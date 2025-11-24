Превратил народную программу в личный кошелек. За что Александра Маслякова прозвали барином

Его появление в эфире казалось чем-то постоянным, как бой курантов в новогоднюю ночь. Он пропал с экранов словно по щелчку, а осенью прошлого года ушел из жизни. Александр Масляков — один из основателей отечественного телевидения. Вопреки многим слухам он не придумывал КВН, но вывел игру на новый уровень и превратил в международное движение. Ведущему 24 ноября могло бы исполнится 84 года.

Рождение в эвакуации во время войны

Сын военного летчика Василия Маслякова и домохозяйки Зинаиды Рябцевой появился на свет во время эвакуации матери из Ленинграда в Свердловск 24 ноября 1941 года. Отца он увидел только после окончания Великой Отечественной войны. В своих интервью Масляков часто подчеркивал, что чувствовал настоящую связь с уральской столицей всю свою жизнь. Но родным Свердловск ему не стал. Вернувшийся с фронта отец забрал жену и сына сначала в Баку, потом в Кутаиси, а оттуда увез в Москву.

«Нам дали маленький номер в служебной гостинице рядом с Театром Советской армии. Две кровати, туалет в конце коридора», — вспоминал Масляков.

Фото: РИА «Новости»

Он учился в школе № 673, а после уроков шел в свой любимый кружок художественной самодеятельности. Масляков поступил на энергетический факультет Московского института инженеров транспорта, где присоединился к уже действующей команде КВН. «Капитан нашей команды Паша Кантор налетел на меня в одной из аудиторий и предложил войти число пяти участников для будущей передачи молодежной редакции Центрального телевидения. „Одним из пяти будешь ты“, — заявил Паша, и я покорно согласился», — вспоминал Масляков. Из того проекта ничего не вышло, но перспективного студента в редакции заметили и оставили, чтобы он вел программу под названием «Вечер веселых вопросов», из которой потом вырос «Клуб веселых и находчивых». Первые три года Масляков оставался единственным ведущим, а потом в пару к нему подобрали Светлану Жильцову.

Как закрывали КВН и откуда появился слух об уголовном деле Маслякова

Программа «Клуб веселых и находчивых» выходила в эфир Центрального телевидения с 1961 года и всегда собирала большое количество зрителей. Но звучащая с телеэкранов сатира становилась все острее, а держать молодых студентов под контролем в прямом эфире было все сложнее. В 1972 году пост председателя Гостелерадио СССР занял Сергей Лапин. Одним из первых его приказов стало закрытие программы. Официальная формулировка звучала туманно: «в связи с перегрузкой сетки вещания и обновлением программ».

После этого Масляков пропал из эфира на несколько месяцев. Внезапное исчезновение ведущего самой популярной передачи породило слух, что его посадили за незаконные операции с валютой.

Фото: РИА «Новости»

Но никакой валюты в деле Маслякова не было, рассказывал бывший председатель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко. Он пояснял, что это был «чес» сотрудников Центрального телевидения с популярными артистами по центральной части России. Они давали неучтенные концерты, а деньги делили между собой. На это обратили внимание «бдительные комсомольцы» и донесли куда следует, что Масляков и компания халтурят на стороне. «Всех вернули, а Маслякова отстранили от эфира на три месяца, а потом вернули», — рассказывал Кравченко. Бывший председатель Гостелерадио подчеркивал, что с судимостью путь на телевидение был бы закрыт, а Масляков продолжал работать. Это действительно так. До возрождения КВН ведущий успел поработать в огромном количестве программ. Сейчас уже никто не помнит, но Масляков был ведущим первых выпусков еще одного телевизионного долгожителя «Что? Где? Когда?». Под его руководством появились программы «Алло, мы ищем таланты!», телевизионные конкурсы «А ну-ка, девушки!» «„А ну-ка, парни!“, программы „Адреса молодых“, „Спринт для всех“, „Вираж“, „Веселые ребята“, „12 этаж“.

Масляков работал репортером на Всемирных фестивалях молодежи в разных странах мира и много лет вел передачу «Песня года». Но в историю он вошел прежде всего как ведущий КВН.

Как Масляков возрождал КВН

Несмотря на многолетнее закрытие передачи, игры КВН из советских вузов никуда не делись. Масляков решил возродить программу. Первый выпуск вышел 25 мая 1986 года с участием команд Московского и Воронежского инженерно-строительных института. По иронии судьбы, именно воронежская команда принимала участие в последней игре того самого закрытого на 14 лет КВН.

Масляков сначала стал художественным руководителем программы, а после создал фирму АМиК (Александр Масляков и компания), которая получила все права на бренд, название и идею игры.

Фото: Maxim Burlak/Russian Look / www.globallookpress.com

Популярность игры у телезрителей заставила придумывать дополнительные, внеконкурсные форматы. Так появились Летний кубок КВН и музыкальный фестиваль «Голосящий Кивин». Программа стала настоящей кузницей кадров для всего российского телевидения, но просто так отпускать своих игроков Масляков не хотел.

Откуда у Маслякова появилось прозвище Барин

Первыми, кто вылетел из гнезда КВН ради создания собственного юмористического шоу, стали участники команды Новосибирского Государственного университета Михаил Шац*, Татьяна Лазарева*, Андрей Бочаров, Павел Кабанов и присоединившийся к ним из сборной МИФИ Сергей Белоголовцев. Масляков не простил им успеха «О.С.П. — студия» и при личной встрече назвал предателями. Лазарева* рассказывала, что у него была определенная власть на всех каналах телевидения, поэтому с ним решили не ссориться и принесли личные извинения. «Они встретили его на премии ТЭФИ и всей командой упали на колени и поползли с криками: „Простите, Барин!“. А он ответил: „Ну ладно, черт с вами, сволочи!“» — рассказывала артистка.

Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

От свидетелей этой некрасивой сцены кличка Барин прицепилась к телеведущему навсегда.

Выступавший в команде «Незолотая молодежь» Гарик Харламов покинул КВН по требованию Маслякова после того, как вместе с певицей Лолитой провел премию «Радиомания». По словам свидетелей, Масляков настолько разозлился, что после этого подписал приказ, что без его согласия участники команд не могут работать в других проектах. Не прощал Масляков и неуважения. Капитан сочинской команды «Утомленные солнцем» Руслан Хачипамук пропал с экранов после двух сезонов из-за случайно брошенной реплики, что результат игры зависит от настроения Маслякова.

В 2006 году капитана потеряла команда «Астана. KZ». Недовольный результатами игры Нурлан Коянбаев за кулисами не сдержал эмоций и нецензурно выразился в адрес Барина.

Фото: MOD Russia/Twitter.com / www.globallookpress.com

Одним из последних скандалов с бывшими игроками стал запуск на ТНТ шоу «Игра», где команды популярных комиков соревновались в юморе за денежный приз. Масляков назвал создателей программы мародерами и признался, что сделал пару телефонных звонков. Проект закрыли из-за скандала с поцелуем** двух игроков на сцене.

Но уже в 2023 году ТНТ и АМиК договорились о совместном проекте «Лига городов». Доставалось от Маслякова не только бывшим игрокам, но и членам жюри. Дмитрий Нагиев в одном из интервью заявил, что все голосование на КВН подстроено. Ведущий программы сильно разозлился и объявил, что оценки ставят честно. Нагиев принципиально во время очередной съемки поставил одной из команд оценку, которая сильно отличалась от остальных и получил серьезный разговор с Масляковым, который пообещал, что если такое самоуправство повториться еще раз, то актеру закроют дорогу на все каналы телевидения. О том, что зрители видят сильно цензурированную версию игры, публично объявил бывший редактор КВН Дмитрий Колчин. Он заявил, что любую шутку проверяют несколько раз и иногда вырезают из уже готовых выпусков.

Как Масляков превратил КВН в доходную империю

Маслякова вполне можно понять, ведь красивая картинка игры на телеэкране для него стала выгодным бизнесом. Созданная им компания АМиК продавала все выпуски для Первого канала и не только.

Созданная им система лиг КВН существовала во многих странах бывшего Советского Союза и выступления команд там также показывали по телевидению.

Фото: www.globallookpress.com

Кроме того, АМиК владеет самой торговой маркой КВН не только в России и странах СНГ, но и по всему миру после регистрации во Всемирной организации интеллектуальной собственности. До 2022 года команды для выступления в каждой лиге платили взносы за работу сценаристов, которых подбирала компания Маслякова, а также за аренду залов. Успешные команды отдавали часть гонорара за гастроли или выступления на корпоративах.

Еще АМиК владеет концертным залом «Планета КВН», который стоит на месте бывшего московского кинотеатра «Гавана». Когда съемки игры не идут, помещения сдаются в аренду.

Личная жизнь Александра Маслякова

Со своей первой и единственной женой Светланой Масляков познакомился на телевидении, где она работала ассистентом в Молодежной редакции Центрального телевидения. После свадьбы она стала телевизионным режиссером. Практически все выпуски Высшей лиги КВН — это ее работа.

Масляков признавался, что поначалу побаивался бойкой девушки. Но после знакомства узнал ее поближе и понял, что характер у нее очень покладистый. Отличный творческий тандем перерос в настоящую семью.

Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

Единственный сын пары Александр или Сан-Саныч тоже вошел в семейное дело. Несмотря на то, что он закончил МГИМО и защитил диссертацию по экономике, он вел Премьер-лигу КВН на Первом канале. Занять пост ведущего Высшей лиги он не захотел. Светлана Маслякова пояснила, что сейчас он стал владельцем мажоритарной доли творческого объединения АМиК, поэтому времени на съемки у него просто нет. В структуру компании входят «КВН продакшн», занимающийся выпусками программ, концертный зал «Планета КВН», «КВН Кафе», «КВН Сувенир».

Отчего умер Масляков и кто его заменил?

С экранов телевизоров Александр Масляков пропал в 2022 году. Он успел провести только две игры в Высшей лиги, после чего ведущие программы постоянно менялись. За трибуной на сцене появлялись Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Вадим Галыгин, Валдис Пельш, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев, который задержался там дольше всех. На следующий год Масляков не появился в эфире ни разу. Семья не раскрывала данные о его состоянии. Супруга отвечала на все звонки обеспокоенных коллег и ссылалась то на простуду ведущего, то на насморк, то на отъезд на дачу. Она стойко держала оборону пока не стало слишком поздно. Масляков второй раз заразился коронавирусной инфекцией, которая его подкосила окончательно.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Еще после первого случая попадания вируса в организм в легких начала расти неоперабельная опухоль. Второй раз стал для него смертельным. Когда еще состояние позволяло, Масляков утвердил Хрусталева в качестве постоянного ведущего себе на замену. По словам свидетелей, в последние месяцы ведущий практически не вставал и старался не разговаривать из-за тяжести дыхания. Он просто считал дни до своего ухода и умер в паллиативном отделении. Легендарного телеведущего похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. *Признаны в России иностранными агентами. **Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.