Сегодня 02:43 Распродажа особняков и стрижка собак. Как завершилась карьера Валерия Леонтьева 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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Валерий Леонтьев

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Эпатажный певец Валерий Леонтьев, чьи песни «Дельтаплан» и «Казанова» звучали чуть ли не из каждого магнитофона, уже давно перестал выступать. В СМИ его имя тоже упоминают все реже, хотя в свое время он произвел настоящую секс-революцию в шоу-бизнесе. О пути Леонтьева к славе, романах и жизни в США — в материале 360.ru.

От кирпичного завода до мировой сцены Леонтьев родился 19 марта 1949 года в маленькой деревне Усть-Уса в Коми АССР. Когда ему было 12 лет, он с родителями и сестрой переехал в город Юрьевец в Ивановской области, где в 1966 году окончил школу. Будущий артист хотел связать тогда жизнь с наукой, но денег не было, поэтому он подал документы на актерский факультет в ГИТИС, а потом передумал и вернулся домой. Там он подрабатывал электриком, почтальоном, разнорабочим на кирпичном заводе, оператором и даже портным. Потом поступление в Горный институт в Воркуте и отчисление после третьего курса. В 1970-х годах Леонтьев выступал на провинциальных музыкальных конкурсах, пока его не заметил директор Сыктывкарской филармонии и не взял в группу «Мечтатели», коллектив которой объездил весь СССР. Все изменилось летом 1980 года, когда Леонтьев завоевал главную премию 16-го Международного фестиваля эстрадной песни «Золотой Орфей». Там же он взял специальный приз за лучший сценический костюм.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Артист сам придумывал и шил свои эпатажные наряды, начиная от приталенных прозрачных блуз и заканчивая леопардовыми брюками и облегающим белым комбинезоном. Получив всесоюзное признание, Леонтьев стал участвовать в многочисленных концертах. В 1981 году на фестивале в Ереване эпатажным артистом даже заинтересовались американцы. В 1980-х годах Леонтьев уже стал суперзвездой. Его клип «Маргарита» крутили на федеральных каналах, появились яркие хиты — «Казанова», «Исчезли солнечные дни» и другие. В 1996 году его наградили званием народного артиста России, а через год Леонтьев улетел в США. Там он записал альбомы «По дороге в Голливуд» и «Санта-Барбара» и приобрел элитную недвижимость. Проблемы со здоровьем В 1980-х годах у Леонтьева обострились проблемы со здоровьем. У него обнаружили опухоль на голосовых связках. После ее удаления он устроился на работу в филармонию в Луганске, его труд высоко оценили, удостоив звания заслуженного артиста Украинской ССР.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look / www.globallookpress.com

Помимо рака горла у артиста была травма колена, которую он получил, упав со сцены во время одного из выступлений. В 2018 году здоровье Леонтьева сильно пошатнулось. Ему диагностировали пневмонию. В 2020-м его госпитализировали, чтобы провести операцию на спине. Спустя год ему прооперировали не только мениск, но и глаза, которые не смыкались до конца из-за плохой подтяжки век. Пластические операции Леонтьева Певец в погоне за молодостью не раз ложился под нож пластического хирурга. Первую операцию он сделал еще в начале 90-х годов за границей. Это была круговая подтяжка лица. Впоследствии он делал ее неоднократно, причем однажды в Майами ему так перетянули кожу, что его уши потеряли свою симметричность. На лице артист удалил комки Биша, а также использовал филлеры, чтобы восполнить объем скул и заполнить носогубные складки. И про губы не забыл. Отсутствие мимических морщин — заслуга ботокса.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Не забывал Леонтьев и про уходовые процедуры. Он также делал блефаропластику, ринопластику и даже абдоминопластику. Но в 2013 году врачи ему запретили продолжать в том же духе, так как организм уже не выдерживал нагрузку. Бездетный брак и слухи о романах Людмила Исакович, супруга артиста, не публичная личность. Она давно живет в США. Сам Леонтьев говорил, что их союз скорее партнерство, так как каждый из них живет своей жизнью.

При этом вокруг личной жизни артиста всегда ходило множество слухов. Ему приписывали даже нетрадиционную сексуальную ориентацию* из-за песни «Каждый хочет любить». «Каждый хочет любить — и солдат, и моряк. Каждый хочет иметь и невесту, и друга…», — говорится в тексте композиции.

В 80-х годах певец девять лет крутил роман с композитором Лорой Квинт. Потом ему приписывали отношения с Лаймой Вайкуле и Ларисой Долиной, но артистки никак это не комментировали. Распродажа недвижимости в США В США у Леонтьева два элитных особняка и квартиры. Один дом находится на набережной Майами. За него артист заплатил около пяти миллионов долларов. Второй расположен в престижном районе Корал-Гейблз. В 2014 году он стоил около трех-четырех миллионов долларов. В СМИ ранее появилась информация, что один из них артист уже продал.

Фото: РИА «Новости»

В 2008 году Леонтьев купил просторную виллу в Испании, расположенную рядом с домом Бэкхемов в Аликанте. Но этот особняк артист сдавал в аренду, а не жил.

До переезда в США певец решил продать трехуровневую квартиру в Москве, в историческом доме на Колокольниковом переулке, площадью 200 квадратных метров и стоимостью около 100 миллионов рублей. Но пока неизвестно, избавился он от нее или нет. Распродажа недвижимости породила вопросы, в чем же причина? То ли Леонтьева тяготят налоги на нее, то ли расходы на содержание, или причина в чем-то другом. Чем сейчас занимается Леонтьев? В 2023 году появилась информация, что Леонтьев начал зарабатывать на стрижке собак в Майами. Бизнес открыла его супруга — гостиницу и парикмахерскую для питомцев. Среди состоятельных клиентов — владельцы собак с острова Фишер-Айленд, где проживают, в частности, актеры Джулия Робертс и Мел Гибсон. Прошлой весной концертный директор Леонтьева Борис Чигирев объявил об уходе артиста со сцены. По словам племянника певца Юрия Рудого, ему тяжело в 75 лет выступать в экстравагантных и откровенных нарядах, которые просто не смотрятся и не соответствуют его возрасту, писало ИА Регнум. Нет ни больших концертов, ни интервью. Полвека под софитами и, наконец, долгожданный покой в домашнем халате, а вместо оваций — вид океана за окном. Хотя уже появилась информация, что Леонтьев планирует устроить большое мировое турне в 2025 году. *ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.