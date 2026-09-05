Сегодня 10:39 Голос, который покорил мир. От Занзибара до Queen: путь Фредди Меркьюри Знаменитости

Концерты

Песни

Музыка

Артисты

Мир

Пятого сентября 1946 года родился человек, чей голос и сценическое обаяние стали визитной карточкой группы Queen — Фредди Меркьюри. Его имя знают даже те, кто далек от рок-музыки: мощный вокал, невероятная энергетика и уникальный стиль сделали его одним из самых узнаваемых артистов XX века.

Биография Фредди Меркьюри: от детства до первых шагов в музыке Фредди Меркьюри (настоящее имя — Фаррух Булсара) родился 5 сентября 1946 года на Занзибаре в семье парсов. В детстве он переехал в Индию, где учился в школе-интернате и уже тогда проявлял интерес к музыке и искусству. Позже семья перебралась в Великобританию, и именно там начался его путь к славе. Меркьюри изучал графический дизайн, но сердце его принадлежало музыке. Он играл в разных группах, пока не встретил Брайана Мэя и Роджера Тейлора — так началась история Queen.

Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Карьера Фредди Меркьюри: путь к мировой известности С Queen Меркьюри не просто пел — он создавал шоу. Его вокал охватывал почти четыре октавы, а умение работать с публикой превращало каждый концерт в событие. Альбомы A Night at the Opera, News of the World и The Game стали культовыми, а песни Bohemian Rhapsody, We Will Rock You и Don't Stop Me Now — вечной классикой. Меркьюри был не только вокалистом, но и автором многих хитов. Его способность сочетать оперные элементы, рок и поп-музыку сделала звучание Queen уникальным.

Фото: Chris Walter/Photofeatures International / www.globallookpress.com

Личная жизнь Фредди Меркьюри: между публичностью и уединением Несмотря на яркий сценический образ, музыкант ценил приватность. Он редко говорил о личной жизни в интервью, предпочитая, чтобы о нем судили по музыке. При этом его харизма и открытость на сцене создавали образ бесстрашия. Друзья вспоминали его как щедрого, остроумного и невероятно преданного своим близким человека.

Фото: Rudi Keuntje/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com