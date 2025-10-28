Прищучил всех «нетвойнистов». Михалков поставил Урганта на место одной фразой

Режиссер Никита Михалков жестко ответил шоумену Ивану Урганту и знаменитостям, сбежавшим в Израиль после начала СВО. Он объяснил, что «нетвойнисты» не додумались до простой истины: если Россия проиграет НАТО на Украине, все они окажутся перед выбором: «или бежать, или предать».

Что не так с релокантами В 2022 году многие либерально настроенные знаменитости решили в знак протеста бросить все и уехать за рубеж. Нашлись и те представители шоу-бизнеса, которые побоялись действовать в открытую — они предпочитали помалкивать, чтобы не потерять карьеру и доходы в России. Михалков пристыдил таких «ждунов». В 2022 году он рассказал в программе «Бесогон», как омский бизнесмен Виктор Шкуренко решил пригласить Урганта на свой корпоратив, раскошелившись при этом на 20 миллионов рублей. Предприниматель не поскупился и даже пообещал увеличить гонорар и подарить Lamborghini, если ведущий задержится на частной вечеринке на три лишних часа. Режиссер отметил, что Шкуриленко не просто для развлечения пригласил Урганта — он таким образом лично поддержал шоумена и всех тех, кто выступил против спецоперации. Кинематографист посетовал, что и бизнесмен, и другие «нетвойнисты» до сих пор не осознали, что при крахе России «у них будет всего два выхода — или бежать, или предать». По его словам, бегство звезд в Израиль стало яркой демонстрации их настоящей системы ценностей. Беглецы своим поведением доказали, что воспринимают родину не как дом, а хорошее место для обогащения и заработка.

Фото: РИА «Новости»

История Урганта Ургант, как и некоторые его коллеги, покинул Россию после начала спецоперации. Он давал концерты в Израиле, ОАЭ и на Кипре, и на одном из них даже символически попросил прощения за бегство. Ведущий признался в совершении ошибки и объявил о желании вернуться в Москву. По данным «Царьграда», в российской столице его все-таки услышали, поэтому он смог снова туда приехать. Сам Ургант рассказал журналистам, что не покидал страну, а к публикации горящего БТП в Telegram-канале он не имеет отношения. Про размещенный в первые дни СВО черный квадрат в соцсетях он ничего не сказал. Издание предположило, что шоумен по-прежнему находится в России, но дорогу на телевидение ему пока закрыли. По этой причине он продолжает активно давать концерты за рубежом. Популярный юморист почти десятилетие вел программу «Вечерний Ургант», последний выпуск которой вышел 21 февраля 2022 года. При этом информацию о закрытии проекта шоумен называл «чушью собачьей». В апреле 2023 года он отметил в Москве 11-й день рождения передачи, а также посетил премьеру фильма «Вызов». Культуролог Георгий Цеплаков в беседе с «Абзацем» подтвердил, что юморист хотел бы вернуться в российское медийное пространство и снова вести шоу «Вечерний Ургант», но не может этого сделать. «Для Ивана использование данного бренда — наиболее простой путь. Он, возможно, не хочет что-то другое эксплуатировать, потому что считает: потенциал его передачи еще не исчерпан», — рассказал эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Запад после 22 февраля В одном из выпусков «Бесогона» Михалков также сделал интересное сравнение — он отметил, что спецоперация стала для России неким аналогом 11 сентября для Европы. По его мнению, 22 февраля не только шокировало все страны, но и заставило Запад снять с себя маску «цивилизованного мира». Режиссер объяснил, что после теракта 11 сентября 2001 года американские спецслужбы перестали оглядываться на гражданские права. Руководство страны разрешило специалистам прослушивать телефоны американцев и читать их почту без разрешения суда. Также в стране появилась тюрьма для террористов в Гуантанамо, которая тут же обрела специфическую славу. В качестве последствий теракта Михалков назвал и военные операции в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии. Он напомнил, что Европа после начала СВО повела себя агрессивно по отношению к России: она ввела огромное число санкций, похитила активы страны и даже начала вести информационную компанию по «отмене» всего русского. На фоне всего этого государства Евросоюза также начали активно милитаризироваться, вливая огромные деньги в оборонку, хотя их экономика дрожала от кризисов. Сегодня европейцы делают все, чтобы развязать войну с Россией, заключил режиссер.