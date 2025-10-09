Принципы Егора Бероева: чем он заплатил за преданность России и поддержку СВО

Имя звезды «Турецкого гамбита» Егора Бероева, которому 9 октября исполнилось 48 лет, у поклонников давно ассоциируется не только с блестящими ролями в кино и театре, но и с твердой гражданской позицией. Артист поддерживает Россию и словом, и делом. Даже травля не сломила его принципов.

Карьера Егора Бероева Будущий актер появился на свет в 1977 году в Москве. Выбор профессии для него будто бы был предопределен, ведь Бероев является представителем знаменитой актерской династии. Его воспитывали в творческой атмосфере: отец — актер Вадим Михеенко, мать — актриса Елена Бероева, дед по материнской линии — легендарный Вадим Бероев, бабушка — актриса Эльвира Бруновская. Уже в семь лет Егор впервые вышел на сцену. В 1994-м поступил в знаменитое Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В том же году состоялся его кинодебют в картине «Посвящение в любовь». После окончания училища талантливого выпускника приняли в труппу МХТ имени А. П. Чехова, где он блестяще дебютировал в роли Федора Годунова в спектакле «Борис Годунов».

Фото: РИА «Новости»

На ТВ Бероев поначалу появлялся только в эпизодических, но в запоминающихся сериальных ролях. Звездным часом для него стал выход на экраны фильма «Турецкий гамбит», где он сыграл главную роль. Работа превратила артиста в настоящего народного любимца.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Егора Бероева

Любовные перипетии актер всегда старался держать вдали от посторонних глаз. Известно, что до знакомства с главной женщиной своей жизни он состоял в гражданском браке, однако имя бывшей возлюбленной звезды так и осталась для поклонников загадкой.

Судьбоносная для знаменитости встреча состоялась в 2001 году на пресс-конференции Первого канала, посвященной презентации сериалов. На мероприятии Бероев увидел актрису Ксению Алферову. По его словам, он сразу понял, что эта женщина — именно та, с кем он хочет связать свою жизнь. Судьба подарила им шанс, когда обоим достались роли в сериале «Московские окна». Уже через два года пара обвенчалась, а в 2007-м у них родилась дочь Евдокия.

Фото: РИА «Новости»

Поддержка СВО и цена убеждений

Актер открыто поддержал решение российских властей о проведении спецоперации на Украине, что стоило ему многих дружеских связей. В беседе с «Царьградом» Бероев отметил, что именно такие ситуации показывают истинное лицо людей.

«Стало понятно, кто есть кто. Ведь многие мои друзья отвернулись от меня. Сначала — когда была эпидемия и я выступал за добровольную вакцинацию. Потом — когда я поддержал страну, президента и армию», — делился артист. Вопрос от отъезде из родной страны для него никогда не стоял. Егор в интервью подчеркивал, что готов быть со своим народом в любой ситуации.

Я никогда не смог бы уехать со своей земли. Я никогда не мог представить, что могу быть не со своей страной. Егор Бероев

Чем сейчас занимается Егор Бероев Поддержка СВО в случае Бероева не ограничивается словами. Он посещает новые регионы и старается оказывать реальную помощь на местах. Делает это, несмотря на риски: в апреле стало известно, что артист попал под обстрел в Донецке. «Ощущения описать невозможно. Можно почувствовать это, оказавшись там», — написал он в своем Telegram-канале, добавив, жизнь ему спасли сотрудники охраны, вовремя уложившие на асфальт. Актер назвал задачей каждого гражданина оказывать посильную помощь стране и фронту в сегодняшних реалиях. В беседе с РИА «Новости Крым» он советовал россиянам как минимум проявлять неравнодушие к попавшим в больницы военнослужащим. «Возможно, передать посылку, оказать внимание тем ребятам, которые лежат в госпиталях, их родителям», — призвал Бероев.