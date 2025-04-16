16 апреля 2025 14:08 Реко Хиросуэ отпустили из-под ареста. Как звезда фильма «Васаби» избежала тюрьмы 0 0 0 Фото: 2022 TIFF/AFLO / www.globallookpress.com Знаменитости

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В начале апреля японская актриса Реко Хиросуэ угодила в скандал. Она спровоцировала аварию, вела себя неадекватно после ДТП, а в больнице напала на медсестру, пытавшуюся ее успокоить. Рассказываем, чем закончилась нашумевшая история.

Авария с участием 45-летней звезды фильма «Васаби» произошла 7 апреля на шоссе в префектуре Сидзуока. По словам очевидцев, выйдя из автомобиля, Хиросуэ стала вести себя странно. Она несколько раз пыталась перейти автостраду, была подозрительно активна, хаотично двигалась — то садилась, то вставала. Даже прибытие сотрудников правоохранительных органов на место происшествия не успокоило артистку. Полицейским не удалось провести тест на наличие алкоголя в крови, в больницу она также ехать отказывалась, и в итоге доставить ее в медицинское учреждение удалось только с помощью подкрепления.

Фото: Samitose Productions/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

В стенах клиники Реко продолжила буйствовать. Она металась по зданию, пугала других пациентов, а потом напала на медсестру, пытавшуюся ее успокоить. Знаменитость поцарапала и избила сотрудницу больницы. При этом анализы показали, что Хиросуэ была трезвой. На следующий день после случившегося, 8 апреля, актрису арестовали. По просьбе прокуратуры меру пресечения ей продлили до 19 апреля. Перспективы открывались незавидные, однако уже утром 16 апреля звезде удалось выйти на свободу, сообщил телеканал NHK. Реко отпустили из-под стражи после того, как ее юристы начали досудебное урегулирование с пострадавшей медсестрой. Адвокаты сумели достичь соглашения с потерпевшей, детали которого не разглашаются. Теперь, как заявили представители Хиросуэ, ей предстоит заняться своим здоровьем, поскольку именно его состояние могло послужить причиной ДТП и дальнейшего поведения артистки.

Мы приносим искренние извинения всем пострадавшим за доставленные неудобства и боль и намерены добросовестно исполнить свои обязательства команда Реко Хиросуэ

Реко Хиросуэ прославилась в Японии еще в подростковом возрасте в качестве актрисы и певицы. Мировую славу ей принесла главная женская роль в комедийном боевике «Васаби» по сценарию Люка Бессона, в котором она снялась вместе с Жаном Рено. Также Хиросуэ сыграла главную роль в оскароносной картине «Ушедшие» режиссера Едзиро Такиты.