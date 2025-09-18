Сегодня 17:36 Щупленький продюсер с богатым тюремным опытом. Как Айзеншпис стал королем понтов и патриархом рока 0 0 0 Фото: Olga Loskutova/Russian Look / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Юрий Айзеншпис — маленький, худенький мужчина, заставивший уважать себя криминальный и музыкальный миры. Его фамилия переводится как «железный стержень», а в народе он прослыл королем понтов и патриархом рока.

Биография Юрия Айзеншписа Будущий продюсер родился 15 июля 1945 года в еврейской семье. Его родители работали в главном управлении аэродромного строительства. Мать Мария в годы войны вела активную партизанскую деятельность, после ВОВ стала обладательницей медалей и орденов. В юном возрасте Юрий увлекался легкой атлетикой и подавал большие надежды — в СССР спорт был путевкой в безбедную жизнь. После серьезной травмы ноги Айзеншпису пришлось навсегда уйти из атлетики. С середины 60-х Юрий стал торговать подпольными виниловыми пластинками и фарцевать зарубежной одеждой.

Фото: РИА «Новости»

Шальные деньги, слежка и тюрьма Айзеншпис создал группу «Сокол», участниками которой стала золотая молодежь — дети партийных работников. Юрий был уверен в своей неприкосновенности и начал организовывать подпольные концерты по всей стране. Продюсер умел делать деньги — он стал спекулировать золотом и ввязался в отношения с валютным магазином «Березка». Шальные деньги пачками сыпались Юрию на голову, пока 7 января 1970 года к нему в дверь не постучались люди в форме. За Айзеншписом давно велась слежка. Юрий попал за решетку на семь лет за спекуляцию в крупных размерах, но на зоне он не растерялся и организовал пошив тапочек и халатов. Через три месяца после выхода на свободу снова оказался в тюрьме, провернув крупную махинацию. На этот раз ему дали 10 лет.

Фото: РИА «Новости»

Благодаря организаторским способностям Айзеншпис оказался во главе столярного производства, на зоне у него был свой отдельный кабинет. Он вышел на свободу в разгар перестройки — в 1988 году. Тогда валютные махинации превратились в денежные операции.

Как показал мой богатый жизненный опыт, в тюрьме встречается гораздо больше благородных людей, чем в обычной жизни. А вообще люди везде одинаковые — в тюрьме, на воле, в космосе, на том свете. Юрий Айзеншпис продюсер

Карьера в шоу-бизнесе В российском шоу-бизнесе Айзеншпис был одним из самых влиятельных людей. Он считал, что можно сделать звезду даже из самого бездарного человека: главное не артист, а его раскрутка. Юрий сменил тюремную робу на дорогой костюм и элитный парфюм, но 17 лет лагерного прошлого невозможно было скрыть. Айзеншпис так и не смог отказаться от блатных замашек, обидчики получали от него порцию тюремного сленга. Первые большие деньги он сколотил на группе «Кино», Виктора Цоя Юрий услышал еще за решеткой. Благодаря продюсеру о «Кино» узнала вся страна — Айзеншпис обеспечивал коллективу стадионы и площадки для выступлений, и съемки на ТВ. «Виктор Цой был талантливым, необычайно одаренным и сделал себя сам, я только помог попасть ему на телевидение и радио», — утверждал продюсер.

Фото: РИА «Новости»

Позже Юрий занялся раскруткой ребят из группы «Технология», но расстались они со скандалом. Коллектив был недоволен зарплатой. Айзеншпис сделал звездой Влада Сташевского и одним из первых обратил внимание на Диму Билана. Смерть Юрия Айзеншписа Продюсер попал в реанимацию с инфарктом в сентябре 2005 года. Врачи сделали все возможное для спасения пациента, на некоторое время ему стало лучше. Но окончательно справиться с недугом Юрий не смог — он умер 20 сентября в возрасте 60 лет. «Я боюсь уходить на пенсию. Боюсь, что обо мне забудут. И получится, что все эти годы адского труда — коту под хвост? Да к тому же я привык жить на широкую ногу. Многие говорят, что я уже обеспечил себе безбедную старость, но мне этих денег кажется мало», — говорил Айзеншпис в последнем интервью.