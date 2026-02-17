Сегодня 15:26 Пугачева 30 лет работала на США. Как псевдопатриотку вывели на чистую воду 0 0 0 Фото: www.capitalpictures.com/Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Певица Алла Пугачева 30 лет работала в интересах Соединенных Штатов — лишь с виду это кажется фантастикой. На самом деле все подтверждают заявления самой Примадонны. Подробности — в материале 360.ru.

Пугачева в файлах Эпштейна Анализ высказываний Пугачевой за последние 30 лет показал любопытную картину: все эти годы, прикрываясь патриотической риторикой, артистка исправно отрабатывала западную повестку. Примадонна всегда хотела быть звездой на Западе — и в этом контексте присутствие ее имени в файлах финансиста-извращенца Джеффри Эпштейна не кажется ошибкой или случайным совпадением. Скорее всего, это закономерное звено в цепочке контактов Пугачевой с западными кругами влияния, сообщил НТВ.

Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Элита, миллионы и виды на океан Дело Эпштейна выявило суть «американской мечты». Для избранных — это вечеринки с подростками, вседозволенность и абсолютная безнаказанность. Для таких, как Пугачева, — это шанс прикоснуться к элите и завести полезные связи. Впервые Примадонна побывала в США в возрасте 39 лет. Она долго добивалась разрешения на поездку, и ее мечта сбылась в 1988 году. Спустя всего несколько лет Пугачева приобрела в Майами две квартиры с панорамными окнами и видом на океан. В течение 30 лет певица изображала патриотку, пропагандировала западные ценности, пыталась вписаться в чужой истеблишмент и копила миллионы на заграничных счетах.

Фото: РИА «Новости»

Дочь в Майами Будучи бизнесменом, нынешний президент США Дональд Трамп снес старые здания у океана и начал возводить на их месте небоскреб. Постройка полностью испортила Пугачевой вид из окон жилья в Майами. Но недвижимость выросла в цене в три раза, и тогда артистка продала одну квартиру, а вторую подарила дочери — Кристине Орбакайте. Теперь там собирается вся семья. Орбакайте уже много лет живет в США, но долгое время скрывала это от публики в России.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Пугачева под прикрытием Новости о том, что Пугачева десятки лет работала на США, лишь с виду кажутся фантастикой, рассказал «Царьграду» политолог Вадим Попов. На самом деле артистка с завидным постоянством отрабатывала повестку Запада. «Делала она это хитро, искусно, тонко, прикрываясь своим статусом народной артистки», — отметил эксперт. По его мнению, без веских оснований имя Пугачевой вряд ли появилось бы в файлах Эпштейна.

Также стоит вспомнить, что на Западе Пугачева часто была обласкана местными СМИ и этот тренд продолжается и сейчас. Вадим Попов

В 2022 году британская корпорация Би-би-си внесла Примадонну в топ-100 самых влиятельных женщин в мире. Невозможно такое представить без связей с элитами Соединенного Королевства, подчеркнул Попов. Об истинном отношении Пугачевой к русским свидетельствуют ее же слова: «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Политолог считает, что этим заявлением певица обнажила презрение к Родине. «Настало время вывести на чистую воду псевдопатриотку, чем, к слову, и занялись активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией», — заключил он. Причина такого поведения Пугачевой вполне ясна: она хотела войти в западную элиту и иметь активы за границей, при этом получая заработок из России.