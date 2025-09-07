Проснулся знаменитым в 2008-м. Как актер Денис Рожков добился успеха после череды неудач
Актер Денис Рожков прославился в 2008 году, после того как сыграл одну из главных ролей в сериале «Глухарь». Как артист добился успеха и что о нем известно сейчас — в материале 360.ru.
Детство и начало карьеры
Денис родился в Москве и воспитывался мамой Ириной — учителем географии. Она растила сына в одиночку, отец мальчика ушел из семьи, когда ему было четыре года.
Рожков был всесторонне развитым ребенком: много читал, занимался в радиокружке, собирал транзисторные приемники, посещал детский морской клуб и увлекался футболом.
Успеваемость в школе при этом хромала — парню особенно тяжело давались точные науки. В седьмом классе Денис стал участником городского конкурса чтецов. Парня заметил руководитель театрального кружка «Зеркало» и пригласил его в свою студию.
Вскоре Дениса задействовали почти во всех постановках. Окрыленный успехом, после школы он решил поступить в театральный институт, но потерпел неудачу. Опускать руки Рожков не собирался и уверенно шел к цели.
Через год будущий актер поступил в Школу-студию МХАТ на курс легендарного советского режиссера Олега Табакова.
Творческий путь и черная полоса
Рожков начал творческий путь на сцене столичного «Театра на Перовской», играл во всем репертуаре труппы, но через два года ушел в свободное плавание. Денис ходил по кастингам, но не получал серьезных предложений.
Артиста спасали редкие антрепризные спектакли и эпизодические роли. Он появлялся в проектах «Моя прекрасная няня», «Последняя исповедь» и «След».
Денег не хватало, а у Дениса тогда уже была семья. Ему пришлось искать новые возможности для заработка: подрабатывать официантом, монтировщиком сцены и грузчиком. Рожков даже подумывал о том, чтобы уйти со сцены, но черная полоса в итоге закончилась.
Илья Кульков в 2008-м пригласил актера на главную роль Дениса Антошина в сериал «Глухарь» — тот год стал для актера судьбоносным.
Изначально продюсеры не верили в успех проекта, так как показывали сериал в 14:00 по московскому времени, когда большая часть зрителей работает. Но после выхода первых серий стало понятно, что «Глухаря» ждет популярность.
Личная жизнь Рожкова
С момента выхода «Глухаря» актер изменился — недавно Рожкову исполнилось 49 лет. Свою первою любовь Денис встретил еще в студенческие годы, его спутницей стала однокурсница Елена Попова. Но паре не суждено было быть вместе — Елена вышла замуж за другого и уехала в США.
Настоящую любовь артист встретил в «Театре на Перовской», на момент знакомства Ирине было 19 лет, она работала помощницей гримера.
«Я сразу понял, что Ира мой человек, при первой же встрече», — рассказывал Денис.
Пара вместе уже 26 лет. Денис и Ирина — родители сына Вани, он увлекается музыкой и играет в рок-группе.