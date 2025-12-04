Сегодня 05:20 Прятал эмоции лучше Штирлица. Почему Вячеслав Тихонов в конце жизни выбрал одиночество 0 0 0 Фото: Anton Belitsky/news.ru / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Вячеслав Тихонов навсегда остался легендой отечественного кино: бесстрашным Штирлицем, мудрым учителем Мельниковым и аристократичным Андреем Болконским. Каждый воплощенный им образ на экране зрители считали идеальным, но обилие ролей не компенсировало ему внутреннее одиночество, которое осталось с ним до самой смерти. Прошло ровно 16 лет, как мир остался без великого актера и глубоко несчастного человека, чью последнюю волю не исполнили родные.

Главная ошибка юности Вячеслава Тихонова

Будущий киноактер родился в Павловском Посаде в семье механика ткацкой фабрики и воспитательницы детского сада. В большом двухэтажном деревянном доме также жили бабушка и дедушка, которые всячески баловали маленького внука.

Мальчик рос очень смышленым и всегда любил что-то мастерить. Своим главным недостатком он считал картавость, поэтому еще в школе для исправления этого дефекта часами читал вслух произведения Чехова и Толстого.

В свободное время Тихонов часто бегал в кино, чтобы посмотреть на приключения своих любимых героев Василия Чапаева и Александра Невского.

Фото: РИА «Новости»

Эту спокойную жизнь нарушила война. До Павловского Посада вражеские войска не дошли, но школу, куда ходил Тихонов, переоборудовали в госпиталь. Для 13-летнего подростка не осталось ничего, кроме как отправиться в ремесленное училище, где он выучился на токаря. Во время выпускного вечера по сложившейся в учебном заведении традиции студенты набивали на пальцах татуировки с именами своих возлюбленных. Одинокий Тихонов не придумал ничего лучше, чем наколоть на пальцах свое имя «Слава». О том, что татуировка на руке в будущем станет приводить в бешенство многих режиссеров, молодой человек тогда даже не догадывался. А потом стало поздно. Вытравить надпись Тихонов так и не смог.

Как Тихонов выплакал себе место во ВГИК

Во время Великой Отечественной войны Тихонов работал на военном заводе, но все же решил получить высшее образование. Он закончил нулевой курс Автомеханического института, но в один момент захотел попробовать попасть во ВГИК. Молодой человек написал письмо на имя ректора, в котором попросил о зачислении.

«Я имею очень большое желание стать киноактером. В просьбе прошу не отказать», — так бывший токарь объяснял, что видит себя только на экранах кинотеатров. Когда Тихонов пришел за ответом, то получил небольшую записку с короткой фразой «Вы не фотогеничны». Юноша разрыдался прямо в коридоре, чем привлек внимание актера и педагога Бориса Бибикова. Он разглядел талант в Тихонове и пригласил его на свой курс, который вел вместе с женой Ольгой Пыжовой.

Фото: РИА «Новости»

Профессор ВГИК Сергей Герасимов тоже не обошел Тихонова вниманием и пригласил его для съемок своего фильма «Молодая гвардия», ставшего стартовой площадкой для многих звезд советского кино. Тихонову досталась роль подпольщика Володи Осьмухина, за которую он, как и другие «молодогвардейцы», удостоился Сталинской премии.

Кинокарьера Вячеслава Тихонова

После дебюта в «Молодой гвардии» про Тихонова словно все забыли. Его интеллигентный вид считали неподходящим для создания образа рабочего или крестьянина. Главным противником Тихонова стал режиссер Иван Пырьев — авторитет «Мосфильма». «Тихонов слишком интеллигентен для советского героя», — такая фраза звучала в чиновничьих кабинетах очень часто.

Это вынудило молодого артиста переехать в Киев на студию имени Довженко, где он появился в картинах «Тарас Шевченко», «В мирные дни» и «Звезды на крыльях».

Фото: РИА «Новости»

Настоящий прорыв случился, когда фотография Тихонова попала в руки режиссера Станислава Ростоцкого, искавшего актера на главную роль «Дело было в Пенькове». Режиссер признавался, что принял Тихонова за французского актера Жерара Филипа, а когда понял, что это советский деятель, протащил его через все худсоветы, практически с боем добившись утверждения. Никто долго не мог поверить, что актер с такой внешностью в паре с бывшей балериной Светланой Дружининой сыграют деревенскую пару. В образе тракториста Матвея Морозова Тихонов раскрыл весь свой талант, а также достаточно сильно напугал режиссера своим перфекционизмом. В одной из сцен актеру нужно было сыграть на гармони. Тихонов два месяца осваивал музыкальный инструмент. Во время съемок он заставил Ростоцкого сделать 37 дублей пока не добился идеального звучания.

Фото: РИА «Новости»

После успеха фильма «Дело было в Пенькове», на Тихонова посыпались приглашения, от которых не было отбоя: «Майские звезды», «Мичман Панин», «Оптимистическая трагедия». Но не все режиссеры оказались им довольны. Готовившийся к съемкам «Войны и мира» Сергей Бондарчук сразу отказал Тихонову в роли Андрея Болконского, заявив, что в нем нет необходимой аристократической линии. Режиссер уже тогда тайно утвердил Иннокентия Смоктуновского, которого успели переманить для съемок «Гамлета». На поиски нового артиста времени не оставалось и министр культуры Екатерина Фурцева своим приказом утвердила Тихонова. Недовольными остались и актер, и режиссер, который просто взбесился, увидев татуировку на руке будущего князя. «Будете играть в перчатках», — отрезал Бондарчук.

Тихонов вспоминал, что мучился с этой ролью на протяжении всех четырех лет работы. Однако зрители приняли Болконского в его исполнении с полным восторгом.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Дошло до того, что выходившая из кинотеатра зрительница, увидев актера, обвинила его в предательстве Наташи Ростовой. Четыре года съемок не прошли для Тихонова даром. Он сильно переживал, что роль для него самого оказалась неудачной и даже хотел завязать с кино. На помощь к нему пришел Станислав Ростоцкий, пригласивший его сыграть учителя Мельникова в фильме «Доживем до понедельника».

Впавший в хандру Тихонов сначала отказался. Против его кандидатуры выступил и автор сценария Георгий Полонский, заявивший, что на эту роль нужен пожилой актер. Ростоцкий не отступил и буквально затащил Тихонова на съемочную площадку, где с помощью грима актера состарили.

Фото: РИА «Новости»

Премьера фильма прошла на Всесоюзном съезде учителей, которые стоя аплодировали картине о школьной жизни. Это позволило обойти цензуру Госкино, которое посчитало ее слишком острой. Самую большую славу Тихонову принесла роль Штирлица. С режиссером Татьяной Лиозновой он познакомился еще на съемках «Молодой гвардии», когда она работала ассистентом Герасимова и всерьез на роль разведчика Тихонова не рассматривала. Среди других претендентов были Иннокентий Смоктуновский, Олег Стриженов и Юрий Соломин. Все они отказались из-за сложных графиков, в которых найти три свободных года оказалось просто невозможно. Лиознова выдвинула кандидатуру Арчила Гомиашвили, но тут против выступили чиновники, заявившие, что грузин не может играть русского разведчика, выдающего себя за немца.

Многим из них понравилось, как Тихонов умеет «выразительно молчать» перед камерой. Это свое умение артист продемонстрировал в сцене встречи Штирлица с женой. Этот эпизод он придумал сам, потому что в изначальном сценарии его не было.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

«Я понимал, что это должно быть безмолвное свидание, там должны говорить только глаза. Иначе эпизод просто не нужен. Главное — глаза, только они скажут больше, чем слова», — вспоминал Тихонов. Эта сцена настолько понравилась Юлиану Семенову, что он пообещал прописать ее в романе перед переизданием. К Штирлицу, как и ко всем своим ролям, Тихонов подходил очень тщательно. Но главной проблемой снова оказалась татуировка. Носить перчатки постоянно советский разведчик не мог, поэтому на всех крупных планах снимали руки дублера.

Тихонов признавался, что не любил роль Штирлица, потому что стал ее заложником в жизни. Он всегда поправлял радостных поклонников, встречавших его криками, что идет настоящий штандартенфюрер. «Я — не Штирлиц, я — актер Тихонов», — твердо отвечал он.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Артист признавался, что долгое время ему отказывали в ролях романтических героев, а сотрудники советских спецслужб просили его не порочить образ офицера в обычной жизни. «Все думают, что моя любимая роль — Штирлиц. Но я горжусь эпизодом в „Убийстве на улице Данте“ — там я впервые сыграл не героя, а подлеца», — заявлял Тихонов. С режиссером своего последнего фильма Эльдаром Рязановым отношения у актера сначала не сложились. Он отказал Тихонову сняться в «Гусарской балладе», за что потом получил ответ, когда на приглашение сыграть в картине «Гараж» академика, который оставлял свои визитки в мешках с картошкой, получил жесткий отказ. Вместе они сработались только в фильме «Андерсен. Жизнь без любви», где Тихонов сыграл «человека с добрым лицом». По сюжету это был городской сумасшедший, который считал себя настоящим Богом и носил на голове нимб из проволоки, который в финале засиял. «Я не знаю, кем был этот герой, Богом или святым, но сыграть такую роль мог только актер, за которым не было ни грехов, ни скандалов», — заявил Рязанов.

Личная жизнь Вячеслава Тихонова

В жизни Тихонов был очень ранимым, застенчивым и неуверенным в себе человеком, склонным к меланхолии и замкнутости. Он терялся перед сильными женщинами. Возможно поэтому его первой женой стала Нонна Мордюкова.

Они познакомились на съемках «Молодой гвардии». Громкая и яркая, она быстро очаровала Тихонова, но роман чуть не оборвался, едва начавшись.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

Молодой студент, узнав о беременности возлюбленной, возмутился и даже готовился порвать отношения. До появления на свет сына Владимира они или раздельно и поженились только когда мальчику исполнилось несколько месяцев.

Разница в характерах сказалась на семейной жизни. Тихонов искал покоя, а получил настоящую русскую женщину, которая могла вспомнить и частушки, и спеть романс прямо при гостях.

Недовольная холодностью мужа Мордюкова завела любовника, с которым однажды ее застал Тихонов. Актер ничего не сказал, а просто собрал вещи и уехал. Они развелись только в 1963 году, хотя уже давно не жили вместе.

Фото: Mikhail Svischev/Russian Look / www.globallookpress.com

Когда первый брак Тихонова уже трещал по швам, он встретил актрису Дзидру Ритенберг. Предложить ей сыграть свадьбу актер не мог, как и завязать серьезные отношения из-за все еще действующего брака. Ритенберг ждала его долго, но за ней начал ухаживать актер Евгений Урбанский. Узнав об этом, Тихонов отступил. Вторую жену, переводчицу Татьяну Иванову, актер встретил в 1967 году. По характеру она оказалась очень властной и смогла подчинить себе Тихонова. Единственной его отдушиной стала дочь Анна, в которой он не чаял души.

Вторая жена контролировала каждый шаг Тихонова, читала сценарии, говорила за какие роли браться и полностью окружила его собой, тихо ревнуя к сыну от первого брака и первой жене.

Последняя воля Вячеслава Тихонова осталась невыполненной

Смерть старшего сына в 1990 году подкосила Тихонова. Он корил себя, что редко с ним виделся и впал в серьезную депрессию. На похоронах он впервые за много лет встретил Мордюкову, которая предложила ему пережить общее горе вместе. Актер отказался и уехал на подмосковную дачу, где на протяжении долгого времени жил один. Его депрессивное затворничество прерывали только приезжающие внуки.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Тихонов рассказывал, что его жизнь напоминает съемки в кино. Во время работы над фильмом вся команда сближается, а после премьеры все расстаются до следующего раза. «Вот и сейчас у меня такое же ощущение: работа закончена, никому не нужен. Да и мне ничего не нужно: ни вечеров в мою честь, ни речей», — признавался актер. Такое отшельничество сказалось на здоровье артиста. В 2002 году он перенес первый инфаркт, а через пять лет ему провели операцию на сердце.

Вячеслав Тихонов ушел из жизни в декабре 2009 года в одной из московских больниц. Врачи заявили, что он плохо перенес операцию на сосудах. Сначала отказали почки, а потом его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

В своей последней воле Тихонов просил похоронить его рядом с сыном, но родные ее не исполнили. Могила великого актера находится на Новодевичьем кладбище Москвы. Дочь Тихонова Анна объясняла, что так почитателям таланта отца удобнее приходить, но близко знавшие артиста люди говорили, что решение приняла вторая жена Татьяна. Она не могла допустить, чтобы могила мужа находилась рядом с Мордюковой, которая ушла на год раньше и упокоилась рядом с сыном на Кунцевском кладбище.