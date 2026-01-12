Сегодня 06:06 Живет с одним котом и тоскует по России. Куда сбежала и чем занимается сегодня Рената Литвинова 0 0 0 Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Рената Литвинова — живая икона стиля и главный создатель мифов о собственной жизни. Сегодня ей исполняется 59 лет. Созданный ею образ «священного монстра» декаданса с фирменной речью стал частью культурного кода 2000-х. Однако после февраля 2022 года этот миф подвергся суровой проверке реальностью. Исполнилась ли ее мечта о «старости в Париже за шампанским» или превратилась в ностальгическую тоску по покинутой России? Как сложилась жизнь звезды, которая предпочла эмиграцию, и где проходит тонкая грань между ее эффектным перформансом и личной драмой?

Исполнение мечты или побег? Рената Литвинова часто говорила о желании «таскаться в старости по парижским кафе», попивая шампанское и наслаждаясь богемной жизнью. И вот, уже в 2022 году актриса наконец-то осуществила свою давнюю фантазию. Однако идиллическая картина из фантазий оказалась не столь благоприятной, как ей хотелось бы. Литвинова покинула Россию второпях почти сразу после начала специальной военной операции, оставив в Москве престарелую мать. Вместе с актрисой уехала и ее давняя подруга, певица Земфира*, которую впоследствии Минюст России признал иноагентом.

Фото: РИА «Новости»

Так что же это было на самом деле — воплощение изящной мечты или поспешный побег в сложный для страны час? Запланированный отъезд в Европу неожиданно превратился в скандальный отъезд из России, мгновенно окрасившись в политические тона. Литвинова получила свой парижский капучино, но заплатила за него разрывом с родиной. И чтобы понять масштаб того, от чего она отказалась, нужно оглянуться на ее прошлые успехи — рассмотреть, откуда взялась эта «жемчужина», решившая, что ее оправа должна быть исключительно парижской? От замкнутости к раскрепощению Рената Литвинова родилась в Москве 12 января 1967 года в семье врачей. Когда девочке был всего год, из семьи ушел отец, и ее воспитывала только мать. За высокий рост и особый взгляд на мир одноклассники дразнили ее «Останкинской телебашней», и она часто чувствовала себя одинокой и непонятой. Школу она вспоминает, по ее словам, с содроганием. Спасение она нашла в творчестве, поступив в 1984 году на сценарный факультет ВГИКа — главной кузницы кинематографических кадров страны. Здесь, в сердце российского кинообразования, замкнутая девушка наконец почувствовала себя на своем месте, а ее дипломный сценарий «Нелюбовь» лег в основу одноименного фильма.

Фото: РИА «Новости»

Примерно в то же время произошла судьбоносная для ее карьеры встреча с режиссером Кирой Муратовой, которая прочитала одну из ее работ в профессиональном журнале. В 1994 году Муратова не только взяла сценарий Литвиновой для фильма «Увлеченья», но и настояла, чтобы та сама сыграла в нем одну из главных ролей. По словам самой Литвиновой, этот творческий союз стал для нее вторым университетом и открыл дорогу в большое российское кино. Настоящая всенародная любовь пришла к Литвиновой в 2000 году после выхода сериала «Граница. Таежный роман». Роль медсестры Альбины Ворон сделала ее звездой для миллионов отечественных телезрителей и была отмечена Государственной премией России — высшей творческой наградой страны. Укрепив статус признанной актрисы, Литвинова начала полноценное авторское наступление, став многогранным творцом. Она выступила как режиссер, сценарист и актриса в своем первом художественном фильме «Богиня: как я полюбила», а на сцене МХТ имени Чехова воплотила образ самой Любови Андреевны Раневской в «Вишневом саде».

Фото: РИА «Новости»

В конце концов, ее фирменная манера речи, безупречный стиль и эстетика превратились в осознанный художественный жест, понятный и принятый российским зрителем. Это позволило ей воплотить множество образов, как в кино, так и спектаклях. Разводы и творческие союзы Личная жизнь Литвиновой всегда была закрытой от публики. Первый раз актриса вышла замуж в 1996 году за кинопродюсера Александра Антипова, но этот брак официально продлился лишь один год. Спустя несколько лет, в 2001 году, Литвинова заключила второй брак — с бизнесменом Леонидом Добровским. В том же году у пары родилась дочь Ульяна, которую Литвинова, по ее собственному признанию, «навсегда полюбила», и постаралась дать ей лучшее образование за рубежом. Брак с Добровским хоть и был крепче первого, но все же продлился недолго, и уже в 2007 году пара развелась. По слухам, причиной расставания стали подозрения мужа в связи актрисы с Земфирой*, из-за чего в семье случались скандалы и ссоры.

Фото: РИА «Новости»

В итоге именно это партнерство с певицей и стало самым обсуждаемым союзом в жизни актрисы. Они познакомились в начале 2000-х годов, когда Земфира* написала музыку для дебютного режиссерского фильма Литвиновой «Богиня: как я полюбила». С тех пор Литвинова выступила режиссером более 15 клипов и нескольких концертных фильмов певицы. Актриса многократно называла ее своим главным творческим партнером. Несмотря на многочисленные слухи о романтической связи и даже тайной свадьбе, обе женщины публично подчеркивают глубину именно творческого и дружеского союза. Этот прочный тандем не распался даже после отъезда из России — в 2022 году, почти сразу после начала спецоперации на Украине, они вместе уехали в Париж. В марте 2022 года Telegram-канал Shot сообщил, что Земфира* переписала свою московскую квартиру на Ренату Литвинову. Речь идет о двухкомнатной квартире площадью 85 квадратных метров на Фрунзенской набережной стоимостью около 60 миллионов рублей. Как в дальнейшем поступила Литвинова с этой элитной недвижимостью, неизвестно. Парижский побег В отличие от своей закадычной подруги Земфиры*, которую Минюст России официально признал иностранным агентом за ее открытое осуждение спецоперации, Рената Литвинова свою позицию формулировала более эстетично, но не менее ясно. Она никогда не делала прямых политических заявлений, однако в начале 2022 года выпустила музыкальное видео «Когда же Вы наконец поймете?» с антивоенной песней Марлен Дитрих.

Фото: РИА «Новости»

Позже ее публичная риторика свелась к общим пожеланиям мира. В декабре 2023 года, поздравив подписчиков с Новым годом, она писала: «Если есть чудо, как личная отдельная воля моя и желание мое — пусть будет мир!». По мнению близких ей людей, Литвинова болезненно переживала ведение боевых действий, но оставляла эту тему за рамками публичного обсуждения. Критики, такие как писатель Захар Прилепин, относили ее к числу «сбежавших» и «критикующих СВО», отмечая, что ее позиция так и осталась художественным жестом, а не политическим манифестом. Тяжелая жизнь за границами России Свою повседневность в Париже Литвинова описывает как воплощение давней мечты: шампанское на столе, кафе, укладки и красивые вещи. Она нашла утешение в обустроенном быте — просторной квартире, которую называет «запрятанной жемчужиной» в здании XVII века, правда, компанию ей составляет лишь кот. Однако и эта идиллия иногда дает трещины под давлением местных реалий. Например, Литвинова столкнулась с неожиданным конфликтом, когда ее оштрафовали на 280 евро за то, что она подкармливала травмированного голубя. По ее словам, выйдя в город, она называет встреченных голубей именем своего старого московского питомца — голубя Сережи. Такие моменты сильнее всего напоминают женщине о родине, так как даже в столице моды она продолжает видеть мир через призму родного языка и памяти.

Встретила моих Сереж из прошлой московской жизни. Такой раскосяк… Моя родная мама и много кто ждут меня в Москве… Рената Литвинова

Литвинова прямо признается: «Да, конечно, я скучаю по России». Свою культурную и ментальную связь с родиной она сохраняет, погружаясь в русскую классическую литературу. Одним из самых болезненных напоминаний о России остается ее мать, Алиса Михайловна, которая осталась в Москве. При этом она подчеркивает, что не может перевезти к себе престарелую мать, что добавляет к чувству тоски оттенок личной вины и бессилия. Эта новая реальность, похоже, серьезно испытала и главный союз ее жизни. Уже к осени 2023 года в СМИ и соцсетях появились явные признаки разлада: Литвинова и Земфира* отписались друг от друга, а актриса впервые за многие годы не поздравила публично певицу с днем рождения.

Фото: РИА «Новости»

Причиной ссоры называли скандальное поведение Земфиры* на гастролях и стресс, который он вызывал у Литвиновой. Однако их отношения, длящиеся более двух десятилетий, похоже, оказались крепче любого скандала. В сентябре 2024 года Литвинова пришла на концерт Земфиры* в Тбилиси и даже вышла с ней на сцену. В июле 2025 года их вместе видели на показе Balenciaga, а летом того же года Литвинова вновь поздравила Земфиру* с днем рождения в соцсетях. Европейская тоска В Париже Литвинова пытается строить новую творческую жизнь. Она по-прежнему сотрудничает с модными домами, и работает над моноспектаклем «Кактус», музыку для которого написала Земфира*, а костюмы создал Демна Гвасалия. Параллельно с этим актриса периодически возвращается в Россию. В декабре 2023 года она остановилась в Санкт-Петербурге, а в декабре 2024 года ее заметили в Москве на коммерческой фотосессии. Осуществив свою парижскую мечту с шампанским и кафе, Рената Литвинова обнаружила неприятный парадокс. Она обрела желанный гламур в сердце Европы, но почти полностью потеряла ту органичную среду и массовую аудиторию, которые когда-то создали ее. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.