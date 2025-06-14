Сегодня 07:00 Режиссер-изгой. Почему кино Сокурова больше не хотят показывать в России и куда он захотел сбежать 0 0 0 Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Известный режиссер Александр Сокуров уже много лет остается одной из самых противоречивых фигур российского кинематографа — его резкие высказывания об Украине, критика властей и проблемы с прокатом последних фильмов вызывают бурные дискуссии. Почему Сокуров называет русских и украинцев разными народами, почему его фильм «Сказка» запретили и что стоит за его заявлениями — в материале 360.ru.

Русские украинцам — не братья Еще в 2008 году Александр Сокуров высказывал опасения о возможном ухудшении отношений между Россией и Украиной. Он говорил о рисках серьезного конфликта, который, по его мнению, можно было предотвратить. Он неоднократно подчеркивал, что источником проблемы являются, по его мнению, различия между русскими и украинцами. Он считает, что российские власти насильно пытаются сблизить два совершенно разных народа, когда заявляют, что на Украине и в России живет один народ. После начала специальной военной операции режиссер сравнил события на Украине с извержением вулкана, которое невозможно остановить, когда оно уже началось. Он отметил, что знает, чем может закончиться конфликт, но не стал озвучивать свои предположения.

Я много раз говорил и говорю, что мы не один народ, мы не братья с украинцами. Мы разные, мы очень разные. И разные культуры внутренние, и разный темперамент, и разная вообще природа культуры на самом деле. Близкие, соседи — не означает родственники. Александр Сокуров

В 2022 году последний фильм Сокурова «Сказка», где исторические лидеры XX века оказываются в чистилище, столкнулся с трудностями при показе в России. Картину не включили в программу фестиваля «Каро.Арт» в Москве, хотя билеты уже были распроданы. Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение фильму, сославшись на формальные основания. Сокуров воспринял это как сигнал о невозможности продолжать профессиональную деятельность в прежнем режиме.

Фото: РИА «Новости»

«Я не работаю над новыми проектами, теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась», — заявлял он. При этом режиссер подчеркивал, что не планирует покидать страну, хотя и рассматривает возможность работы за рубежом. Его опасения касались в первую очередь перспектив развития российской культуры в новых условиях.

Для меня очевидно, что дальнейшее существование в этих параметрах невозможно. Мне кажется, что-то, что сейчас происходит — это событие не менее тяжелое и губительное и необратимое по последствиям, чем-то, что произошло в 1917 году в России. Александр Сокуров

Критикуя политику властей, режиссер говорил, что «Россия не знает вкуса свободы» и указывал на неспособность общества извлекать уроки из прошлого. По его мнению, страна движется по замкнутому кругу, повторяя ошибки, которые уже привели к трагедиям в истории. Военное детство кочевника Александр Сокуров родился в 1951 году в деревне Подорвиха Иркутской области. Детство будущего режиссера прошло в постоянных переездах — его отец, военный офицер, перевез семью сначала в Польшу, а затем в Туркмению. В Красноводске, где Сокуров заканчивал школу, начали проявляться его необычные для сверстников интересы. В то время как одноклассники увлекались The Beatles, юный Саша предпочитал классическую музыку, особенно Моцарта.

Фото: РИА «Новости»

Любовь к литературе и музыке будущему режиссеру привила мать, работавшая секретарем-машинисткой. Именно она познакомила сына с русской классикой, что во многом определило его дальнейший творческий путь. После школы Сокуров пытался поступить в МГИМО, но не прошел по состоянию здоровья. Это разочарование привело его на исторический факультет Горьковского университета, где он наконец смог реализовать свой интерес к гуманитарным наукам. Во время учебы случай привел Сокурова на Горьковскую телестудию, где он начал работать помощником режиссера. Этот опыт стал поворотным моментом, определившим его дальнейшую судьбу в кинематографе. Режиссер под запретом Его первые документальные работы «Самые земные заботы» и «Автомобиль набирает надежность» уже тогда демонстрировали нестандартный подход к кинематографу.

Фото: РИА «Новости»

В 1975 году Сокуров поступил во ВГИК, где учился в мастерской Александра Згуриди. Его студенческие работы сразу вызвали неоднозначную реакцию — они не вписывались в рамки советской кинематографической традиции. Первая художественная картина «Одинокий голос человека» едва не была уничтожена руководством института. Сокурову и его другу Юрию Арабову пришлось буквально спасать фильм. После распределения на «Ленфильм» Сокуров столкнулся с новой волной цензуры — его фильмы «Дмитрий Шостакович. Альтова соната» и «Скорбное бесчувствие» долгое время не допускались к показу. Лишь в период перестройки его работы получили международное признание — «Одинокий голос человека» получил «Бронзового леопарда» в Локарно.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

В 1990-е годы Сокуров вошел в список ста лучших режиссеров мира, получив множество международных наград. Его фильмы «Молох», «Телец» и «Солнце» составили знаменитую тетралогию о власти, а «Русский ковчег», снятый одним дублем в Эрмитаже, стал техническим прорывом в мировом кино. Его работы отличались философской глубиной и необычной визуальной эстетикой, что делало их одновременно культовыми и малопонятными для массового зрителя. В 2022 году вышел фильм «Сказка», который, по словам режиссера, «вполне мог стать его последней работой». Картина, где исторические лидеры ведут диалог в чистилище, получила премию «Белый слон», но столкнулась с проблемами проката в России. В 2024 году режиссер объявил о планах открыть мастерскую в Армении. Одиночество за кадром Александр Сокуров всегда подчеркивал, что полностью посвятил себя кинематографу, оставив личную жизнь за кадром. В биографии мастера нет официальных браков или публичных романов, что породило множество слухов. Журналисты желтой прессы неоднократно приписывали ему отношения с женами коллег и светскими львицами, но эти спекуляции никогда не находили подтверждения, а сам Сокуров объясняет свое холостяцкое положение полной погруженностью в работу. Интересно, что на всех публичных фото режиссер появляется исключительно в сопровождении актрис и коллег по цеху. Эта особенность, наряду с определенными мотивами в его творчестве, стала поводом для спекуляций о нетрадиционной ориентации* мастера.

Фото: РИА «Новости»

Особенно много вопросов вызвал фильм «Отец и сын», где некоторые критики усмотрели гомосексуальный* подтекст. Сокурову припомнили и то, что он неоднократно выступал в поддержку ЛГБТ*-сообщества, называя гомосексуальность* «другой конструкцией человеческой души». Однако сам он никогда публично не комментировал слухи о своей личной жизни, предпочитая оставлять эту тему за рамками публичных обсуждений. Вечный бунтарь российского кино Александр Сокуров остается одной из самых противоречивых фигур российского кинематографа — его авторские работы вызывают полярные оценки, а политические высказывания балансируют между лояльностью и резкой критикой. Несмотря на это режиссер идет своим путем, невзирая на непонимание как со стороны власти, так и части профессионального сообщества. *Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.