Проснулся знаменитым в 2008-м. Как актер Денис Рожков добился успеха после череды неудач

Актер Денис Рожков прославился в 2008 году, после того как сыграл одну из главных ролей в сериале «Глухарь». Как артист добился успеха и что о нем известно сейчас — в материале 360.ru.

Детство и начало карьеры

Денис родился в Москве и воспитывался мамой Ириной — учителем географии. Она растила сына в одиночку, отец мальчика ушел из семьи, когда ему было четыре года.

Рожков был всесторонне развитым ребенком: много читал, занимался в радиокружке, собирал транзисторные приемники, посещал детский морской клуб и увлекался футболом.

Успеваемость в школе при этом хромала — парню особенно тяжело давались точные науки. В седьмом классе Денис стал участником городского конкурса чтецов. Парня заметил руководитель театрального кружка «Зеркало» и пригласил его в свою студию.

Вскоре Дениса задействовали почти во всех постановках. Окрыленный успехом, после школы он решил поступить в театральный институт, но потерпел неудачу. Опускать руки Рожков не собирался и уверенно шел к цели.

Через год будущий актер поступил в Школу-студию МХАТ на курс легендарного советского режиссера Олега Табакова.