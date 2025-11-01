Роковая ошибка. Почему Пугачева и Галкин не смогли продать свой дворец в Грязи
Тайну знаменитого шестиэтажного замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина* раскрыли — по документам дом не существует. Здание оказалось самостроем, которое супруги пытались продать официально, обманув потенциальных владельцев. Решение не оформлять дворец стало роковой ошибкой Примадонны.
В обход налогов
Дворец Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь не зарегистрирован официально в государственном кадастре из-за стремления супругов оптимизировать налоги, предположила эксперт по инвестиционной недвижимости, стратегический партнер бизнес-подразделения БРИКС Наталья Найденкова.
«Обязанность платить налог на имущество возникает с момента постановки дома на кадастровый учет. И хотя это нарушает действующее законодательство, владельцы элитной недвижимости иногда прибегают к различным лазейкам, чтобы избежать регистрации принадлежащих им объектов», — сказала она kp.ru.
Согласно законодательству, гражданин обязан платить 0,1% от кадастровой стоимости объекта. Если недвижимость стоит более 300 миллионов рублей, ставка увеличивается до 2%.
Стоимость дома в Грязи может превышать 500 миллионов, и налог будет достигать 10 миллионов рублей в год. Скорее всего, Пугачева и Галкин* сэкономили на налогах минимум 130 миллионов рублей.
Закон обошел стороной
Встает вопрос: как никто не узнал о незарегистрированном доме? С конца 2010-х существует определенная практика поиска самостроя: квадрокоптер направляют в небо над объектом, аппарат делает снимки, которые впоследствии сопоставляют с публичными кадастровыми номерами. Но дроны облетели шестиэтажный замок стороной.
Если удается обнаружить самострой, владельца штрафуют и накладывают обязанность зарегистрировать дом. Если решения властей не выполняются, начинается суд с собственниками. Ни против Галкина*, ни против Пугачевой ничего подобного не проводилось.
Спорный дом все еще можно приобрести, но покупателю придется фактически заплатить огромную сумму лишь за землю, так как новый собственник в любой момент может получить предписание на снос за свой счет. Не исключено, что по этой причине дом так никто и не купил.
При этом соседи жаждут избавиться от дворца звездной пары. Местные считают, что особняку там не место — никого не волнует судьба роскошного дома, который стал разрушаться и покрываться плесенью.
* Признан иноагентом в России.