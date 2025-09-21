Проповедник мочи и керосина. Как Геннадий Малахов обвинял врачей в невежестве, а сам лечил уриной без диплома

Однажды Геннадий Малахов не пришел на очередные съемки своей программы «Малахов+». На Первом канале царила тревога. Соседи ведущего сообщали о его попытке покончить с собой, а к поискам целителя подключилась милиция. Казалось, главный телевизионный спаситель здоровья народа растворился в воздухе. Чтобы понять эту странную пропажу, нужно вернуться на четыре года назад — в 2006-й — в зенит славы человека, учившего лечиться тем, что обычно не принято даже нюхать.

Керосин для гланд и другие утренние ритуалы Утренний эфир Первого канала долгое время начинался с радостного приветствия «Доброго здоровьица!» и погружения в мистический мир лунных ритмов. Ведущий Геннадий Малахов авторитетно вещал, что в полнолуние «гравитационные силы действуют расширяюще» на организм, создавая идеальные условия для рискованных экспериментов над здоровьем. Каждый выпуск передачи превращался в театр спасения, где зрители становились соавторами чудесных исцелений. Гости передачи делились историями о том, как купание в проруби помогло забеременеть, а «специальный квас с плесенью» поднял на ноги после паралича. Настоящим хитом стал откровенный рассказ Малахова об уринотерапии.

Да она совсем другая стала, исчез запах, вкус совсем другой, как чаек. Когда упариваешь, она стала пахнуть благовониями. Вижу — на нее уже садятся пчелы. Сам понюхал — пахнет великолепно. Геннадий Малахов писатель, телеведущий

Соведущая Елена Проклова создавала иллюзию диалога, объясняя брезгливое отношение к моче в обществе воспитанием и «теми условностями, которые присутствуют в нашем социуме».

Шоу охотно посещали знаменитости, добавляя ему скандального лоска. Никита Джигурда поддерживал радикальные идеи. А гостями студии в разное время становились певица Лада Дэнс, певец Крис Кельми, актриса Наталья Крачковская и даже политик Владимир Жириновский. Малахов же подробно объяснял, каким образом множество болезней можно вылечить с помощью керосина. В частности, по его словам, он якобы чрезвычайно эффективен для смазывания гланд.

Керосин, оказывается, такое вещество, которое легко проникает в самые мельчайшие щели и обладает бактерицидными свойствами, поэтому он легко входит во все эти фолликулы, доходит до конца, и все эти глубинные микробы, которые имеются на дне этих фолликул, все они убиваются. Геннадий Малахов писатель, телеведущий

Интернет мгновенно отреагировал на эксцентричное шоу волной мемов, а демотиваторы с провокационными подписями разошлись по Рунету. Программа жила в двух реальностях — для одних она была руководством к действию, для других — поводом для сарказма и негодования. Чистились семьями и подъездами Феномен «Малахова+» измерялся впечатляющими цифрами: программа стабильно входила в сотню самых популярных телепроектов России. Шоу регулярно опережало по популярности матчи чемпионата России по футболу, собирая у экранов миллионы преданных зрителей. Сам Малахов с гордостью констатировал, что по его методикам «чистились семьями, подъездами и даже домами». Официальное описание программы на сайте Первого канала представляло ее как проект для тех, «кто никогда, даже в самых безвыходных ситуациях, не опускает руки и не отчаивается, кто ищет и находит свой путь к радостной и счастливой жизни». Ядро аудитории составляли люди, разочаровавшиеся в традиционной медицине и отчаянно искавшие альтернативные пути исцеления своих не всегда излечимых болезней. Именно эта искренняя вера в чудо и сделала передачу таким феноменом 2000-х. Она предлагала простые ответы на сложные вопросы здоровья, создавая иллюзию контроля над собственным телом.

Диагноз — мракобесие Медицинское сообщество реагировало на телевизионные эксперименты с растущим возмущением. Профессор, доктор медицинских наук Яков Бранд называл 90% рекомендаций Малахова «нонсенсом». Даже архиепископ Никон заклеймил передачу как «вакханалию лженауки и мракобесия». Конкретные методы народного целителя получали убийственные оценки специалистов. В частности, рекомендации, касающиеся очищения организма и чистки печени. Врач-кардиолог Анна Андронова написала целую разоблачительную статью, посвященную этим советам.

Хирурги экстренных отделений прекрасно знакомы с его методом очищения печени, после применения которого больные с желчнокаменной болезнью отправляются прямиком на операционный стол. Анна Андронова

Критике, конечно же, подверглись и излюбленные Малаховым методы лечения уриной. Многие врачи объяснили, каким именно образом такое лечение может серьезно навредить организму, особенно если человек уже страдает каким-либо недугом.

Своим пациентам он всегда рекомендует принимать «упаренную урину», которая приводит к повышению концентрации стероидных гормонов. Научная же точка зрения такова, что в результате подобного лечения «проводится длительное неконтролируемое гормональное „лечение“ в недопустимых дозах. Получая дополнительные порции гормонов, кора надпочечников стремительно стареет, итог — болезни пожилого возраста наступят значительно раньше: климакс, остеопороз, ожирение. Юрий Поляков кандидат медицинских наук, врач-психиатр

Ну и керосин, по мнению специалистов, является ничем иным, как канцерогенным веществом, способным вызывать токсические гепатиты и цирроз печени. Последней каплей стал выпуск с мальчиком, больным диабетом I типа, который якобы отказался от инсулина благодаря дыхательным упражнениям и приседаниям «по методу Малахова». Эндокринологи заявили, что эти «методы» не выдерживают никакой критики.

«Особое» дыхание никак не влияет на больного диабетом, а вот приседания могут немного снижать сахар в крови. Но в том, что мальчик якобы излечился, нет никаких заслуг Малахова! Дело в том, что у ребенка сейчас так называемый медовый месяц, начинающийся где-то через год после подтверждения диагноза диабет I степени. Уровень инсулина в это время резко поднимается. Юрий Редькин кандидат медицинских наук

Не осталась в стороне и коллега Малахова по каналу Елена Малышева. Она открестилась от горе-лекаря и заявила, что ничего общего между ними нет. «Он не мой коллега! Я врач по образованию, профессор и доктор медицинских наук. Коллегой моим может считаться только врач. А люди, которые не имеют образования и бросаются давать советы, — преступники, и во всех странах мира их сажают в тюрьму», — сказала Елена Малышева. В итоге, под давлением критики и, возможно, внутреннего выгорания, человек, казавшийся таким неуязвимым в своей уверенности, начал сдавать.

Йога и вкус дегтя За образом телевизионного гуру скрывался путь простого человека из Каменска-Шахтинского Ростовской области. Геннадий Малахов закончил Институт физкультуры, а страстью была тяжелая атлетика — по его словам, он даже достиг звания мастера спорта. К нетрадиционным методам лечения его привела болезнь: после удаления гланд начались непрекращающиеся проблемы со здоровьем. По словам Малахова, традиционная медицина не смогла помочь, что заставило его взять лечение в собственные руки. Он нашел наставника в Ростовской области — пожилого человека, восстановившего здоровье через йогу. Это знакомство и определило дальнейший путь: изучение трудов по нетрадиционной медицине и даже 36 томов медицинской энциклопедии. Уверенность в своих методах Малахов оправдывал просто: «Я ничего не выдумал». Он подчеркивал, что проверял все методики на себе — голодал, пил деготь, экспериментировал с уринотерапией. Но несмотря на это, в итоге он не выдержал давления и его уход с телевидения стал закономерным финалом истории человека, бросившего вызов традиционной медицине. Устал нести народную мудрость Официальной причиной бегства с телевидения в 2010 году Малахов назвал хроническую усталость и недовольство новым форматом программы. Он с горечью констатировал, что ему «не нравится то, во что превратилась программа сейчас — она перестала быть народной», имея в виду появление в студии скептически настроенных врачей.

Освободившееся эфирное время заняла программа «Жить здорово!» с Малышевой. Малахов, припомнив выпады Малышевой, раскритиковал ее программу за то, что она «подсаживание людей на таблетки». Народный целитель вернулся в родной Каменск-Шахтинский, где успел за это время построить дом. Он ненадолго возвращался на телевидение — работал на украинских каналах, вел «Азбуку здоровья» на ТВ-3 и даже ненадолго возобновил сотрудничество с Первым каналом. Сегодня его основной площадкой стал YouTube-канал с 40 тысячами подписчиков. Более 130 тысяч просмотров его ролика о лечении геморроя без лекарств доказали, что интерес к его методам все еще не иссякает. Так куда же пропал Геннадий Малахов? Он не пропал. Он просто вернулся туда, откуда пришел — в мир альтернативных истин, где его ждала преданная паства.

Телевизор лечит не лучше мочи Остается только надеяться, что наследие Малахова осталось не в медицинских, а в культурных практиках в виде мемов, которые пережили его телевизионную славу и стали частью фольклора Рунета. Но несмотря ни на что он доказал, что можно собрать миллионную аудиторию, с умным видом рассуждая о вкусе мочи и гравитационных силах полнолуния. А его история вновь продемонстрировала границы доверия и силу телевизионного внушения в современном мире.