничего подобного Маккартни не говорил. А если и говорил, то документальных свидетельств о том не осталось. Однако известно, что Маккартни сам записал барабаны на культовом альбоме Sgt.Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Старр узнал об этом, психанул и впервые объявил об уходе из группы. Его уговорили остаться. Конечно, ударнику среди битлов было нелегко. И Леннона, и Маккартни признанные эксперты ставят в один ряд с величайшими композиторами: Моцартом, Бахом, Чайковским. А ведь был еще и самый молодой и очень талантливый битл — Джордж Харрисон. Сам барабанщик для The Beatles придумал не так чтобы много песен: Don’t Pass Me By и Octopus’s Garden (к слову, последний совместный проект битлов). Согласитесь, до Yesterday или Help далеко. Роль Ринго Старра для The Beatles заключалась в другом. И она была колоссальна.

Фото: Chris Walter/Photofeatures International / www.globallookpress.com

Джон Леннон говорил, что Ринго Старр технически не совершенен, но он сердце The Beatles. И действительно, его сложно назвать таким монстром за барабанной установкой, как Джона Бонэма из Led Zeppelin или Билла Уорда из Black Sabbath. У него было иное видение: он как бы оттенял песню, подчеркивал интонацию.

Но и в этом чувствовался уникальный стиль музыканта, который узнавали сразу, как и его легендарную барабанную установку Ludwig Downbeat расцветки «черная раковина».

Но ведь именно Старр всегда оставался скрепляющим раствором для The Beatles. Не будь Ринго — все бы развалилось. Когда в конце 60-х битлы создавали легендарный The White Album, каждый записывался в одиночестве. Барабанщика же вызывали, точно «мужа на час» — подыграть, помочь. Маккартни мог обозвать его «примитивным ударником». Старр терпел, терпел да не вытерпел — и на целых две недели ушел из группы. Вот тут стало ясно, что без него, в общем-то, ничего не работает.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

А меж тем ударник, пусть и ухитрявшийся подчас больше других срывать восторги девушек, в целом оставался в тени. Он не строил из себя главного, прятал амбиции подальше и просто барабанил на установке. И мне видится это очень важным прежде всего сегодня — в век тотального индивидуализма и лицемерия. У людей стало слишком много нездоровых амбиций. Каждый готов на все ради лайков. И уж точно мало кто собирается быть на вторых ролях. У Ричарда Старки получалось оставаться действительно командным игроком, и в первую очередь благодаря нему The Beatles просуществовали до 1970 года, а не развалились во времена «Сержанта Пеппера». Тут есть чему поучиться. Таким, полагаю, в конце концов и запомнят Ринго Старра — отличного барабанщика, сентиментального романтика и человека, умевшего примирять гениев и скандалистов между собой.