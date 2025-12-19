Березовская закрутила роман на работе и путала имена коллег. Кто провел прямую линию с Путиным — 2025?

Одной из ведущих «Итогов года с Владимиром Путиным» 19 декабря стала Екатерина Березовская. В 2021 и 2023 годах она уже вела прямую линию с главой государства. Почему ее сравнивают с Юлианной Карауловой, называют внучкой олигарха и заменой Екатерины Андреевой — в материале 360.ru.

Детство и образование Екатерины Березовской Екатерина Березовская родилась 4 февраля 1990 года в Москве.

Девочка с детства мечтала стать ведущей новостей.

Некоторые до сих пор называют ее внучкой олигарха — однофамильца Бориса Березовского. Однако это не так. Ее дедушка — военный моряк.

«Я всегда хотела быть ведущей. Мечтала об этом — именно вести. Я хотела быть новостным ведущим, какие-то другие жанровые программы не рассматривала, потому что о них ничего не знала и никогда там себя не пробовала. И не думаю, что у меня хорошо получилось бы», — рассказала Березовская в интервью студентам МГИМО. Родители ее поддержали и оплатили обучение в Измайловской гимназии. После школы она поступила в МГИМО на факультет международной журналистики. Диплом о высшем образовании получила в 2012 году.

Фото: РИА «Новости»

Карьера Екатерины Березовской Девушка начала карьеру журналиста, будучи студенткой. Она была активисткой и принимала участие в сюжетах студенческого телевидения. После выхода в эфир «Прожекторперисхилтон» будущая ведущая «Итогов года» вместе с сокурсниками придумала свою версию, где они обсуждали новости в юмористическом ключе. Программу назвали по аналогии с оригиналом — «МЖкторперисхилтон». Во время учебы, в 2010 и 2011 годах, Екатерина начала работу на «Рен-ТВ». На телеканал ее приняли после стажировки. Позднее она попала на Russia Today, а затем — на «Россию-24». Везде работала корреспондентом — в сумме около шести лет. Березовская отметила, что хороший корреспондент должен быстро ориентироваться в потоке событий, быть коммуникабельным, легким на подъем, эрудированным, имеющим понимание по всем темам. Однако если человек расстраивается из-за отмены ранее запланированного дела, то ему не стоит идти в корреспонденты. По этой причине Екатерина понимала, что такая работа — лишь этап перед большой карьерой на посту ведущей новостей.

Я была из тех, кто долго сидел над сюжетом. Мне было важно, чтобы нашлись нужные слова, чтобы текст был красиво написан, чтобы была игра слов. Это требует времени. Сюжеты про что-то экстренное — ЧП или ДТП — у меня всегда вызывали внутренний зажим. Я боялась не успеть. Екатерина Березовская

До 2014 года Екатерина готовила репортажи для ВГТРК, понимая, что хочет большего. В итоге решила рискнуть и попробоваться на Первый канал. И не зря — ее приняли в штаб корреспондентов. Там она проработала еще два года.

Фото: Березовская во время ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» / РИА «Новости»

Позднее ее заметили и поставили в эфир утренней передачи. Молодая Екатерина полюбилась зрителям. Однако первые полгода Березовской было очень тяжело: из-за ежедневных ранних подъемов на работу ведущая, сова по природе, приезжала в Останкино будто в тумане. Организм смог адаптироваться лишь спустя время.

Интересно В 2019 году Березовская в прямом эфире утренней программы перепутала имена коллег. Ведущие посмеялись и корректно поправили Екатерину. В 2019 году Березовская в прямом эфире утренней программы перепутала имена коллег. Ведущие посмеялись и корректно поправили Екатерину.

Со временем Березовской дали попробовать себя на дневных эфирах. Ей доверили вести внеочередной выпуск новостей о саммите «Большой двадцатки» с участием Путина в июле 2017 года. В 2020-м ее пригласили вести программу «Время». Тогда журналистку по ошибке называли ведущей, однако Екатерина поправляла коллег: она была ведущей новостей, а в эфир программы попала, чтобы на время заменить Екатерину Андрееву.

Фото: Екатерина Андреева / РИА «Новости»

После этого поползли упорные слухи, что Березовскую готовят на замену легендарной Андреевой. Руководство телеканала опровергло эту информацию. Однако никто не стал исключать, что, если молодая ведущая покажет себя хорошо, ее будут ставить в вечерние эфиры. В 2021-м Березовская вела прямую линию с Путиным. Компанию ей составила журналистка Наиля Аскер-заде. В 2023 году вновь вела итоги года с главой государства. В мае 2024 года она стала ведущей трансляции инаугурации президента в паре с Эрнестом Мацкявичюсом. В последние годы Березовскую начали задействовать не только в новостных передачах. В 2025 году она вела апрельский утренний эфир в честь 30-летия Первого канала. Ее соведущими стали Дмитрий Борисов, Полина Цветкова и певица Пелагея. Также Екатерина работала над документальным фильмом «Болезни высших достижений» о проблеме допинга в спорте. В июне ведущая получила телевизионную премию ТЭФИ.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Екатерины Березовской После вуза Екатерина закрутила роман с коллегой по цеху — корреспондентом Константином Панюшкиным. Они познакомились на «Рен-ТВ». Сначала пара скрывала отношения, однако это не продлилось долго. Березовская отмечала, что все работающие журналисты имеют мало свободного времени, поэтому большинство знакомится и женится на работе. Так случилось и с самой Екатериной — они с Константином расписались в 2014 году. С детьми пара не торопилась — Березовская родила дочь спустя девять лет брака. Девочку назвали Софией. Екатерина почти не была в декрете. Она вела прямой эфир с Дня Победы, а уже в середине июня родила. Спустя три месяца журналистка снова сидела в кадре и хвасталась фигурой — смогла надеть любимые джинсы. Многие отмечают сходство Екатерины с Юлианной Карауловой. Несмотря на похожий типаж, девушки имеют и яркие отличия.

Фото: Юлианна Караулова. Sobolev Artyom/news.ru / www.globallookpress.com

Политические взгляды Екатерины Березовской Березовская никогда не озвучивала свою политическую позицию публично. Тем не менее Екатерина продолжает работать на государственном канале. По этой причине ее внесли в санкционный список Украины. Как сейчас живет Екатерина Березовская В 2025 году Березовская снова стала ведущей «Итогов года с Владимиром Путиным». Ее коллегой стал Павел Зарубин. В свободное от работы время журналистка занимается спортом — при росе 169 сантиметров она весит всего 58 килограммов. Также любит путешествовать. Ее любимые города — Рим и Нью-Йорк. Еще одно хобби — книги. Чаще других телеведущая перечитывает роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Березовская активно ведет телеграм-канал Berezovskaya_On air, назвав себя там «работающей мамой». В нем она делится моментами из личной жизни, рецептами блинов, важными событиями и мыслями.