«Желатель счастья» с двойным дном. Правда об Александре Малинине: отказ от дочери, жизнь в Германии и молчание о СВО

Любитель покривить душой Александр Малинин когда-то покорял россиян романтическими романсами. Теперь же «желатель счастья нам» оказался в центре разрушительных скандалов: он бросил дочь, стал подкаблучником и сбежал из России. Как получилось, что народный артист Украины продолжает зарабатывать на российской публике и почему он публично отказался поддержать СВО?

Как на самом деле зовут Александра Малинина Настоящая фамилия певца намного менее благозвучная: Выгузов. Он коренной уралец из рабочей семьи, детство артист провел в спортивных и музыкальных кружках. Целый год он числился воспитанником Советской армии, взяли его в оркестр. Служба в армии тоже была связана с музыкой: Малинин играл на валторне в ансамбле. После демобилизации он не стал возвращаться к спокойной провинциальной жизни — переехал в Москву и начал работать в популярных вокально-инструментальных ансамблях, засветился и в «Голубых гитарах». Артист успел дебютировать в «Госконцерте», попробовал себя в музыкальном училище имени Ипполитова Иванова, но в итоге сделал ставку на сцену, а не на консерваторские коридоры. Первый серьезный рывок случился в составе легендарной группы «Цветы» Стаса Намина, где он выступал в 1983–1987 годах. В те же годы Малинин едва не погиб в жуткой аварии. Сразу после этого артист поспешил принять православие.

Фото: РИА «Новости»

Как Малинин потерял голос В ДТП Малинин получил сотрясение мозга, у него пропал и голос. Артист вспоминал, как лежал в гипсе, переезжал с квартиры на квартиру, жил у друзей, не понимая, есть ли у него вообще будущее на сцене. Парадоксально, но после тяжелой травмы его голос изменился: вместо прежнего баритона он стал активно петь тенором, и именно этот «новый» диапазон закрепил его сценический образ. Еще до аварии, по приглашению американского композитора Дэвида Померанца, Малинин летал в США и записал совместный альбом «Далекие страны». Для своего времени это был почти скандальный прорыв: советский певец делает дуэтный проект с западным автором на фоне Холодной войны. Этот опыт добавил ему репутацию «международного» артиста и дал крепкие связи за океаном. Позже именно эти связи станут дополнительными аргументами критиков, обвиняющих его в двойной жизни между Россией и Западом. Пластинка Малинина в США вошла в топ-30 Billboard. Артист вполне мог бы остаться, но здесь пришлось выбирать — в то же время певец стал финалистом Юрмалы. Здесь он взял Гран-при и исполнил песни «Любовь и разлука», «Коррида» и другие композиции, которые мгновенно разошлись по всей стране. С того момента к нему пришла всесоюзная слава, поток сольных концертов и статус «романтика всея Руси».

Фото: РИА «Новости»

Народный артист Украины Александр Малинин После конкурса его гастрольная карта резко расширилась: весь Советский Союз, республики, зарубежные площадки. Малинина узнавали с первых нот и по его фирменному сценическому образу — темные костюмы, аккуратная челка, лирическая экспрессия в голосе. В 90-е он выступал в Белоруссии, на Украине, в США и Европе, закрепляя за собой статус артиста, который одинаково уверенно чувствует себя и в российских регионах, и в западных залах. За вклад в культуру ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР в 1991 году, затем народного артиста России в 1997-м. Позже, уже в другой политической реальности, певец получил и почетный титул народного артиста Украины. Отказываться от него певец не стал и после 2022 года. Балы для миллионов: сказка, которая обернулась вопросами «Балы Александра Малинина» стали отдельной страницей его биографии. Первый из них, в «Олимпийском», побил рекорды посещаемости: десятки тысяч зрителей шли туда как на большое светское событие. Сцена превращалась в бальный зал, на ней работал оркестр, балет, менялись декорации, а в зале царила атмосфера «вечера у аристократии». Сам Малинин рассказывал, что давно хотел совместить эстраду с парадной роскошью, чтобы зритель получал не только музыку, но и красивую картинку: оркестр, пластику балета, свет и чувство праздника. Пресса охотно печатала фотографии с «балов», отмечая их масштаб и одновременно критикуя их за чрезмерную вычурность. Эти концерты закрепили за ним образ «артиста для публики с хорошими манерами», хотя со временем как раз манеры и стали вызывать у части зрителей вопросы.

Фото: РИА «Новости»

В 1990-е и 2000-е он регулярно выпускал альбомы, колесил по стране и собирал залы далеко за ее пределами. В его репертуаре укрепились романсы и эстрадный шансон: «Белый конь», «Очарована, околдована», «Старый клен», «Улетают листья», «Мольба» и другие хиты. В интервью он постоянно повторял, что главное в песне — душа, а зритель должен чувствовать искренность. Откуда у Малинина репутация подкаблучника Не отставала от карьеры и личная жизнь артиста. Певец всегда пользовался успехом у женщин, его первой супругой была скрипачка Инна Курочкина, подарившая ему сына Никиту, будущего победителя телепроекта «Фабрика звезд 3». Вторая жена — певица Ольга Зарубина, чье имя до сих пор ассоциируется с хитом «На теплоходе музыка играет». Союз оказался недолгим, но громким. У пары родилась дочь Кира, вскоре после этого супруги разошлись. Зарубина уехала в США и увезла девочку с собой. Годы спустя она на телевидении рассказывала, как Малинин якобы отрекся от дочери и не участвовал в ее жизни. Певец долгое время отвергал отцовство, но в итоге прошел ДНК-тест, он подтвердил родство. Сама Кира пыталась наладить контакт с отцом в эфире ток-шоу. Певец на это не пошел. Позднее Зарубина утверждала, что на решение Малинина серьезно повлияла его нынешняя жена, а затем назвала артиста «подкаблучником». С Эммой певец познакомился после собственного концерта. Женщина далека от творчества, она врач и кандидат медицинских наук. Ее сыну Малинин дал свою фамилию, а позже у пары родились двойняшки. На фотографиях и в интервью эта семья выглядит образцово: дача, поездки. Но в прессе Эмму часто называют жесткой хозяйкой, которая держит дом и мужа в железной дисциплине. Сейчас Эмма Малинина управляет собственной клиникой в Мюнхене. Семья живет на две страны.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Александр Малинин и дилемма двух стульев Скромный домик в Германии Малинин прикупил себе еще в тучных 2010-х. Пресса уверяла, что артист живет за границей постоянно, а в Россию приезжает только за длинным рублем. Концертов на родине у Александра Малинина и в самом деле хватает. Правда, после начала СВО, их стало почему-то меньше. Любил Малинин наведаться и на Украину. В 2021 году его позвали на юбилей города в Одесской области. Появление российского певца на сцене вызвало скандал. Попомнили ему и гастроли сына — Никита Малинин с удовольствием выступал в Крыму. Кроме того, скандалы вокруг Малинина вышли далеко за рамки семейной кухни. В один момент к нему подключилась и региональная политика. В 2024 году Александр Малинин собрался дать концерт в Саратове. Местные депутаты возмутились: тот еще ни разу не высказался об СВО. Такую позицию многие сочли попыткой усидеть на двух стульях. Депутат Саратовской областной думы Марина Усова публично заявила, что артисту следует быть честным с публикой и не рассматривать зрителей как простую «кормовую базу».

Фото: РИА «Новости»

Он патриот? Что сказал Малинин об СВО Тот концерт все же состоялся. Ходили слухи, что Малинин со сцены прояснит свою гражданскую позицию. Тот предпочел отделаться словами о любви к Саратову. После этого в прессе прокатилась волна публикаций о том, что Малинин хочет жить в Европе, но не готов отказаться от российских гонораров. В его адрес звучали слова о «обыкновенном трусе», боящемся лишиться возможности ездить за рубеж. Прервать молчание на тему спецоперации артист решил только в 2024 году. Слухи о том, что он постоянно проживает в Германии, Малинин опроверг. Певец уверил, что живет в Москве и никуда эмигрировать не собирается.

Я русский. <...> А что касается СВО, так я в армии служил, присягу принимал и верен ей до сих пор. Если нужно будет идти Родину защищать, я готов. Александр Малинин