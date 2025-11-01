Роковая ошибка. Почему Пугачева и Галкин не смогли продать свой дворец в Грязи

Тайну знаменитого шестиэтажного замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина* раскрыли — по документам дом не существует. Здание оказалось самостроем, которое супруги пытались продать официально, обманув потенциальных владельцев. Решение не оформлять дворец стало роковой ошибкой Примадонны.

В обход налогов

Дворец Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь не зарегистрирован официально в государственном кадастре из-за стремления супругов оптимизировать налоги, предположила эксперт по инвестиционной недвижимости, стратегический партнер бизнес-подразделения БРИКС Наталья Найденкова.

«Обязанность платить налог на имущество возникает с момента постановки дома на кадастровый учет. И хотя это нарушает действующее законодательство, владельцы элитной недвижимости иногда прибегают к различным лазейкам, чтобы избежать регистрации принадлежащих им объектов», — сказала она kp.ru.

Согласно законодательству, гражданин обязан платить 0,1% от кадастровой стоимости объекта. Если недвижимость стоит более 300 миллионов рублей, ставка увеличивается до 2%.

Стоимость дома в Грязи может превышать 500 миллионов, и налог будет достигать 10 миллионов рублей в год. Скорее всего, Пугачева и Галкин* сэкономили на налогах минимум 130 миллионов рублей.