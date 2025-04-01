Сегодня 03:32 Познеру — 91. Почему его подозревали в шпионаже и как легендарный журналист относится к России 0 0 0 Фото: Nikolay Titov/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Владимир Познер

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Жизнь Владимира Познера напоминает гремучий коктейль из громких скандалов, невероятной карьеры и тысячи слухов. Многие россияне верили в его работу на ЦРУ, в США же ведущего долгое время считали сотрудником КГБ. Что говорил Познер о Владимире Путине, почему пропал после СВО и шпион ли он на самом деле — в материале 360.ru.

Свой среди чужих Владимир Познер родился 1 апреля 1934 года в Париже в семье русско-еврейского эмигранта Владимира Александровича Познера и француженки Жеральдин Люттен. В тот же год мать увезла Владимира в США, где жили ее мать и сестра. В 1939 году семья вернулась во Францию, но из-за начала Второй мировой войны и оккупации Франции нацистами они вновь эмигрировали в США в 1940 году. В Нью-Йорке Владимир посещал начальную школу Caroline Pratt’s City and Country School, а затем престижную Stuyvesant High School на Манхэттене. В 1945 году у него родился младший брат Павел. В 1948 году семья переехала в Восточный Берлин, где Владимир продолжил обучение в советских школах, изучая русский язык.

Фото: РИА «Новости»

Папа из КГБ Познер-старший покинул СССР в 1922 году. Он получил советское гражданство в Каунасе в Литве, работал в американской и советской киноиндустрии. Согласно некоторым источникам, в то же время он стал сотрудничать с КГБ. При этом карьеры в кино доморощенный шпион не оставлял, правда и в конспирации больших успехов не достиг. США пришлось покинуть всей семье из-за проблем с ФБР. Франция Познеров не приняла и, в конечном итоге, мужчина перевез родных в Москву. Первые проблемы Владимира Познера В Москве Познер столкнулся с трудностями при поступлении в вуз из-за своего иностранного происхождения и еврейских корней отца, что в те годы могло вызывать предубеждения. Тем не менее, благодаря настойчивости и поддержке семьи, он стал студентом биолого-почвенного факультета МГУ. В 1958 году он успешно окончил университет, получив специальность биолога. Познеру помог Самуил Маршак Однако научная карьера его не привлекла. Вместо этого Познер начал работать литературным секретарем у поэта Самуила Маршака, помогая с переводами стихов и текстов с английского на русский язык. Этот опыт стал первым шагом к его будущей профессии — Познер позднее стал редактором крупного журнала, а в 1970 году перешел на радио, где возглавил североамериканскую редакцию «Радио Москвы». Секса в СССР нет Значительный поворот в карьере Познера произошел в конце 1980-х годов, когда он стал соведущим телемостов между СССР и США. Одним из самых известных стал телемост Ленинград—Бостон в 1986 году, где прозвучала фраза «В СССР секса нет», ставшая символом культурных различий между странами. Эти телемосты способствовали разрядке международной напряженности и укреплению культурных связей. Как Познер хотел быть русским В 1992 году Познер переехал в США, где совместно с известным американским журналистом Филом Донахью вел программу Pozner/Donahue на канале CNBC. Эта работа продолжалась несколько лет, после чего, в 1997 году, он вернулся в Россию. При этом в США Познер успел рассказать в интервью, что очень хотел почувствовать себя русским после того, как его семья перебралась в СССР.

Я очень хотел быть русским, я мечтал, чтобы меня считали русским, своим. Но мне давали понять неоднократно, что я — не свой. И, в конце концов, я согласился с этим. Владимир Познер журналист

На Первом канале (тогда ОРТ) Познер запустил ряд авторских передач, включая «Мы» и «Человек в маске». В 2000 году стартовала программа «Времена», которая закрепила его репутацию аналитика и ведущего. В 2008 году появилась передача «Познер», выходившая в эфир до 2022 года и ставшая одной из самых узнаваемых на российском телевидении. Как Познер не хотел быть русским Критически высказываться о России Познер не стеснялся никогда. Совершенно, видимо, забыв о более ранних интервью, ведущий в беседе с mk.ru признавал, что в России его держит только работа. «Я не русский человек, это не моя родина, я здесь не вырос, я не чувствую себя здесь полностью дома — и от этого очень страдаю. Я чувствую в России себя чужим», — жаловался Владимир Познер.

Фото: РИА «Новости»

Скандал с абортом и женщина постарше Проблем с женщинами Владимир Познер не испытывал никогда. Телеведущий рассказывал, что лишился девственности в 17 лет, притом соблазнила его жена крупного партийного бонзы. Секретные отношения длились вплоть до беременности неосторожной подруги — после скандала женщина сделала аборт. «Ну, а что я мог сделать? Сказать: „Выходите за меня замуж“?» — объяснял Владимир Познер. Спустя несколько лет Познер встретил ту, которую позднее назовет «любовью всей жизни». Журналисту недавно исполнился 21 год, его избраннице перевалило за 35. «Хозяйка дома была почти свободна. Потом это перешло в бурный и недолгий роман, длившийся полтора года», — рассказывал телеведущий. Однако терпеть юнца долго опытная дама не планировала. Пара рассталась, о чем Познер очевидно жалел. Однажды журналист встретил уже бывшую подругу в метро. «Я понял, что, если хоть полшага она сделает мне навстречу, я все брошу. Но она меня даже не заметила», — вспоминал Владимир Познер. Три брака, три гражданства За свою бурную жизнь Владимир Познер успел обзавестись паспортами трех стран: телеведущий — гражданин России, Франции и США. Для симметрии Познер обзавелся последовательно и тремя женами. Первой его супругой стала Валентина Чемберджи, дочь советского композитора, с которой он вступил в брак в 1957 году. Их союз продлился десять лет и завершился разводом в 1967 году. Второй брак был с Екатериной Орловой, коллегой по телевизионной работе, но и эти отношения со временем распались. И уже в 74 года Познер встретил новую любовь. Его избранницей стала Надежда Соловьева, продюсер и предприниматель. Пара поженилась в середине 2000-х, они в браке до сих пор.

Фото: РИА «Новости»

Гениальный предатель Познер На протяжении всей карьеры Познер сталкивался с серьезными обвинениями. В 1991 году его заподозрили в сотрудничестве с американскими спецслужбами, однако никаких доказательств представлено не было. В 2018 году американский агент ФБР Кевин Хелсон назвал его возможным агентом КГБ, на что Познер ответил, что ему предлагали сотрудничество с советскими органами, но он отказался. В свое время Михаил Задорнов окрестил Познера «гениальным предателем». Резко критиковал журналиста и Владимир Соловьев. Уважает Путина? В 2017 году Познер дал интервью журналисту, которого позднее признали иностранным агентом. В беседе с интервьюером ведущий сделал несколько резонансных заявлений. В частности, он назвал «неудачным» свое собственное интервью с Дмитрием Медведевым, пожаловался на отсутствие журналистики в России и констатировал силу президента Владимира Путина.

Путин силен. Он силен в умении поставить то, как он понимает интересы России, таким образом, что с этим приходится считаться. Нравится это или не нравится, но Путин заставил считаться с интересами России. Владимир Познер

Пропал с началом спецоперации Авторская программа Владимира Познера на Первом канале шла с 2008 года. Последний выпуск появился в эфире 21 февраля 2022 года, притом гостем стал Кирилл Набутов*, позднее признанный в России иностранным агентом. Однако 18 сентября 2024 года гендиректор телеканала Константин Эрнст рассказал о возвращении Познера. Позднее выяснилось, что речь идет только о восьмисерийном документальном фильме о Турции авторства Владимира Познера. Неделей ранее, 12 сентября, Познер заявлял, что мечтает вернуться в телевизионный эфир, «но не думает, что это произойдет». Что сказал Познер об СВО Владимир Познер молчал о спецоперации более года. Его первые высказывания по данной теме датированы мартом 2023 года. Журналист заявил, что, «насколько он может судить», президент России Владимир Путин хотел «проследить за тем», чтобы у Украины не было возможности вступить в НАТО. В том же выступлении Познер признал, что Джо Байден, 46-й президент США, сам искал конфликта. «Они, как говорится, довольно долго дразнили медведя, надеясь, что медведь отреагирует и попадет в ловушку», — распространялся Владимир Познер. Также он обвинил Запад в расширении НАТО, осудил других журналистов за распространение пропаганды и заявил, что «они сыграли свою роль в возможности ядерной войны».

Фото: РИА «Новости»

Предателем не стал В сентябре 2024 года Владимир Познер заявил, что ему предлагали работу несколько западных телеканалов. Журналист заявил, что отказался — так как все медиаресурсы ставили условие «высказываться по поводу Путина и по поводу политики, причем определенным образом». «Я сказал: „Слушайте, это же не журналистика, это совсем другое“. Говорят: „Вот такие условия“. Я сказал: „Нет. Спасибо большое, я — нет“», — рассказывал Владимир Познер. Здоров и в 91 год В свои 90 лет Владимир Познер продолжает вести весьма активную жизнь. В беседе с прессой накануне дня рождения телеведущий рассказал, что стариком себя вовсе не считает. «Мне завтра будет 91 год, а сегодня я играл полтора часа в теннис. Я не чувствую себя стариком <…> Душой молодым можно быть и в 120», — поделился журналист *Признан Минюстом России иностранным агентом