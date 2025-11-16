«Желатель счастья» с двойным дном. Правда об Александре Малинине: отказ от дочери, жизнь в Германии и молчание о СВО
Любитель покривить душой Александр Малинин когда-то покорял россиян романтическими романсами. Теперь же «желатель счастья нам» оказался в центре разрушительных скандалов: он бросил дочь, стал подкаблучником и сбежал из России. Как получилось, что народный артист Украины продолжает зарабатывать на российской публике и почему он публично отказался поддержать СВО?
Как на самом деле зовут Александра Малинина
Настоящая фамилия певца намного менее благозвучная: Выгузов. Он коренной уралец из рабочей семьи, детство артист провел в спортивных и музыкальных кружках. Целый год он числился воспитанником Советской армии, взяли его в оркестр.
Служба в армии тоже была связана с музыкой: Малинин играл на валторне в ансамбле. После демобилизации он не стал возвращаться к спокойной провинциальной жизни — переехал в Москву и начал работать в популярных вокально-инструментальных ансамблях, засветился и в «Голубых гитарах».
Артист успел дебютировать в «Госконцерте», попробовал себя в музыкальном училище имени Ипполитова Иванова, но в итоге сделал ставку на сцену, а не на консерваторские коридоры.
Первый серьезный рывок случился в составе легендарной группы «Цветы» Стаса Намина, где он выступал в 1983–1987 годах. В те же годы Малинин едва не погиб в жуткой аварии. Сразу после этого артист поспешил принять православие.
Как Малинин потерял голос
В ДТП Малинин получил сотрясение мозга, у него пропал и голос. Артист вспоминал, как лежал в гипсе, переезжал с квартиры на квартиру, жил у друзей, не понимая, есть ли у него вообще будущее на сцене.
Парадоксально, но после тяжелой травмы его голос изменился: вместо прежнего баритона он стал активно петь тенором, и именно этот «новый» диапазон закрепил его сценический образ.
Еще до аварии, по приглашению американского композитора Дэвида Померанца, Малинин летал в США и записал совместный альбом «Далекие страны». Для своего времени это был почти скандальный прорыв: советский певец делает дуэтный проект с западным автором на фоне Холодной войны.
Этот опыт добавил ему репутацию «международного» артиста и дал крепкие связи за океаном. Позже именно эти связи станут дополнительными аргументами критиков, обвиняющих его в двойной жизни между Россией и Западом.
Пластинка Малинина в США вошла в топ-30 Billboard. Артист вполне мог бы остаться, но здесь пришлось выбирать — в то же время певец стал финалистом Юрмалы. Здесь он взял Гран-при и исполнил песни «Любовь и разлука», «Коррида» и другие композиции, которые мгновенно разошлись по всей стране.
С того момента к нему пришла всесоюзная слава, поток сольных концертов и статус «романтика всея Руси».
Народный артист Украины Александр Малинин
После конкурса его гастрольная карта резко расширилась: весь Советский Союз, республики, зарубежные площадки. Малинина узнавали с первых нот и по его фирменному сценическому образу — темные костюмы, аккуратная челка, лирическая экспрессия в голосе.
В 90-е он выступал в Белоруссии, на Украине, в США и Европе, закрепляя за собой статус артиста, который одинаково уверенно чувствует себя и в российских регионах, и в западных залах.
За вклад в культуру ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР в 1991 году, затем народного артиста России в 1997-м. Позже, уже в другой политической реальности, певец получил и почетный титул народного артиста Украины. Отказываться от него певец не стал и после 2022 года.
Балы для миллионов: сказка, которая обернулась вопросами
«Балы Александра Малинина» стали отдельной страницей его биографии. Первый из них, в «Олимпийском», побил рекорды посещаемости: десятки тысяч зрителей шли туда как на большое светское событие.
Сцена превращалась в бальный зал, на ней работал оркестр, балет, менялись декорации, а в зале царила атмосфера «вечера у аристократии».
Сам Малинин рассказывал, что давно хотел совместить эстраду с парадной роскошью, чтобы зритель получал не только музыку, но и красивую картинку: оркестр, пластику балета, свет и чувство праздника. Пресса охотно печатала фотографии с «балов», отмечая их масштаб и одновременно критикуя их за чрезмерную вычурность.
Эти концерты закрепили за ним образ «артиста для публики с хорошими манерами», хотя со временем как раз манеры и стали вызывать у части зрителей вопросы.
В 1990-е и 2000-е он регулярно выпускал альбомы, колесил по стране и собирал залы далеко за ее пределами. В его репертуаре укрепились романсы и эстрадный шансон: «Белый конь», «Очарована, околдована», «Старый клен», «Улетают листья», «Мольба» и другие хиты.
В интервью он постоянно повторял, что главное в песне — душа, а зритель должен чувствовать искренность.
Откуда у Малинина репутация подкаблучника
Не отставала от карьеры и личная жизнь артиста. Певец всегда пользовался успехом у женщин, его первой супругой была скрипачка Инна Курочкина, подарившая ему сына Никиту, будущего победителя телепроекта «Фабрика звезд 3».
Вторая жена — певица Ольга Зарубина, чье имя до сих пор ассоциируется с хитом «На теплоходе музыка играет». Союз оказался недолгим, но громким. У пары родилась дочь Кира, вскоре после этого супруги разошлись.
Зарубина уехала в США и увезла девочку с собой. Годы спустя она на телевидении рассказывала, как Малинин якобы отрекся от дочери и не участвовал в ее жизни.
Певец долгое время отвергал отцовство, но в итоге прошел ДНК-тест, он подтвердил родство.
Сама Кира пыталась наладить контакт с отцом в эфире ток-шоу. Певец на это не пошел. Позднее Зарубина утверждала, что на решение Малинина серьезно повлияла его нынешняя жена, а затем назвала артиста «подкаблучником».
С Эммой певец познакомился после собственного концерта. Женщина далека от творчества, она врач и кандидат медицинских наук. Ее сыну Малинин дал свою фамилию, а позже у пары родились двойняшки.
На фотографиях и в интервью эта семья выглядит образцово: дача, поездки. Но в прессе Эмму часто называют жесткой хозяйкой, которая держит дом и мужа в железной дисциплине.
Сейчас Эмма Малинина управляет собственной клиникой в Мюнхене. Семья живет на две страны.
Александр Малинин и дилемма двух стульев
Скромный домик в Германии Малинин прикупил себе еще в тучных 2010-х. Пресса уверяла, что артист живет за границей постоянно, а в Россию приезжает только за длинным рублем. Концертов на родине у Александра Малинина и в самом деле хватает. Правда, после начала СВО, их стало почему-то меньше.
Любил Малинин наведаться и на Украину. В 2021 году его позвали на юбилей города в Одесской области. Появление российского певца на сцене вызвало скандал. Попомнили ему и гастроли сына — Никита Малинин с удовольствием выступал в Крыму.
Кроме того, скандалы вокруг Малинина вышли далеко за рамки семейной кухни. В один момент к нему подключилась и региональная политика.
В 2024 году Александр Малинин собрался дать концерт в Саратове. Местные депутаты возмутились: тот еще ни разу не высказался об СВО. Такую позицию многие сочли попыткой усидеть на двух стульях.
Депутат Саратовской областной думы Марина Усова публично заявила, что артисту следует быть честным с публикой и не рассматривать зрителей как простую «кормовую базу».
Он патриот? Что сказал Малинин об СВО
Тот концерт все же состоялся. Ходили слухи, что Малинин со сцены прояснит свою гражданскую позицию. Тот предпочел отделаться словами о любви к Саратову.
После этого в прессе прокатилась волна публикаций о том, что Малинин хочет жить в Европе, но не готов отказаться от российских гонораров. В его адрес звучали слова о «обыкновенном трусе», боящемся лишиться возможности ездить за рубеж.
Прервать молчание на тему спецоперации артист решил только в 2024 году.
Слухи о том, что он постоянно проживает в Германии, Малинин опроверг. Певец уверил, что живет в Москве и никуда эмигрировать не собирается.
Я русский. <...> А что касается СВО, так я в армии служил, присягу принимал и верен ей до сих пор. Если нужно будет идти Родину защищать, я готов.
Александр Малинин