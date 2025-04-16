Сегодня 05:49 Последний бастион Урганта. Куда пропал звездный ведущий, что он успел сказать об СВО и кто его защищает Ивану Урганту исполняется 47 лет 0 0 0 Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Иван Ургант по праву долгие годы считался главным лицом отечественного телевидения. Его детище «Вечерний Ургант» завоевало огромную популярность. Однако после 2022 года передача и сам ведущий исчезли с экранов. Что произошло с главной звездой Первого канала, почему он до сих пор ничего не сказал про СВО, какие тайны скрывает и стоит ли ждать его возвращения — в материале 360.ru.

Потомственный артист Иван Ургант появился на свет 16 апреля 1978 года в Ленинграде в семье, где практически все были связаны с искусством. Его отец, Андрей Ургант, — народный артист России, известный по ролям в фильмах «Зимняя вишня» и «Агент национальной безопасности». Мать, Валерия Киселева, служила в Театре имени Ленсовета. Бабушка, Нина Ургант, стала легендой советского кино после роли в «Белорусском вокзале».

Фото: РИА «Новости»

Иван учился в школе с углубленным изучением французского языка. Интерес к искусству развивал самостоятельно, посещая Русский музей. В подростковом возрасте увлекся музыкой — играл на гитаре в школьной группе, исполнял каверы на The Beatles. После школы поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, но, окончив ее, быстро понял, что актерская карьера — не его путь. В середине 1990-х начал карьеру на петербургском радио, где развивал авторский стиль — интеллектуальный юмор с элементами абсурда. «Бодрое утро» и «Прожекторперисхилтон» Переломным моментом стал 1999 год, когда Урганта пригласили на MTV Россия. Утреннее шоу «Бодрое утро» с его участием быстро стало культовым среди молодежи благодаря провокационным рубрикам.

Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look / www.globallookpress.com

На Первый канал Ургант попал в 2005 году. Он вел программы «Смак», «Цирк со звездами», «Стенка на стенку» и «Большую разницу». С 2008 по 2012 год вместе с Гариком Мартиросяном, Сергеем Светлаковым и Александром Цекало он вел популярную юмористическую передачу «Прожекторперисхилтон». Эпоха «Вечернего Урганта»: триумф и закрытие Развлекательная программа «Вечерний Ургант» впервые появилась в эфире Первого канала 16 апреля 2012 года. Проект создали по образцу популярных американских Late Night Show. За годы существования передачи ее ведущий Иван Ургант получил четыре престижные премии ТЭФИ. Особого признания шоу удостоилось в 2021 году, когда посол Италии Паскуале Терраччано вручил Урганту орден Звезды Италии. Награду присудили за специальный выпуск «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!», посвященный итальянской эстраде. Этот выпуск, показанный 30 декабря 2020 года, получил широкую известность в Италии. За десятилетие существования программы ее гостями становились знаменитости мирового масштаба: от Арнольда Шварценеггера и Алена Делона до российских звезд — Владимира Жириновского, Николая Баскова, Тины Канделаки и многих других. Передача собрала впечатляющую галерею гостей, включая актеров, политиков, музыкантов и спортсменов.

Фото: Central Partnership/Instagram.com / www.globallookpress.com

В конце февраля 2022 года, после начала специальной операции на Украине, Первый канал приостановил производство развлекательных программ, включая «Вечерний Ургант». Сам Ургант в этот период находился в Израиле, что вызвало волну слухов о возможной эмиграции и закрытии шоу. Однако телеканал опровергал информацию о полном прекращении программы. В СМИ неоднократно появлялись сообщения о возможной замене Урганта другим ведущим, в частности, юмористом Гариком Мартиросяном. Ургант же называл эти слухи недостоверными. Позже он вернулся в Россию, объяснив свою поездку обычным отпуском. В августе 2022 года думская Группа по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД) предложила включить Урганта в список «иностранных агентов». Черный квадрат Урганта и СВО Сразу после начала СВО, 24 февраля 2022 года, Ургант опубликовал в Instagram черный квадрат с подписью «Страх и боль» — это стало его единственной публичной реакцией на начало спецоперации. Пост вызвал волну критики, а его шоу «Вечерний Ургант» исчезло из эфира Первого канала без официального объяснения. Позже источники в телевизионной среде утверждали, что ведущему предлагали вернуться с «нейтральными» проектами (путешествия, кино), но он отказался.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

В 2023 году Ургант подписал коллективное обращение в защиту режиссера Евгении Беркович, обвиненной в экстремизме, что усилило давление со стороны провластных кругов. При этом он избегал прямых комментариев об СВО, за исключением ироничных реплик, что он пытается извиниться уже полтора года, но ему якобы не дают. Почему Ургант — не иноагент? В январе 2023 года депутат Госдумы Николай Новичков впервые потребовал проверить Урганта на статус иностранного агента. Поводом стала контекстная реклама с участием ведущего в «Яндексе». «Почему допускается реклама этих людей? Решением суда сначала давайте признаем иноагентом, а потом и уголовное наказание», — заявил Новичков. Минюст тогда не нашел оснований для включения артиста в реестр иноагентов.

Фото: РИА «Новости»

«Последний год научил нас, что невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам», — саркастично отреагировал на нападки ведущий.

Несмотря на неоднократные проверки, Минюст так и не нашел достаточных оснований для включения телеведущего в реестр иностранных агентов. По данным источников, близких к ведомству, основным препятствием стало отсутствие доказательств получения Ургантом финансирования из нежелательных иностранных источников. Важную роль сыграла и позиция медийного сообщества. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст в частных беседах неоднократно высказывался за возможное возвращение «Вечернего Урганта» в эфир. Анонимные источники в администрации президента и вовсе называли проверку «формальной процедурой». Некоторые эксперты отмечают, что Ургант смог сохранить баланс — избегая резких высказываний о власти, он одновременно поддерживает имидж независимого артиста через благотворительные проекты, такие как аукционы для фонда «Дом с маяком». Новичков повторно инициировал проверку в апреле 2025 года, сославшись на информацию о регистрации Урганта как ИП во Франции. Минюст подтвердил изучение его деятельности, но решение пока не принято.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

«В волка не превращаюсь» На все происходящее телеведущий реагировал с присущим ему юмором и иронией. В 2023 году, комментируя первые инициативы депутатов, он заявил, что их логика остается «тайной для ученых». Когда в 2025 году проверки возобновились с новой силой, Ургант выбрал более лаконичную форму ответа. В своем Telegram-канале он опубликовал запись, сопроводив ее фото с прогулки в парке «Музеон».

Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь! Иван Ургант

По данным источников, близких к команде телеведущего, такая реакция была частью продуманной стратегии по снижению накала вокруг его персоны.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Что известно о семье Урганта Ургант был дважды женат. Вместе со второй супругой Натальей Кикнадзе воспитывает двоих общих детей. В 2008 году у пары появилась дочь, которую назвали Ниной в честь бабушки Ивана. А в 2015 на свет появилась вторая дочь Валерия. Также в семье долгое время воспитывалась старшая дочь Кикнадзе от первого брака. Позднее Эрика окончила школу и уехала учиться в США на фотографа.

Чем Ургант живет сейчас В марте 2024 года Ургант сообщал о своем возвращении в кино с фильмом «Во сне ты горько плакал», но картине не дали прокатного удостоверения. Летом и осенью 2024 года Угрант и телеведущий Владимир Познер проехались по городам Европы, включая Францию, Германию и Испанию с серией выступлений «Путешествия Познера и Урганта». Их дружба началась в далеком 2006 году на проекте Познера «Одноэтажная Америка». По словам Урганта, шутливым или нет, это было выгодно для его карьеры. В 2021 они сблизились еще больше: стали давать совместные концерты и снимать передачи. В феврале 2025 года ведущий объявил о серии концертов «Живой Ургант». Ближайшие выступления пройдут в Тель-Авиве, Ереване, Тбилиси и Ташкенте. В описании указано, что «ни одно шоу не повторяет предыдущее, потому что, во-первых, специально подготовлено для местной публики, а во-вторых, за три года Иван, наконец-то, научился импровизировать».