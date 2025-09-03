Сегодня 19:24 Предательство отца, яркая карьера и загадочная гибель. Как жил и умирал солист «Иванушек» Сорин 0 0 0 Фото: Gennadii Usoev/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Звезда российской эстрады и своего времени Игорь Сорин навсегда остался 28-летним — его не стало в сентябре 1998 года. Певца похоронили на Кузьминском кладбище в Москве — длительное время оно было местом паломничества фанаток. Как жил и умирал бывший солист группы «Иванушки» — в материале 360.ru.

Биография Игоря Сорина Игорь родился в семье архитектора, художника Владимира Райберга и Светланы Сориной — мать занималась историей. Родители боготворили своего одаренного сына. Воспользовавшись связями, они предложили мальчика на роль Тома Сойера в фильме Станислава Говорухина, но в итоге главного персонажа сыграл Федор Стуков. Но и Игорю досталась небольшая роль — он выступил в роли Джо Гарпера. Поговаривали, что после отказа в роли Тома Сойера Сорин так переживал, что выпрыгнул со второго этажа. Официально эта информация не подтверждалась. Позже артист рассказывал в интервью, что в юности он был хулиганом, днем «пил спирт», а вечером шел на концерт органной музыки в Колонный зал.

Фото: Соцсети

Карьера Игоря Сорина После школы молодой человек поступил в музыкальное училище имени Гнесиных — туда его отвела мать. Отце же предлагал сыну пойти в цирковое. Сам Игорь признавался, что у него так много энергии, что ее некуда девать. В начале 90-х большинство талантливых артистов соглашались на работу за границей — там больше платили и жизнь была стабильнее. Сорин не стал исключением и сбежал с третьего курса гастролировать с польским театром «Метро». Два года Игорь выступал в Нью-Йорке на Бродвее. «Я прошел большую театральную школу», — сказал он. После возвращения артист закончил Гнесинку и практически сразу попал в проект Игоря Матвиенко «Иванушки Int».

Фото: Соцсети

Слухи о секте и загадочная смерть С 1995 по 1998 год коллектив собрал множество призов и стал лидером хит-парадов. «Иванушки» собирали стадионы благодаря красивым участникам, романтическим песням, современной музыке и ярким клипам. Сорин был основным солистом — немного не от мира сего, что очень нравилось поклонницам. При этом сам он, судя по всему, страдал от такого внимания, а с появлением девушки Саши старался дистанцироваться от образа «секс-символа». В интервью артиста все чаще появлялись выражения «найти вопросы», «все ответы в нас самих», «посмотреть в небо» и «просветление». В период расцвета в России учителей духовных практик, псевдоцелителей, гуру и других мошенников казалось, что Игорь попал в секту. Эту версию не подтвердили. Но Сорина часто замечали возбужденным, он быстро переходил от интервью к проповедям и экзальтации. В 1997-м Игорь объявил, что собирается уйти из «Иванушек» и начать сольную карьеру, но уже через год его жизнь оборвалась.

Фото: Соцсети

Смерть Игоря Сорина В начале сентябре 1998 года на голубых экранах появилась новость о смерти Игоря Сорина, он скончался в больнице после полученных травм. Сорина обнаружили друзья, мама даже успела поговорить с ним перед смертью. Когда певца везли на операцию, он был на удивление спокоен. «Мама, поцелуй меня», — сказал артист перед смертью. Светлана тысячи раз прокручивала этот день в голове. Она была уверена, что ее сын не мог наложить на себя руки. Но расследование было коротким — на столе обнаружили записку. «Моим родным маме, папе, Сашеньке. Все. Но как поэзии венец на свет рождается птенец. Летите», — гласило послание. Однако эти слова могли быть и началом стихотворения. Отец Игоря тоже отверг официальную версию, как и тысячи фанатов.

Фото: Соцсети

Предательство отца После смерти Игоря в его доме стали часто появляться поклонницы — долги разговоры с ними помогали матери пережить трагедию. Одна из девушек стала оказывать много внимания отцу погибшего, и тот ушел от жены к новой возлюбленной — та уже была в положении. Райберг объяснил свой поступок желанием продолжить род. Вскоре на свет появились двое сыновей, но и со второй женой Владимир расстался. Сложно представить страдания Светланы, потерявшей сына и пережившей предательство мужа. Но мать певца не сдалась: она рассказывает о сыне в интервью, помогает людям, которые тоже потеряли близких, и издала сборник стихов Игоря.