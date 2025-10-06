Сегодня 05:30 Заработала в России и все спустила на ВСУ. Неприглядная правда о Наргиз Закировой: за что ее на 50 лет выгнали из страны 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

Знаменитости

Концерты

Россия

Украина

Деньги

Максим Фадеев

Наргиз Закирова

Наргиз Закирова фениксом взлетела из пекла узбекских песков и уютно устроилась на российской эстраде. Заработать певице удалось миллионы долларов, и все это она швырнула в топку украинского конфликта. Скандалы с Фадеевым, разбитые браки и фальшивый Зеленский превратили ее жизнь в оперный кошмар: жизнь Закировой — это водоворот предательств и страстей, где каждый аккорд — подлый удар острым ножом в сердце патриотов России.

Кто такая Наргиз Закирова Артистка ведет род из артистичной семьи. Ее дед выступал в опере, бабушка солировала в Музыкальном театре драмы. Мама Наргиз, Луиза, выходила на эстраду с популярными песнями, отец играл в оркестре. С таким бэкграундом Наргиз не могла пролететь мимо творческой карьеры. На сцену она вышла уже в четыре года, в 15 ее принимала Юрмала. Артистка изначально работала в джазовом диапазоне. При этом училась девочка из рук вон плохо. Ей не давались ни нотная грамота, ни математика, тексты песен Наргиз забывала прямо на сцене и уже взрослой. Творчество Наргиз Закировой В конце 1980‑х Наргиз стала известна благодаря необычному образу: короткие шорты, разукрашенные волосы, рок‑репертуар и манера поведения отличали ее от советских певиц. Это вызывало отторжение у чиновников и восторг у бунтующей молодежи. Впрочем, популярности артистки в те годы никто бы завидовать не стал — в середине нулевых Наргиз оставила сцену и поехала жить в США. Эмиграция для Наргиз означала не только новые возможности, но и тяжелый труд. Вместе со вторым мужем Ернуром Каныбековым и дочерью она покинула Ташкент в середине 1990‑х.

Фото: РИА «Новости»

В Нью‑Йорке, чтобы выжить, будущая рок‑дива работала в видеопрокате, в тату‑салоне, ухаживала за детьми, пела в ресторане и даже преподавала вокал. Муж Наргиз погиб в автомобильной аварии. С тремя детьми на руках артистка решила вернуться к музыке. Работала она где придется. Со временем певица собрала джаз-бэнд и «дослужилась» до ресторанной сцены. Лишь в 2001 году Закирова выпустила неплохую пластинку Alone. Слушатели приняли альбом тепло, и певица решилась вновь попробовать прорваться на большую сцену. Делать это артистка придумала через конкурсы. Отбор на американский X‑Factor Наргиз не прошла, зато в российском «Голосе» ее выступление приглянулось. Закирова попала в команду Агутина, позднее певицу «взял под крыло» легендарный Максим Фадеев. Как из Наргиз Закировой сделали звезду Участие в проекте «Голос» стало для певицы долгожданным шансом вернуться в медийное поле. Ее дрожащий, хрипловатый тембр и эмоциональная подача покорили публику. На узнаваемость играла и яркая внешность. Под руководством Фадеева артистка начала штамповать хиты один за другим. «Я не твоя», «Я не верю тебе» и «Беги» собрали миллионы прослушиваний. Наргиз активно звали и на живые выступления. Ее клипы попадали в ротацию, деньги лились рекой — еще в 2019 году инсайдеры рассказывали, что в месяц только концерты приносили певице до 10 миллионов рублей. Позднее певица уверяла, что и до сотрудничества с Фадеевым заработала около полутора миллионов долларов. В связке с продюсером она получила еще два с половиной миллиона.

Фото: РИА «Новости»

Скандал с Максимом Фадеевым Творческий союз Наргиз и Максима Фадеева казался плодотворным, но летом 2019 года компания продюсера разорвала с ней контракт. Популярный промоутер Лавров позднее рассказывал, что не удивлен таким развитием событий. По его словам, Наргиз Закирова имела серьезные проблемы с алкоголем. Артистка могла сорвать концерт, выйти на сцену нетрезвой, курила в запрещенных местах и выставляла неадекватные условия выступлений. Из-за этого якобы Фадеев нес большие финансовые потери. Так ли это на самом деле, неизвестно. Наргиз в ответ и сама обвинила именитого продюсера в срыве концертов, а спор о праве исполнять хиты дошел до судов. В 2023 году Фадеев публично назвал певицу «воровкой» и пригрозил судиться с каждым залом, где она будет петь его песни. К тому моменту у певицы были уже другие проблемы. За что Наргиз Закирову выгнали из России Карьера Закировой с Фадеевым не закончилась. Она вполне успешно успела поработать с Виктором Дробышем, представила несколько новых песен, а затем с Россией ей пришлось распрощаться. В мае 2022 года Наргиз прилетела из Ташкента в Москву, чтобы встретиться с детьми, и на паспортном контроле ее задержали. ФСБ вынесла решение о депортации и запретила ей въезд в Россию до 2072 года. Юрист Бахром Исмаилов пояснил, что подобные меры применяются к публичным людям, критикующим военную операцию на Украине. Сама Наргиз рассказывала, что пограничники ей «чуть не плача» рассказали о запрете и якобы брали у нее автограф.

Фото: РИА «Новости»

Сатана в юбке Какое-то время Закирова прожила в родном Узбекистане. Затем ее депортировали и из этой страны — певица уверяла, что сама решила уехать. Мусульманке с обритой головой, татуировками на лице и пирсингом и в самом деле могло быть не слишком уютно в патриархальном Узбекистане. Наргиз любила эпатаж с юности, со временем ее тело превратилось в холст: на плечах появились изображения индейцев, на спине — крылья. Позднее сделает она и татуировки, с которыми ее могла бы с радостью принять Украина. «Узбеки ее не любят, называют сатаной в юбке. Она в свое время нелестно отзывалась об Узбекистане <…> Ее узбеки воспринимают как чучело лысое», — утверждал продюсер Сергей Лавров Мужья Наргиз Закировой Первый брак Закировой рухнул из-за измен. Артистка вышла из отношений с ребенком. Со вторым супругом, Ернуром Канайбековым, она эмигрировала в США и родила сына. Закирова рассказывала, что муж ее бил, однажды мужчина напал на нее прямо на улице. Канайбеков погиб в автокатастрофе. Третий брак артистка заключила с итальянским музыкантом Филиппо Бальцано; пара воспитывала дочь Лейлу. Через несколько лет супруг стал ревнив и погряз в долгах, угрожал пасынку, суд запретил ему приближаться к мальчику. В итоге Наргиз развелась, а позднее закрутила роман с собственным звукотехником — Логвинов моложе артистки на 12 лет. В 2024 году пара заключила официальный брак.

Фото: РИА «Новости»

Максим Фадеев будет мстить Конфликт с Фадеевым артистка не забыла до сих пор. Закирова утверждает, что контракта с ним не заключала, поэтому и песни того периода она имеет право петь. «У меня поседела вся голова, возникли проблемы со здоровьем. Тогда я услышала: „Фадеев будет мстить до конца дней. Будьте к этому готовы“», — уверяла певица. Карьера Закировой пока нового старта не нашла. Ее европейский тур прошлого года отменился. Артистка перебралась в США. Журналист ВГТРК Валентин Богданов предположил, что Наргиз Закирова вновь поет в ресторанах — теперь уже узбекских. Что сказала Наргиз Закирова об СВО Закирова публично выступила против российской спецоперации на Украине. Резкая критика России лишила ее большей части заработков. Уже в 2023 году Закирова призывала не давать поддержавшим СВО артистам выступать — даже в странах СНГ. Годом позднее певица Наргиз порадовалась новости о смертях участников спецоперации в Якутске. Тогда погибли пять человек. Певица написала: «Мало, но и на этом хорошо». Выкладывала она в социальные сети и крайне оскорбительную фотографию на 79-ю годовщину Победы. В ноябре 2023 года российские пранкеры Вован и Лексус связали ее с человеком, которого представили как бывшего министра культуры Украины. Во время разговора певица призналась, что перечисляла деньги украинской армии. Вторым ее собеседником стал пранкер, который представился Зеленским. Скандальные татуировки Наргиз Закировой И уж в беседе с ним певица дала волю эмоциям. Призналась, что переводит деньги на счета украинских военных. Показала татуировку трезубца. Пообещала набить изображение Бандеры — даром, что ведет свой род от евреев. Артистка даже попросила написать на снарядах ВСУ ее имя — «чтобы передать привет российским коллегам». Она пообещала выступить на Украине, назвалась патриоткой США. Украинский конфликт певица назвала «личным». Эти откровения быстро попали в новостные ленты. На следующий день журналисты обсуждали ее слова о том, что она «ежедневно ждет смерти российского лидера» и ненавидит бывшего продюсера Фадеева за попытки разрушить карьеру. Впрочем, саму Закирову ничего не смутило. Уже в 2025 году она вышла на сцену в США с флагом Украины. Правда, петь почему-то решила при этом на русском языке.