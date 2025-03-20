Сегодня 03:04 Работает в России, а дочь спрятала в США. Что скрывает Екатерина Стриженова за идеальной картинкой 0 0 0 Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Екатерина Стриженова попала в кино в 14 лет и тогда же встретила свою любовь. Ее улыбка знакома миллионам россиян, а жизнь кажется идеальной. Но за этой лучезарной картинкой скрываются темные тайны, история теледивы полна драм и интриг. Почему дочь Стриженовой сбежала в США, как телеведущей удалось сохранить брак и кто проклял ее за политику — в материале 360.ru.

Трагедия, которая закалила звезду Екатерина Стриженова появилась на свет 20 марта 1968 года в Москве. Ее отец, Владимир Токмань, был известным журналистом, основателем журнала «Студенческий меридиан», а мама, Валентина Токмань, преподавала русский язык как иностранный в университете. Семья жила в уютной столичной квартире, и маленькая Катя с сестрой Викторией росли в атмосфере любви и интеллигентности. Но в 1976 году, когда Кате было всего восемь, счастье рухнуло: отец умер от тяжелой болезни, предположительно, рака. Для девочки это стало настоящим ударом. Эта трагедия не сломила будущую звезду, а, наоборот, научила ее бороться и идти вперед, несмотря ни на что. Уже в детстве она начала проявлять характер, который позже помог ей покорить кино и телевидение. Немалую роль сыграло здесь и решение мамы, которая пыталась отвлечь дочерей от горестных мыслей. Судьбоносная «Калинка» Екатерина с малых лет была на виду. В шесть лет мама записала ее в детский хореографический ансамбль «Калинка», где девочка с белыми косичками выделялась грацией и обаянием. Она выступала на сцене, привыкала к аплодисментам и уже тогда поняла, что хочет быть артисткой. Ансамбль же славился крайне жесткой дисциплиной. Стриженова и сегодня уверена — занятия в «Калинке» сформировали ее характер. Чуть позже ее заметили телевизионщики: Екатерина стала появляться в детских передачах «АБВГДейка» и «Веселые нотки». Эти первые шаги перед камерой заложили фундамент ее будущей карьеры.

Фото: РИА «Новости»

Первые шаги в кино Юная Екатерина уже в том возрасте мечтала не только играть, но и создавать свои проекты. Однако судьба распорядилась немного иначе: в 14 лет она получила роль, которая изменила ее жизнь. В 1984 году на экраны вышел фильм «Лидер», где юная Катя сыграла школьницу. Ее партнером выступил 13-летний Александр Стриженов. Любви с первого взгляда не случилось — Екатерина нашла юношу заносчивым и слишком симпатичным. Тот партнершу вообще не замечал. Посватался в 16 лет Однако позднее между подростками вспыхнула искра, которая переросла в серьезные чувства. В 16 лет Александр решился на серьезный шаг. Парень заявился в гости к маме Екатерины и попросил руки дочери. Та попросила подождать хотя бы окончания школы — сочла поступок юноши обычным увлечением. В 1987 году, едва Екатерине исполнилось 18, они и в самом деле поженились. Этот брак для Екатерины стал не только первым, но и единственным. Пара и сегодня считается одной из самых крепких на российском телевидении. Лишь однажды, после серьезного конфликта, Стриженова чуть не развелась. Телеведущая даже переехала на съемную квартиру, правда быстро одумалась. Она встретила Александра уже через пару дней на телевидении, а после короткого разговора брак удалось сохранить.

Фото: Alexander Keltik/Russian Look / www.globallookpress.com

Обнаженная Екатерина После дебюта в «Лидере» Екатерина начала активно сниматься. В 80-е годы она появилась в фильмах «Страховой агент», «Спасите наши души», «Светик» — ролей было немного, но каждая добавляла ей опыта. Стриженова сыграла и любовницу Д’Артаньяна в «Мушкетерах, 20 лет спустя», притом несколько раз появилась в кадре почти обнаженной, так решил режиссер. Настоящий же прорыв в ее карьере случился в 1997 году, когда она сыграла Жанну де Бриссак в сериале «Графиня де Монсоро». Этот костюмированный проект по роману Дюма стал хитом, а Стриженова — одной из самых узнаваемых актрис своего времени. Зрители полюбили ее за изящество и умение передать эмоции. Триумф на телевидении В 1997 году Екатерина шагнула на телевидение, став ведущей программы «Доброе утро» на Первом канале. Эта утренняя передача сделала ее настоящей звездой эфира: миллионы россиян начинали день с ее улыбки и мягкого голоса. Она ведет шоу до сих пор — больше 25 лет! — и остается одной из самых стабильных фигур российского ТВ. Позднее, уже в 2008-м, Стриженова участвовала в «Ледниковом периоде», но проект закончился для нее крайне неудачно. Кататься на коньках с профессиональным фигуристом Алексеем Тихоновым оказалось непросто: во время одной из тренировок она сломала два ребра. Вернувшись на лед после травмы, она поразила зрителей и судей своей стойкостью. «Момент, когда я летела, мне до сих пор снится», — позднее признавалась Стриженова. Этот поступок закрепил за ней репутацию железной леди, свою программу теледива откатала до самого финала.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Политический кошмар Екатерины Стриженовой В 2014 году Екатерина решилась на новый вызов — ток-шоу «Время покажет». Программа, где обсуждают политику, экономику и горячие темы, стала для нее настоящим испытанием. Вместе с Петром Толстым и Анатолием Кузичевым она пыталась вести острые дебаты, но быстро столкнулась с волной критики. Зрители писали в соцсетях: «Ей бы пироги в „Добром утре“ обсуждать, а не политику!», «Слишком мягкая для такого формата». Некоторые обвиняли ее в предвзятости, другие — в неумении держать накал дискуссий. Особенно не понравилась зрителям ее работа в кадре в паре с Артемом Шейниным. Телеведущая показалась некоторым комментаторам «беспомощной» на фоне жесткого, умного партнера. При этом программа со Стриженовой в 2017 году завоевала «Тэфи» — сказался профессионализм теледивы. Скандалы усилились в 2022 году, когда шоу стало еще более поляризованным из-за событий в мире. Екатерину, которая с октября того же года перешла в «Самое время», буквально «проклинали» в комментариях: одни называли ее «марионеткой системы», другие — «непрофессиональной выскочкой». Но были и те, кто встал на ее защиту. Депутат Вадим Манукян публично поддержал ведущую, назвав ее «символом спокойствия и интеллигентного поведения».

Фото: РИА «Новости»

Хотела сбежать? В 2022 году появились слухи и о том, что Стриженова собралась покинуть Россию. Теледива быстро их опровергла и рассказала, что просто летала в Ереван по делам. «Я гражданка России, других паспортов у меня нет! У меня нет недвижимости в других странах! Я работаю с 14 лет, мои деньги в российских банках, я плачу налоги в своей стране», — цитировал News.ru Стриженову. Действия российских властей, по информации того же СМИ, телеведущая поддержала. Екатерина Стриженова признавалась, что не понимает россиян, которые ратуют за «курс на уничтожение России». Мелкая месть Украины И похоже на Украине твердую позицию российской теледивы также отметили. В январе 2023 года украинские власти внесли Екатерину Стриженову в санкционный список. Компанию ей составили еще 197 россиян — десятки именитых журналистов, режиссер Кончаловский, блогер Дмитрий Пучков и певец Юрий Лоза.

Слухи о дочери за океаном У Стриженовых две дочери. Старшая, Анастасия, родилась в 1988 году. Она с детства была творческой: училась в художественной школе в Москве, потом отправилась в Великобританию, а затем переехала в США. Там она вышла замуж за финансиста Петра Грищенко и родила троих детей. И все же, критики в социальных сетях Екатерины не раз указывали на необычность ситуации. Стриженова ведет передачу с патриотическим уклоном, а дочь отправила учиться за границу. Теледиву даже называли «показной патриоткой» — впрочем та на столь резкие замечания предпочла не реагировать. Живущими в США внуками Стриженова восхищалась. Младшая дочь, Александра, родилась в 2000 году. Она пошла по другому пути: осталась в России, поступила на социологический факультет МГУ и увлеклась наукой и искусством. Екатерина гордится обеими дочерьми и их самостоятельностью.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Элитная «недвижка» Супруги Стриженовы обосновались недалеко от Москвы — в престижном поселке Немчиновка, расположенном буквально в двух шагах от МКАД. Эта местность славится живописной природой: особняк окружен лесным массивом, а неподалеку протекает небольшая речка. Немчиновка традиционно считается местом проживания обеспеченных и знаменитых людей. Однако супруги уверяют, что поселились здесь вовсе не из-за престижного статуса. Их уютный двухэтажный дом расположен прямо в сердце поселка. Судя по снимкам, которые пара выкладывает в социальные сети, особняк отличается продуманным дизайном и комфортом. На первом этаже обустроены гостиная и зона столовой, декорированные в изысканных бело-золотистых оттенках. Кухня, в свою очередь, выдержана в модном стиле, спальня же оформлена в более сдержанной и глубокой цветовой гамме. Телевизора у кровати нет. Что колет Стриженова, чтобы сохранить молодость В свои 56 лет Екатерина Стриженова остается образцом ухоженности: ее точеной фигуре завидуют женщины, а мужчин восхищают идеальная кожа и блестящие волосы телеведущей. Екатерина открыто признается, что поддерживать привлекательность ей помогает постоянная работа над собой, на которую она тратит немало усилий, времени и финансов. Кроме физических нагрузок, Стриженова периодически прибегает и к косметологическим процедурам, например, инъекциям препаратов, поддерживающих упругость кожи и сглаживающих морщины. Теледива не исключала и работы с пластическим хирургом, однако пока для этого время еще не пришло — по крайней мере, так уверяет она сама.