Сегодня 03:10 «Поступала во ВГИК уже развращенной». Какие грехи замаливает в монастыре Екатерина Васильева

Звезде советского кино Екатериной Васильевой 15 августа исполнилось 80 лет. Она легко оставляла мужей, пыталась найти успокоение в алкоголе, а в итоге приняла постриг и ушла в монастырь. О бурной молодости и карьере актрисы, ее пути к Богу и замаливаемых грехах — в материале 360.ru.

«Некрасивая красавица» Екатерина Васильева Будущая актриса появилась на свет 15 августа 1945 года в Москве. Ее отец — известный поэт Сергей Васильев, а мать, Олимпиада Макаренко, — племянница легендарного советского педагога Антона Макаренко. Семья Васильевых была обеспеченной — дача, машина и домработница, но родители развелись, когда Екатерине было 12 лет. Вместе с братом и матерью ей пришлось переехать в коммуналку.

Екатерина начала подрабатывать на почте, а вечерами посещала театральную студию. Во ВГИК она поступила с первой попытки в 1962 году. Талантливую девушку заметили на кафедре, но отмечали, что она не блистала красотой, в отличие от сокурсниц. Это не помешало Екатерине начать актерскую карьеру еще во время учебы.

Фото: РИА «Новости»

В 1965 году она дебютировала в киноповести «На завтрашней улице», пусть и с эпизодической ролью. Потом была роль в драме Александра Митты «Звонят, откройте дверь».

После окончания ВГИКа ее приняли в труппу Театра имени Ермоловой, откуда она три года спустя ушла в «Современник». Еще через три года оставила и этот театр ради МХАТа, где прослужила 14 лет. При этом Васильева сотрудничала и с другими театрами. Пик ее актерской карьеры пришелся на 70-е — 80-е годы. Зрителям полюбились ее роли в «Бумбараше», где она сыграла атаманшу Тульчинскую и Анаис в «Соломенной шляпке». Одна из лучших работ Васильевой — Эмилия в сказке «Обыкновенное чудо».

Фото: РИА «Новости»

В ее фильмографии 163 работы. Последняя роль Васильевой — бабушка Юля в комедии «Гудбай, Америка» 2020 года.

Бурная молодость с диссидентами Актриса не раз признавалась, что в молодости ей было сложно избежать соблазнов. Она постоянно курила, много пила и ругалась не хуже грузчиков в порту. Брат актрисы Антон вспоминал, что, когда они еще жили в коммуналке, то друзья Екатерины в шутку прозвали ее комнату «Два восемьдесят семь» в честь водки за два рубля 87 копеек. Сестру окружали диссиденты. В ее комнатке рассказывали политические анекдоты, ругали советскую власть, выпивали, танцевали, пели и даже дрались.

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look / www.globallookpress.com

Несмотря на внешность, ей удавалось без труда покорять мужчин. Она посещала все актерские вечеринки, изменяла первому супругу, а потом еще и забеременела от любовника. Первый раз замуж Екатерина вышла еще студенткой за будущего режиссера Сергея Соловьева. Родители одобрили этот брак: матери надоели пьяные гулянки, а отец считал, что дочери пора создать семью. Правда, он оказался недолговечным.

Катю какие-то дикие люди считали некрасивой. Говорили, что она даже «хуже Раневской»! Но я вам объективно скажу, а не потому, что был влюблен: Васильева была женщиной неслыханной красоты. Юная, рыжая, высокая и стройная! С неизменной «Шипкой» в зубах. А еще она была необыкновенно умной и внутренне свободной. Сергей Соловьев Режиссер

Васильева продолжала пропадать на вечеринках и крутить романы. Соловьев прощал ей измены, пока она сама его не бросила.

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look

Вторым ее избранником стал драматург Михаил Рощин. Это была любовь с первого взгляда. Она тогда была замужем, но это не помешало им сойтись. В 1973 году у пары родился сын Дмитрий.

Мы продержались лет пять. Катя оказалась сумасшедшая, да еще и сильно пьющая. Жить было невыносимо. Михаил Рощин Драматург

Если Соловьев всегда отзывался о Васильевой с уважением и восхищением, то Рощин долгое время обижался на нее, жалуясь на дурной характер, эгоизм и вечное недовольство бытом. Только потом выяснилось, что одной из причин развода стало то, что Васильева застала драматурга в постели с домработницей Ириной. Почему Васильева отказалась от внука? Сын Васильевой и Рощина окончил ВГИК, но стал не актером, а протоиереем и настоятелем Храма Святого Николая Чудотворца на Трех Горах. Он женат, у него восемь детей. Есть у него и внебрачный сын от актрисы Елены Кориковой. Дмитрий этого ребенка не принял, как и Васильева. По слухам, именно актриса настояла на разрыве сына с Кориковой.

Фото: РИА «Новости»

Нашла спасение в вере Слухи, что Васильева оставила профессию и ушла в монастырь появились в начале 1990-х. Но в действительности тогда она познакомилась с верующим врачом Екатериной Трубецкой, которая и приобщила ее к вере. У артистки появился духовный наставник.

Интересно, что позже Васильева винила в своей грешной жизни эмансипацию и Клару Цеткин.

Еще в школе, в девятом-десятом классах, мы уже прилично выпивали, это считалось шиком, нормой жизни, а главное — мы, девчонки, уравнивали себя с мальчиками. И я пила наравне с мальчишками, материлась и травила анекдоты. Ко времени поступления во ВГИК я была уже как бы готовенько-развращенной. Екатерина Васильева

В 2021 году актриса приняла иноческий постриг и получила имя Василиса.

Фото: РИА «Новости»

Актриса жалеет, что не пришла к Богу еще раньше, писал журнал Woman.ru.

Сколько бы детей нарожала вместо абортов, от мужа не ушла, не предавала, не изменяла, водку не пила, матом не крыла. <…> Редко рассказываю, но я ведь тяжело болела, группу инвалидности имела. Чуть не умерла, дважды оперировали, потом долго лежала в реанимации госпиталя Бурденко. Меня буквально вымолили с того света. Екатерина Васильева

В январе 2025 года Васильеву видели на похоронах актрисы Евгении Добровольской, для которой она была духовным наставником. Сейчас Васильева живет в монастыре Зосимова пустынь и активно пропагандирует православные ценности.