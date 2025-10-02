Сегодня 15:56 Развод Дибровых перессорил адвокатов: какую правду о свингер-жизни раскрыла Катя Гордон 0 0 0 Фото: Elena Sikiorskaya/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Адвокат Катя Гордон прекратила сотрудничать с Еленой Товстик, муж которой завел роман с Полиной Дибровой. Правозащитница призналась, что больше не собирается бесплатно обслуживать богачей с Рублевки.

За что раскритиковали Гордон Точную причину разрыва контракта Гордон не озвучила и только обтекаемо рассказала, что их с Товстик взгляды на перспективы дальнейшего судебного процесса разошлись. По ее словам, она предложила клиентке мирное урегулирование, при котором та остается детьми и получает приличные отступные от бывшего мужа — миллиардера Романа Товстика. Обманутая женщина не согласилась с таким вариантом и решила оспорить брачный договор. Гордон добавила, что у Товстик есть еще один адвокат, который «просто обещает клиенту больше», хотя именно она «предотвратила отъезд подзащитной в психбольницу». «Я дала Елене федеральную площадку для рассказа ее истории; я предотвратила ее возможный отъезд в психиатрическую больницу, добилась с адвокатом Рябченко отличного предложения по недвижимости и детям. Правды ради хочу сказать, что Роман согласился на хорошие условия как по содержанию детей, так и по имуществу… пока делом занималась я», — подчеркнула Гордон. Чета Дибровых расторгла брак на прошлой неделе. После заседания суда их адвокаты набросились с критикой на Катю Гордон: правозащитница Ирина Кузнецова обвинила коллегу в настоящей травле «Миссис России-2017» и даже пригрозила некими собранными на нее материалами, с которыми она может подать в суд.

Фото: Гордон Екатерина / Telegram

Адвокат Александр Добровинский, защищавший Дмитрия Диброва, едко отметил, что Гордон только строит из себя профессионального адвоката, но на деле им не является. В ответ на угрозы та предположила, что юристы просто пиарятся и лгут. «Мне удивительно наблюдать, как адвокаты нарушают адвокатскую этику на глазах у страны. Одна из ее адвокатов просто наврала, что я была ее клиентом», — объяснила правозащитница в беседе с Voice. Добровинского она обвинила в распространении злой и завистливой лжи у нее за спиной.

Заявление в Минюст по этому персонажу, сдавшему экзамен на адвоката почему-то в Чечне, я отправила. Абсолютный провокатор и не очень умный, на мой взгляд, человек Катя Гордон Адвокат

Гордон предположила, что Добровинский настолько любит деньги, что даже лишился из-за этого адвокатского статуса, когда защищал актера Михаила Ефремова, пренебрегая всеми нормами.

Фото: РИА «Новости»

Почему защищала Товстик Адвокат также заявила Voice, что сначала отстаивала интересы Елены Товстик безвозмездно, просто ради помощи преданной супругом и подругой женщине. Теперь Гордон твердо уверена, что не будет бесплатно работать на людей, проживающих в элитном районе. «Я скажу больше — моя добрая душа привела меня в такие грязные дебри рублевской свингер-жизни, что, пожалуй, больше я не вписываюсь за людей с этого района от души и бесплатно», — добавила она. В то же время Гордон оговорилась, что перестала сотрудничать с Товстик, но не позволит говорить о ней гадости.

Я сделала свою работу. Я просто не сопровождаю ее дальше в суде. Это вовсе не значит, что я или вы, моя армия, должны как-то негативно о ней отзываться! Мы не продажные подлецы, мы не должны уподобляться тем, кто так живет и работает! Кукусики, не обижаем моих клиентов. Даже бывших. Катя Гордон Адвокат

Гордон напомнила, что она, несмотря на карьеру в эстраде, проработала в качестве адвоката 17 лет. Юрист согласилась, что в ее практике были проигранные суды и расторжения договора по ее инициативе, но это нормально. «За 17 лет работы правозащитником у меня менее 10 недовольных, один суд с клиентом и три расторжения по инициативе клиентов. Один из них был публичный (на Лерчек надавил следователь и адвокаты, и она отказалась от меня в налоговом деле <…> При этом я благополучно провела бракоразводный процесс и раздел имущества Чекалиных и причем обоих», — подчеркнула адвокат. Он уточнила, что соблюдает несколько правил: не обманывает клиента, обещая несбыточные перспективы, отказывается от «нестабильных», расторгает договор, если подзащитный сам противодействуют ее работе, принципиально не защищает тех, кого считает непорядочными. Также она не идет в заведомо проигрышные суды даже за большие деньги.

Фото: РИА «Новости»

Попытки очернить семью Гордон Летом источник издания «СтарХит» рассказал об интимной связи Романа Товстика и Гордон. Позже публикацию признали выбросом, но Полина Диброва сообщила, что в курсе этих слухов. «Что я могу сказать? Надо разбираться, буду разбираться», — отметила она. Через некоторое время издание извинилось перед Гордон и объяснило, что журналист, готовящий материал, «был введен в заблуждение источником, с которым сотрудничает длительное время, а также окружением героев скандальной истории». Сама адвокат ничуть не удивилась тому, что ее заподозрили в связях с миллиардером. «Когда разоблачаешь чертей, свингеров и педофилов ты должен быть готов к тому, что они будут пытаться очернить семью твою», — объяснила юрист. Гордон также нескромно заявила, что она — герой, на которого возложена божественная миссия. В качестве аргумента она продемонстрировала пользователям соцсетей свою любимую икону.