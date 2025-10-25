Сегодня 04:27 Прошла плен, но не вынесла смерти тигра. Что случилось со звездой «Полосатого рейса» 0 0 0 Фото: Киностудия «Ленфильм» / RuTube Шоу-бизнес

Побывав в немецком плену, Маргарита Назарова усвоила, что в любом деле нужно идти напролом. Начав танцовщицей кабаре, она приручила тигра, снялась в «Полосатом рейсе» и заслужила всесоюзную славу. Артистка сникла лишь после того, как потеряла главных мужчин в своей жизни.

Первое животное и немецкий плен Артистка родилась 26 ноября 1926 года в Пушкине под Ленинградом. Тогда город назывался Детским Селом. В начале 1940-х годов переехала в латвийский город Даугавпилс. Семья Назаровой никак не связана с цирком, но, по воспоминаниям, именно отец привил дочери любовь к животным. Однажды он, служа лесником, принес в дом осиротевшего медвежонка. Девочка помогала заботиться о хищнике.

Фото: Город Даугавпилс. Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press / www.globallookpress.com

Когда началась война, мужчину забрали на фронт, его жене и дочерям пришлось эвакуироваться к родственникам в Павловск. Там Назарова попала в плен: когда объявили срочную эвакуацию, она случайно осталась одна посреди улицы. Немцы заметили и забрали девушку. Благодаря хорошему знанию немецкого языка и эффектной внешности Назарова избежала концлагеря. Однако отправка на работы в Германию тоже не принесла ничего хорошего. Девушку-подростка определили служанкой в богатый дом, затем хозяин отдал ее в ночное кабаре в Гамбурге. Назарова танцевала перед мужчинами до тех пор, пока туда не нагрянули советские солдаты и не освободили ее. Как Назарова начала выступать в цирке Летом 1945 года она вернулась в СССР и прошла все положенные проверки. В Риге Назарова воссоединилась с матерью и сестрами. Отец пропал без вести.

Фото: Киностудия «Ленфильм» / RuTube

Денег на жизнь не хватало, поэтому пришлось вновь выйти на сцену — Назарова устроилась в кордебалет. Испытания закалили ее характер, девушка сильно выделялась на фоне остальных танцовщиц готовностью рисковать. Она подготовила танцевально-акробатический номер и перешла в «Цирк на сцене». Постепенно Назарова стала расширять свою программу и вводить животных. Правда, о тиграх речи пока не шло — в номерах участвовали собаки, кошки и лошади. После восьми лет непрерывной практики артистка решилась на невообразимое — практически не умея водить, поставила опасный трюк с гоночными мотоциклами. Муж Маргариты Назаровой Одновременно началась кинокарьера Назаровой. Она снималась в фильмах в качестве дублера участницей массовки. При работе над картиной «Случай в тайге» познакомилась с будущим мужем — консультантом съемочной группы, дрессировщиком, директором Даугавпилсского театра Константином Константиновским.

Интересно Константиновский родился 30 июня 1920 года в Полтаве. После колонии для малолетних отучился в Харьковском животноводческом техникуме, служил старшим уполномоченным НКВД. Возглавлял кинологическую службу Дальневосточного пограничного округа, в годы войны готовил собак-камикадзе для подрыва танков. В 1952 году получил направление уполномоченным МГБ в систему Главцирка и занялся дрессировкой хищников. Константиновский родился 30 июня 1920 года в Полтаве. После колонии для малолетних отучился в Харьковском животноводческом техникуме, служил старшим уполномоченным НКВД. Возглавлял кинологическую службу Дальневосточного пограничного округа, в годы войны готовил собак-камикадзе для подрыва танков. В 1952 году получил направление уполномоченным МГБ в систему Главцирка и занялся дрессировкой хищников.

Назарова стала помощницей дрессировщика, затем приняла предложение руки и сердца. Мать Константиновского, Елизавета, выступила категорически против этого брака. Она считала и сына, и будущую невестку совершенно не готовыми к семейной жизни. «Не думаю, что брак сможет изменить ваши отношения. Я в это не верю. Поверю только тогда, когда, придя к вам, застану нормальную семейную обстановку в доме: жену, хозяйку, любящую своего мужа», — заявила она сыну. Молодые не послушались ее и расписались. В чем-то свекровь Назаровой была права — отношения действительно складывались очень непросто. Константиновский ревновал жену, ходили слухи о ее романах с актером Иваном Дмитриевым и советским дипломатом в Иране. Сама она называла обстановку дома «итальянской драмой».

Фото: Киностудия «Ленфильм» / RuTube

Жизнь мужа Назаровой оборвалась трагически. Играя, тигрица Юлька ранила его когтями в голову. У дрессировщика развилось воспаление мозга, затем диагностировали опухоль. Операция прошла неудачно, он умер 17 июня 1970 года за несколько дней до 50-летия. Фильм «Укротительница тигров» В профессиональном плане союз дрессировщиков оказался очень успешным. Константиновский и Назарова успели получить золотую медаль на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве за программу «Водная феерия», поставить несколько программ и сняться в кино. В 1953 году Константиновского и Назарову пригласили в картину «Опасные тропы», консультантом которого являлся знаменитый укротитель, основоположник советской школы дрессуры Борис Эдер. Артистка цирка Энгелина Рогальская вспоминала, что последнего покорили красота и бесстрашие Назаровой. Он предложил ее на роль дублерши актрисы Людмилы Касаткиной в фильме «Укротительница тигров» и познакомил с бенгальским тигром Пуршем, который стал ее любимцем и многолетним партнером по сцене.

С ним она и снималась в кино. Пурш стал просто ручным — редчайший случай! Маргарита даже выводила его гулять во двор на поводке, как собачку. После выхода «Укротительницы тигров» Назаровой предложили выступать на манеже. Энгелина Рогальская Артистка цирка

Тигр из «Полосатого рейса» С Пуршем Назарова снялась в фильме «Полосатый рейс». Съемки начались через месяц после рождения сына Алексея. Актрисе дали главную роль, ее муж стал постановщиком трюков. Режиссер Владимир Фетин шутил, что снимет веселый фильм, если останется жив. В результате он стал лидером советского кинопроката с 45,8 миллионами посмотревших и получил «Серебряный приз» международного кинофестиваля детских фильмов в Калькутте. Вместо Евгения Леонова в «Полосатом рейсе» мыться в ванной спиной к камере должен был дублер — Константиновский. Но дрессировщик настоял на том, что герой должен сидеть лицом к тигру и уговорил актера на один дубль, ставший одной из изюминок фильма.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

В итоге муж Назаровой появился в кадре один раз. Константиновского можно увидеть в эпизоде, когда старпом пытался защитить Марианну от тигра. Как Назарова чуть не осталась без скальпа Коллеги считали, что без супруга Назарова не достигла бы такого успеха. Рогальская утверждала, что именно он готовил номера, работал с животными и страховал артистку. «И хотя на манеж с хищниками выходила Маргарита, мы-то знали, что за этими прекрасными номерами стоит труд Кости. Именно его тигры воспринимали как хозяина», — рассказала Рогальская. Назарова и не отрицала этого. В личном дневнике она писала, что муж придавал ей уверенности. «В клетке мне не бывает страшно. Это, наверное, как на фронте: пугаться некогда, надо действовать. Смелость ли это? Не знаю. Мне еще очень помогает и то, что на каждом представлении за моей спиной стоит Константин. В случае чего он мгновенно придет мне на помощь», — заявила она. Однажды полностью положившись на мужа Назарова получила сильную травму. На репетиции Константиновский заставил тигрицу Раду прыгать через жену. Хищница лапой полоснула ее по голове и едва не сорвала скальп, артистка 21 день находилась на грани жизни и смерти.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

После лечения она опять попала под удар. Играясь, любимец Пурш задел Назаровой височную артерию. Головные боли от этих травм до конца жизни мучали артистку. Что стало с Назаровой: бедность и одиночество После смерти Константиновского популярность Назаровой пошла на спад. Пурш умер, а другие животные не слушались. В 1983 году один из подопечных вспорол ей спину, больше артистка не вышла на арену. Повзрослевший сын тоже стал дрессировщиком. Однажды он не вернулся с гастролей во Франции, оставив мать доживать одну. Она переехала в Нижний Новгород в выделенную цирком квартиру и замкнулась в себе. «Отгородилась от всех. Мы пытались ее навестить, но она не открывала дверь. Знаю, что актриса Людмила Касаткина хотела оказать помощь, но Рита ее отвергла. Постепенно мы все смирились с тем, что Маргарита превратилась в отшельницу», — рассказала Рогальская. Еще в 1960-х годах, после смерти Пурша, в поведении Назаровой начались странности. Они усилились после ухода Константиновского. У артистки появилась мания преследования, ее поставили на учет в психоневрологическом диспансере. Назарова выходила на улицу только в магазин и за пенсией. Она получала от государства всего 400 рублей. Узнав о бедственном положении артистки, президент России Борис Ельцин установил ей надбавку, но женщина отказалась от денег. Она умерла 25 октября 2005 года на 79-м году жизни, тело обнаружили только через три дня. Назарову похоронили за счет мэрии Нижнего Новгорода на Федяковском кладбище.