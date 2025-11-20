Сегодня 05:17 Превратил жизнь в шоу, а сам страдал за сценой. Как Роман Трахтенберг стал заложником образа 0 0 0 Фото: Photoagency Interpress / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Любитель розыгрышей и великий знаток анекдотов Роман Трахтенберг прожил очень короткую, но яркую жизнь. За 41 год он прославился как шоумен, актер, режиссер и писатель. Рассказанные им шутки быстро становились народным достоянием, а он выдавал все новые афоризмы. Со смерти неординарного артиста, который не оставил равнодушным никого, прошло ровно 16 лет.

Как Трахтенберг придумал свою биографию

Родителями будущего шоумена были директор ленинградского Дома культуры Лев Горбунов и врач-стоматолог Татьяна Горбунова. Но их он тщательно скрывал, называя своим отцом сексолога Льва Щеглова, который якобы бросил его мать, когда ему исполнился всего год, а она второй раз вышла замуж. Отсюда и фамилия Трахтенберг. Ничего из этого не было правдой. Отец артиста рассказывал, что старший сын обладал склонностью придумывать свою жизнь с самого детства. Лев Горбунов признавался, что его очень насмешила история, что Роман учился в хореографическом училище.

«Это очередная его придумка. Он всегда был полненький, о каких танцах могла идти речь?» — пояснял он.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look / www.globallookpress.com

В школьном возрасте Роман состоял в труппе Театра юношеского творчества. Потом поступил на филологический факультет, но его отчислили со второго курса и призвали в армию, где попал в войска связи. После возвращения в родной город Трахтенберг поступил в Ленинградский институт культуры имени Крупской на факультет режиссуры, который успешно окончил и даже проработал некоторое время преподавателем. Там же он защитил диссертацию «Возрождение традиционной культуры средствами фольклорного творчества», получив ученую степень кандидата культурологии.

Как Роман Трахтенберг пробивался к славе

Актерский талант, умение импровизировать и отличное чувство юмора привело Трахтенберга в петербургское кабаре «Арт-Клиника» и «Формальный театр», которым руководил режиссер Андрей Могучий — главный авангардист, чьи спектакли-перформансы гремели не только в России, но и по всей Европе. Талантливый артист быстро получил известность и в 1997 году занял пост арт-директора клуба «Хали-гали». Впервые в это заведение Трахтенберг попал в качестве ведущего фестиваля татуировщиков, организованного журналом «812», чей главный редактор был постоянным посетителем «Арт-Клиники».

Яркий и харизматичный конферансье понравился владельцу клуба, и он предложил Трахтенбергу постоянную работу. На новом посту будущий шоумен показал себя как прекрасный режиссер и продюсер.

Фото: Said Gadzhiev/Russian Look / www.globallookpress.com

О вечеринках, которые он устраивал, заговорили за пределами Санкт-Петербурга. Особенно о конкурсе анекдотов. По правилам гость начинал одну историю, а Трахтенберг ее заканчивал. Сам шоумен рассказывал, что это началось абсолютно случайно, когда один из посетителей клуба пожаловался, что он рассказывает только старые анекдоты. Тогда ведущий предложил ему денежное пари, если он расскажет новую смешную историю. «Он проиграл, я говорю: „Этому анекдоту пять лет“. — „А вот свежий“. — „Давай. Да этому сорок!“ Люди стали со мной сражаться, и я стал на этом зарабатывать», — рассказывал Трахтенберг. Шоумен пояснял, что дело было не в его феноменальной памяти, а в построении анекдота. «Это история, которая нормально развивается по законам драматургии, но в конце есть ключевая фраза, которая все переворачивает с ног на голову», — подчеркивал Трахтенберг.

Фото: Alexander Keltik/Russian Look / www.globallookpress.com

Благодаря своему успеху в клубной жизни Трахтенберг получил собственную программу на радиостанции «Европа плюс» под названием «Роман без конца» и начал вести развлекательные программы «Деньги не пахнут» и «Следующий» на «Муз-ТВ». Шоу Трахтенберга оказались очень популярными. Но сам ведущий всегда оставался недовольным. «Я попал в этот отстойник под названием „шоу-бизнес“ лишь потому, что надо было кормить семью, а преподавательская работа не приносит должного дохода», — признавался он.

Личная жизнь Трахтенберга

Еще до ухода в армию у будущего шоумена закрутился роман с Аленой Семеновой. С ней он познакомился в санатории. После возвращения со службы отношения продолжились и девушка забеременела. Когда Трахтенберг потребовал от нее сделать аборт, она сбежала в Лесосибирск, где родила сына Сергея. Об отце мальчик узнал только от бабушки и дедушки, к которым он попал, когда мать лишили родительских прав за пьянство.

С внебрачным сыном Трахтенберг познакомился за полтора года до смерти, когда взрослый молодой человек приехал в Москву и показался на глаза отцу. Признавался, что сначала с содроганием ждал появления своего взрослого первенца, но когда увидел Сергея, то сразу узнал себя молодого.

Фото: Alexander Keltik/Russian Look / www.globallookpress.com

Самой длительной связью и настоящей любовью Трахтенберга стала его однокурсница Елена Романова, с которой он прожил в гражданском браке 14 лет. У пары родился сын, которого назвали Лев-Давид. Необычное имя ребенка связано с тем, что шоумен был искренне верующим иудеем, хоть и пришел к религии в зрелом возрасте. Для работы на радио и телевидении Трахтенбергу пришлось перебраться в Москву. Он продал свою квартиру в Петербурге и, оставив деньги гражданской супруге, отправился в столицу на съемное жилье. Романова нашла бывшую коммунальную квартиру. После покупки она начала ремонт, когда неожиданно позвонили по телефону. Неизвестный голос попросил у нее разрешения посетить ее новое жилье с весьма неожиданной целью. «Тридцать девять раввинов со всего мира хотели бы помолиться в этих стенах. Там жил ребе шестой Любавичский», — заявил собеседник. Романова решила, что это розыгрыш мужа, но тот все отрицал. Тогда она открыла интернет и обомлела. Духовный лидер нескольких тысяч иудеев действительно жил в ее квартире до 1927 года. Трахтенберг тут же вернулся обратно и пригласил раввинов, которые посоветовали ему ходить в синагогу.

Фото: РИА «Новости»

Вынужденная жизнь на два города привела к тому, что гражданский брак затрещал по швам. Оставшийся один Трахтенберг хотел покончить с собой. Но вместо этого нашел отдушину в написании книги.

«Путь самца» я начал писать во время лечения у психиатра. Я клянусь, когда начал писать книгу, не знал, что у других мужчин абсолютно те же проблемы. Меня развела женщина, разрушила мою жизнь. И оставила меня без ничего. Я сломался. Роман Трахтенберг

Всего он написал пять различных произведений, если считать сборник анекдотов. При этом до последнего отказывался называть себя писателем. Трахтенберг советовал всем своим критикам прочитать свои произведения, чтобы они увидели его настоящего. «Люди читают мои книги. И потом думают: „Так вот вы какой! А мы думали, что вы дебил!“» — отмечал Трахтенберг.

Фото: Alexander Keltik/Russian Look / www.globallookpress.com

Он подчеркивал, что изначально в программу «Деньги не пахнут» закладывал смысл, что нельзя за три копейки рисковать своей репутацией. Но его герои оказались готовы на все, а зритель считал, что во всем виноват ведущий. Хотя это было не так. В одиночестве Трахтенберг пробыл недолго. Свою первую и единственную реальную супругу он нашел через интернет, где разместил объявление, что ищет спутницу жизни. На него откликнулась 19-летняя студентка медицинского вуза Вера Мороз, с которой Трахтенберг сочетался браком.

Смерть и битва за наследство Романа Трахтенберга

Шоумен умер в прямом эфире радиостанции «Маяк», где вел свое шоу «Трахты-Барахты». Во время беседы с гостем — телеведущим Юрием Николаевым — у Трахтенберга произошел сердечный приступ. При этом в ходе эфира Трахтенберг пошутил, что хотел бы умереть на сцене и представлял, сколько народу придет на похороны. Его последними словами перед рекламной паузой стали «Я еще вернусь».

Фото: Said Gadzhiev/Russian Look / www.globallookpress.com

Официальной причиной смерти стали острый инфаркт миокарда, кардиомиопатия, ишемическая болезнь сердца и дистрофия печени.

В заключении медицинских экспертов говорилось, что причиной могла стать аномалия сердца. Возможно, главный орган не выдержал экстремального похудения. За полтора месяца шоумен сбросил 32 килограмма. Романа Трахтенберга похоронили по иудейскому ритуалу на кладбище Памяти жертв Девятого января в Петербурге. Его жена после разбора бумаг нашла распечатку из интернета о порядке проведения еврейских похорон, которую он сделал за несколько дней до смерти.

Фото: РИА «Новости»

Трахтенберг оставил очень большое состояние. На его счету было около 100 миллионов долларов, он владел семью квартирами в Москве и Петербурге, рестораном и несколькими автомобилями. Все свое имущество он завещал сыну — Льву-Давиду Горбунову. Жена шоумена пыталась обжаловать завещание, к ней присоединился и внебрачный сын Сергей, который к тому времени сам стал отцом. Судебные разбирательства продолжались до 2012 года, суд признал право единственного наследника.