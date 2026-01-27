Сегодня 04:47 Разнесла правила шоу-бизнеса и стала народной королевой. Как Елена Ваенга покорила сцену 0 0 0 Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Она стала звездой вопреки правилам шоу-бизнеса, не приехав на запись первого альбома, чтобы не стать очередной глянцевой певицей. Неформатная для индустрии и всегда проявляющая свой жесткий характер Елена Ваенга уже многие годы остается кумиром для своей аудитории. Заслуженной артистке России 27 января исполнилось 49 лет.

Северная женщина с южным темпераментом: как прошло детство Елены Ваенги

Будущая звезда родилась в Североморске Мурманской области в семье инженера судоремонтного завода Владимира Хрулева и химика Ирины Журавель. Псевдоним Ваенга своей старшей дочери придумала мать: такое название родной для певицы город носил до 1951 года. Детство будущей певицы прошло в поселке Вьюжный. Из-за проявившегося бунтарского характера воспитанием девочки занимался отец. «Он во мне такую силу воли выработал. Встала в шесть утра, пурга, буран — неважно и на пробежку. Я, когда возвращалась домой, садилась на пуфик в коридоре и рыдала, что папа — изверг. Когда мне сейчас плохо, я устала, пришла домой в четыре утра, а в восемь уже вставать и идти что-то делать, я встаю, одеваюсь и иду. Вот они те пробежки вокруг поселка», — рассказывала артистка. Свой боевой настрой она сохранила в школе, где регулярно спорила с одноклассниками, вступала в драки и даже ругалась с учителями. Доходило до того, что Ваенгу временно исключили из школы и вернули только после ухода обидевшего ее педагога. «Я — типичная северная женщина с южным темпераментом», — оценивала себя певица.

Фото: РИА «Новости»

Музыкальные таланты проявились у будущей звезды в раннем детстве. Сначала она увлеклась танцами, а после начала учиться играть на фортепиано, на слух подбирая услышанные по радио мелодии. Первую песню написала в девять лет во время учебы в музыкальной школе.

Получив аттестат, она переехала в Санкт-Петербург, где поступила в музыкальное училище имени Римского-Корсакова, которое закончила с отличием. Певица рассказывала, что хотела продолжить образование в Варшавской консерватории, но когда там увидели ее диплом, то сразу сказали, что она может войти в состав преподавателей. «Тогда я подумала: поеду в Италию, на вокальное отделение. А меня не пустили. Если женщина не замужняя, то на пять лет не впускали. То есть я должна была расписаться. А я подумала: ах так. Не люблю, когда меня принуждают. Принципиально не буду этого делать», — делилась Ваенга. Разочарованная европейским образованием она вернулась в Санкт-Петербург и поступила в театральную академию, но учебу пришлось прервать из-за постоянных поездок в Москву на запись первого альбома, который так и не вышел в свет.

Фото: РИА «Новости»

После окончательного возвращения певица закончила театральный факультет в Балтийском институте экологии, политики и права, который вел народный артист России Петр Вельяминов. Его уроки артистка в дальнейшем использовала на своих концертах.

«В меня вдолбили в театральном институте одну вещь: ты вначале должен увидеть, о чем поешь или рассказываешь людям, потом подумать, как ты к этому относишься и затем передать свои ощущения. Очень простая схема», — рассказывала Ваенга.

Как Ваенга шла к славе и почему отказалась от выпуска первого альбома

На втором курсе музыкального училища будущая исполнительница встретила человека, который радикально изменил ее жизнь. Предприниматель Иван Матвиенко заметил молодую студентку с гитарой на улице, когда она пыталась поймать попутку. Остановив свой джип, он предложил подбросить ее до дома. Это знакомство переросло в роман длиной почти в 16 лет. Свидетели пары неоднократно отмечали насколько они разные: яркая и буйная Ваенга и спокойный и рассудительный Матвиенко, который боготворил свою возлюбленную и делал все, чтобы она добилась успеха. В 1998 году певица получила награду петербургского городского конкурса «Шлягер года» за песню «Цыган».

Фото: Semen Likhodeev/Russian Look / www.globallookpress.com

Матвиенко понимал, что возлюбленную надо выводить на большую сцену и сделать это можно только через Москву. Певица рассказывала, что ей на помощь пришел композитор и аранжировщик Юрий Чернавский. Он случайно услышал ее песни на одной из кассет и решил помочь реализовать ее талант. Именно Чернавский познакомил будущую артистку с ее первым продюсером Степаном Разиным, который в те годы занимался раскруткой Сергея Трофимова и певицы Каролины. Изначально он просил артистку писать тексты для песен других исполнителей, объясняя ей, что так она заработает себе имя. К осени 2000 года Разин вместе с певицей подготовил к выпуску целый альбом, который взялась выпустить фирма «АРС» композитора Игоря Крутого. Стороны подписали контракт и уже договаривались о первых выступлениях артистки, как она пропала. За несколько дней до премьеры она уехала в Санкт-Петербург и перестала выходить на связь. Виенга объясняла, что попала в лапы к настоящим акулам шоу-бизнеса, которые готовились взять ее под полный контроль. «Они поняли, что меня очень тяжело сломать, что я не стану петь, что мне скажут. А они даже в мелочах собирались меня контролировать», — отмечала она.

Фото: РИА «Новости»

Матвиенко рассказывал, что вложил в запись так и не вышедшего альбома все деньги от продажи бизнеса, машины и квартиры, но по контракту со студией его возлюбленная теряла все права на свое творчество и даже имя. «Все деньги ушли в пустоту. Но я тогда успокоился и мы начали с нуля», — пояснял он. Под псевдонимом Ваенга в 2003 году она выпустила свой первый альбом «Портрет», который хорошо приняла публика. Песни с пластинки стали по-настоящему народными. Неформатные композиции не включали по радио и не пускали в эфир. Но распространившийся на кассетах альбом звучал в такси и на рынках, в квартирах и магазинах. Настоящую славу Ваенге принесла пластинка «Белая птица», увидевшая свет двумя годами позже. «Я пришла на сцену в 33 и осталась такой, как есть. И сегодня у меня нет ни времени, ни необходимости придумывать себе имидж, быть на концерте одной, а за кулисами — другой. О себе тоже предпочитаю говорить прямо и открыто», — подчеркивала артистка.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

На пике своей популярности Ваенга рассталась с Матвиенко. Бывшие возлюбленные разошлись тихо, без скандалов и выяснения отношений.

Бизнесмен признавался, что просто не потянул тяжелый гастрольный график избранницы. Ваенга же заявила, что оставила гражданского мужа, чтобы завести ребенка. «Я поняла: если не уйду сейчас, то никогда не стану матерью», — отмечала она. При этом подчеркивала, что очень благодарна своему бывшему партнеру за все, что он для нее сделал и теперь возвращает накопленный долг. «Все эти годы я отдавала бывшему мужу ровно половину своих заработков. Это компенсация. У меня теперь есть все. А у него? Я чувствую вину перед Ваней. Он отдал мне все, что у него было», — объясняла певица свой поступок.

Личная жизнь Елены Ваенги

В 2012 году стало известно, что Ваенга забеременела. Сама артистка это отрицала и даже отсудила 5000 долларов у одного из изданий, опубликовавших ее фотографию с округлившимся животом.

Журналисты караулили ее во всех концертных залах, чтобы узнать, кто отец ребенка. Бедная певица вынужденно сбегала от сотрудников желтой прессы через черные ходы. Она рассказывала, что чувствовала себя шпионом, которого пытаются раскрыть, но общаться с журналистами она была не намерена. Даже из роддома она уходила, скрыв лицо шарфом, отказавшись назвать пол ребенка. Со временем ситуация прояснилась. Ваенга родила сына. Многие решили, что отцом стал ее бывший гражданский муж, но ошиблись.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

После разрыва у Ваенги завязались отношения с барабанщиком ее коллектива Романом Садырбаевым. Все началось после ее похода в монастырь, где она молилась за здоровье младшей сестры, которая боролась с раком. В один момент певица в своем обращении к Богу попросила его о муже и ребенке.

Во время гастролей Садырбаев подошел к Ваенге, которая все еще переживала за сестру и принялся ее утешать. После очередного концерта барабанщик помог ей расчесать запутавшиеся из-за концертной прически волосы. «Моя бабушка говорила: если мужчина расчешет женщине волосы, то он непременно на ней женится», — рассказывала Ваенга впоследствии. Свадьбу пара сыграла, когда общему сыну исполнилось три года. Ваенга признавалась, что надела белое платье только ради своих родителей, которые мечтали увидеть, как старшая дочь станет невестой.

Тяжелый характер Ваенги

Ваенга не особо жаловала коллег по цеху. Обжегшись во время записи своего не вышедшего альбома, она всегда держалась на расстоянии от основной когорты шоу-бизнес, хотя некоторых из них искренне уважала. Поэтому, когда поэт-песенник Илья Резник сообщил ей, что вместе с композитором Раймондом Паулсом готовит для нее целый набор песен для нового альбома, она тут же согласилась. «Я, наивная простота, думала, что это подарок. Что такие мэтры, как боги с Олимпа, дарят песни талантливым артистам», — рассказывала Ваенга.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Она призналась, что ей не понравились песни прославленных звезд. Скрывать свое недовольство она не стала и прямо объявила об этом Резнику.

Ответ ее поразил: поэт потребовал от нее заплатить за свою работу 200 тысяч евро. После этого Ваенга разорвала с мэтрами всяческое общение. «Бог им судья. Я не стала петь то, что мне не близко, — отмечала артистка. Следующим под раздачу попал композитор и продюсер Виктор Дробыш, который помогал Ваенге в раскрутке. Она заявила, что не увидела в его работе особой ценности и отказалась от его услуг. Кроме того, Ваенга часто критиковала коллег по цеху за выступление под фонограмму. Такие концерты она считает обманом зрителей. «Пусть мои коллеги делают то, что они хотят делать, а я буду делать то, что хочу я. То есть буду делать свое дело, а вот как я буду это делать, слава богу, мне никто не указ. Я отвечаю за свое качество, за свою музыку, за своих ребят», — говорила она.

При этом живые выступления, за которые она так ратовала, сказались на ее здоровье. У певицы диагностировали несмыкание связок, проблемы с голосом, грипп, ларингит и частые простуды, но зрители всегда вставали в ее положение и желали крепкого здоровья.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

После начала спецоперации Ваенга внезапно пропала. Она честно признавалась, что не намерена общаться с журналистами и высказывать свое отношение к происходящим событиям. «Буду молчать, как молчала восемь лет», — отвечала она сотрудникам прессы, которые задавали ей вопросы. Ваенга вернулась внезапно, появившись на шоу «Голос 60+» в качестве члена жюри. Певица признавалась, что с трудом согласилась на эту работу, так как не считает себя компетентной в оценке других исполнителей. Тогда же разговорить артистку смогла журналист Ксения Собчак. Ваенга заявила, что поддержала решение президента Владимира Путина о проведении спец операции. Также она добавила, что хорошо знакома с украинским лидером Владимиром Зеленским, который ей больше нравился в качестве актера, а не главы государства. Ваенга призналась, что главным разочарованием для нее стала Алла Пугачева, на чьих песнях она выросла и всегда уважала за редкий талант. «Когда она сказала: „Были холопами, стали рабами“ я тоже приняла это на свой счет», — подчеркнула певица. Сейчас Ваенга продолжает гастролировать, воспитывает сына, которому пророчит карьеру в медицине, и постоянно живет в Петербурге или на загородной даче, где у нее есть собственный огород.