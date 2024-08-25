Принц Гарри и Меган Маркл в Колумбии. Герцогиня потратила на наряды около 11 млн рублей

На прошлой неделе герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл посетили Колумбию. Их визит назвали квази-королевским, он вызвал у пользователей Сети противоречивые чувства: от восторга до негодования. Люди задаются вопросом — за чей счет «банкет» и кому это было выгодно. Подробнее о поездке — в материале 360.ru.

Четыре дня в Колумбии На родину Шакиры принц Гарри и Меган Маркл прилетели 15 августа. Обставлен визит был с королевским шиком — куча охраны, дорогие наряды и щедрые подарки. Герцоги посетили Боготу, Картахену и Кали вместе с вице-президентом Франсией Маркес, которая была инициатором их визита в Колумбию. После официального приветствия королевская чета посетила колледж культуры в Боготе. Там они обсудили цифровое влияние на общество. Также приняли участие в саммите «Ответственное цифровое будущее» в Университете EAN, одном из ведущих университетов Латинской Америки.

Фото: Andres Castilla/Colombian Vicepr / Global Look Press

На второй день тура герцоги Сассекские посетили детский сад, где Меган Маркл смогла продемонстрировать свои познания в испанском. После обеда чета встретилась со спортсменами колумбийских Игр Invictus Games, и принц Гарри присоединился к волейбольному матчу. Третий день визита гости провели в Картахене, где посетили школу игры на барабанах. Королевская чета приняла участие в уроке. Меган и Гарри побывали также в исторической деревне Сан-Базилио-де-Паленке.

Фото: Andres Castilla/Colombian Vicepr / Global Look Press

В последний день тура пара приеха в Кали, где Меган Маркл выступила на форуме, посвященном афроколумбийским женщинам. Герцогиня часть выступления провела на испанском, потом перешла на английский. В мировой столице сальсы герцог и герцогиня продемонстрировали навыки танца. На танцполе пара обменялась быстрым поцелуем. В Сети его тут же окрестили фальшивым и лицемерным. Закончился визит на музыкальном фестивале афроколумбийской музыки и танцев. Герцог и герцогиня выразили благодарность колумбийскому народу за гостеприимство.

30 тысяч полицейских На всем протяжении визита королевских особ усиленно охраняли. По данным Daily Mail, охрана обошлась колумбийскому бюджету в 1,5 миллиона долларов. В день на это тратилось около 375 тысяч фунтов стерлингов. В составе службы безопасности был офицер с кевларовым щитом, вооруженные солдаты, полицейские в штатском. Всего было задействовано три тысячи полицейских и солдат.

Фото: Darwin Torres/Colombian Vicepres / Global Look Press

Всю дорогу их сопровождал фургон с установкой химического, биологического, ядерного реагирования, собаки-ищейки и вертолеты, написала Mirror. Не все были в восторге от таких трат. По информации издания, начальник службы безопасности Кали написал в соцсети Х, что эти средства могли бы использовать для расширения охвата детских столовых, выплаты зарплат матерям и реконструкции спортивных объектов.

Фото: Andres Castilla/Colombian Vicepr / Global Look Press

Заплатили из своего кармана Королевская чета посетила Колумбию по приглашению вице-президента Франсии Маркес. Ее офис опубликовал заявление, согласно которому финансированием поездки занимались сами гости. Принимающая сторона обеспечивала «технические требования, мобильность и участие молодежи и женщин». «Мероприятия, проводимые в различных посещенных местах, были софинансированы за счет средств международного сотрудничества и благотворительности, которые щедро внесли свой вклад в этот визит», — сказано в заявлении, которое процитировал Mirror.

Фото: Darwin Torres/Colombian Vicepres / Global Look Press

По информации испанской El Pais, колумбийское министерство по вопросам равноправия заверило, что герцоги Сассекские сами профинансировали поездку своей команды. Принц Гарри и Меган Маркл также уверяют, что заплатили за визит из собственного кармана, и частично из средств международных агентств. Королевская чета приехала в Колумбию не с пустыми руками. Они подарили народу Колумбии несколько ударных установок и модернизацию социально-эмоционального тренажерного зала. Также они пожертвовали средства на улучшение безопасной среды для детей Сан-Базилио-де-Паленке. О подарках герцоги рассказали в новом видеоролике, посвященном визиту в Колумбию.

Фото: Darwin Torres/Colombian Vicepres / Global Look Press

Вице-президент Колумбии Франсия Маркес считает, что визит герцогов Сассекских привлечет внимание мира к стране, поднимет ее имидж и покажет перемены к лучшему. «Весь мир обратил свой взор на Колумбию разнообразия и культурного богатства, доказано, что мы не страна насилия, мы страна надежды, братства, хороших хозяев, мы страна мира», — заявила Маркес.

СМИ посчитали стоимость нарядов Меган Маркл Ну и конечно в Сети не обошли стороной наряды Меган Маркл, которая славится своими дорогими луками и приверженностью модным и эксклюзивным вещам. Фанаты подсчитали, что общая стоимость нарядов и украшений, которые герцогиня подбирала очень тщательно и индивидуально под эту поездку, составила 90 тысяч фунтов стерлингов, это около 10,8 миллиона рублей.

Фото: Darwin Torres/Colombian Vicepres / Global Look Press

При этом Маркл оказала уважение принимающей стороне и надела несколько вещей дизайнера Джоанны Ортис, которая родом из Колумбии. Для официального приема герцогиня надела темно-синий брючный костюм от Veronica Beard почти за 900 фунтов стерлингов. Наряд она дополнила золотым браслетом и часами Cartier, серьгами с кианитом за 495 фунтов стерлингов и сумкой Loro Piana за 3653 фунта стерлингов. В Центр искусств Маркл надела платье из металлического твида с принтом от Johanna Ortiz стоимостью 1659 фунтов стерлингов с браслетом от Cartier за 11,8 тысячи фунтов стерлингов.

Фото: Andres Castilla/Colombian Vicepr / Global Look Press

На форуме о цифровом будущем герцогиня предстала в шелковых брюках от La Ligne (231 фунт стерлингов), туфлях бренда Aquazzura (617 фунтов стерлингов) и шелковой блузе от Виктории Бекхэм (597 фунтов стерлингов). В качестве украшений супруга принца Гарри выбрала серьги-капли Muse с цитрином и бриллиантами от Birks (1964 фунтов стерлингов). Во время визита в колледж на второй день Маркл надела льняной блейзер от от Loro Piana (2894 фунта стерлингов), поверх накрахмаленной белой рубашки и укороченных черных брюк. Босоножки от Chanel (849 фунтов стерлингов) дополняли наряд. Через плечо у гостьи висела сумочка Cesta Collective (588 фунтов стерлингов). В ушах герцогини фанаты заметили серьги-бабочки принцессы Дианы.

Фото: Andres Castilla/Colombian Vicepr / Global Look Press

В реабилитационный центр герцогиня Сассекская приехала в юбке от местного дизайнера Хуана Диоса и заправленной в нее рубашкой Guiliva Heritage. Украшения Меган надела традиционно от Cartier, а часы «Tank Francaise» от французского бренда. На третий день в школе барабанов блистала в наряде от Johanna Ortiz за 1700 фунтов стерлингов, который она дополнила сумкой от Cesca Collective и замшевыми от Aquazurra (620 фунтов стерлингов). В деревню Сан-Базилио-де-Паленке Меган надела полностью белый наряд: майку от Argent и юбку-карандаш Emma от Posse. На ней были обычные украшения Cartier, а также шляпа-канотье от колумбийского дизайнера Ханнии Чар и пара кроссовок Raybans.

Фото: Andres Castilla/Colombian Vicepr / Global Look Press

На женский форум герцогиня явилась в юбке с блестками, разработанной колумбийской креативщицей Сильвией Черасси (1634 фунта стерлингов) в паре с рубашкой без рукавов от Mango. Яркости образу придали туфли-лодочки Manolo Blahnik за 595 фунтов стерлингов и подаренные Маркес серьги, изготовленные вручную мастерами из региона Чоко в Колумбии. Финальный образ герцогини состоял из поплинового платья от колумбийского дизайнера Андреаса Оталора (890 фунтов стерлингов) и сандалий Aquazzura за 656 фунтов стерлингов.