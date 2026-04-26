26 апреля 2026 19:51 Последний путь Сергея Стадлера. Санкт-Петербург проводил великого музыканта овациями

Санкт-Петербург простился со скрипачом, дирижером и народным артистом России Сергеем Стадлером. Его творчество стало важной частью отечественной музыкальной культуры, а вклад в развитие городской консерватории и симфонического оркестра — огромным. Проститься с музыкантом и отдать ему дань уважения пришли коллеги, известные горожане, ученики и поклонники.

Как проводили Сергея Стадлера

Траурное мероприятие началось с панихиды в Исаакиевском соборе, куда гроб с телом народного артиста занесли шесть сотрудников ритуальной службы. Благословение на проведение заупокойной службы и отпевание артиста в самом большом храме города дал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Гражданская панихида прошла в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости. Старт церемонии дал выстрел пушки.

Проститься с Сергеем Стадлером пришел генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Уход музыканта он назвал огромной утратой как для мировой культуры, так и для культуры Санкт-Петербурга, а также для всех жителей города. «Это очень тяжело для всех нас», — сказал Пиотровский в комментарии РИА «Новости». Писатель Евгений Водолазкин заявил, что Стадлер обладал небывалым талантом заражать людей своей игрой на скрипке.

Это было совершенно удивительно. Только тогда я понял, что там, где кончается слово, начинается музыка. Евгений Водолазкин

Автор романа «Авиатор» добавил, что о Стадлере ему напоминает отрывок из стихотворения Булата Окуджавы: «Музыкант играл на скрипке, я в глаза ему глядел. Я не то чтоб любопытствовал — я по небу летел». Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выпустил обращение в день похорон Сергея Стадлера. Он заверил, что город навсегда запомнит музыканта с мировым именем. «Петербург всегда рождал гениев: для нашей эпохи таким уникальным человеком был Сергей Стадлер. Скрипка в его руках, в его душе поднималась до небесной высоты. Так мог играть только он. Его исполнение всегда дарило радость», — подчеркнул Беглов. Он также напомнил, что Сергей Стадлер стал первым, кто получил возможность сыграть на скрипке итальянского мастера Никколо Паганини на открытых концертах, прошедших в 1995 и 2003 годах.

Для прощания с первым мужем в Санкт-Петербург прибыла народная артистка России Илзе Лиепа. По данным газеты «Москва Metro», она оказалась в городе за два дня до траурных мероприятий.

«Осиротела семья, осиротел оркестр, осиротели город и искусство», — заявила она. Церемония прощания продолжалась всего два часа. Гроб с телом дирижера и музыканта вынесли из Комендантского дома под громкие аплодисменты собравшихся. Катафалк с гробом Сергея Стадлера доставили на Смоленское кладбище Санкт-Петербурга. Вокруг открытой могилы собрались ученики, поклонники и близкие люди народного артиста России. По очереди они бросали горсти земли в открытую яму, некоторые после этого кланялись, благодаря мастера за его искусство.

Смерть скрипача в полете

Последний концерт Сергей Стадлер дал в Мальтийской капелле Санкт-Петербурга в конце прошлой недели. По словам зрителей того выступления, народный артист словно предсказал свой скорый уход во время общения с публикой. «Когда Дмитрию Шостаковичу задали вопрос, что бы он взял с собой в вечность, он ответил: „Песнь о земле“ Густава Малера»», — процитировали они Стадлера.

Через два дня дирижер вылетел в Стамбул. Во время полета ему резко стало плохо. Находившиеся на борту врачи пытались реанимировать маэстро, но спасти не смогли.

Капитан экипажа запросил срочную посадку в Бухаресте. Поднявшиеся на борт врачи скорой помощи констатировали смерть великого русского артиста. Генеральный директор «Петербург-концерта» Екатерина Артюшкина в беседе с 78.ru заявила, что в последнее время Стадлер неважно себя чувствовал, но отказаться от полета в Стамбул не смог. «Что такое творческий человек, который живет музыкой, книгами? Это человек зачастую не думающий о себе, а думающий о высокой миссии, — пояснила она. Артюшкина добавила, что «Петербург-концерт» взял на себя работу по перевозке тела музыканта в родной город.