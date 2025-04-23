Татьяна Лазарева*, отличная кавээнщица и так себе телеведущая, выдала речь, достойную иллюстрации темы в учебники психологии «Раздвоение личности». Она заявила, что регулярно донатит ВСУ, но мечтает вернуться в Россию. Как к этому относиться? Если мы не о психиатрии, конечно.

Лазарева* не одна такая, 100%. Есть огромное число иноагентов, уехавших из России, но считающих, что им по-прежнему все позволено.

Они твердо верят, что проиллюстрируют знаменитый рассказ Стивена Кинга «Иногда они возвращаются». Рассеется дым войны — и тут они появятся, усядутся на прежние хлебные места.

Сразу обозначу: очень по-разному отношусь к тем, кто объявлен иноагентами. Под одну гребенку я бы их стричь не стал. Есть адекватные, но сбившиеся. Есть идейные враги народа российского. И те и другие, вне зависимости от позиции, плюс-минус прозрачны. Они искренни — вот что важно. Однако есть такие, как Лазарева*, которые хотят сидеть даже не на двух, а на 22 стульях. Почему?

Уверены, что им позволено больше, чем остальным. Что они «совесть нации», «светлоликие господа и дамы», а остальные — плебс. Они, к сожалению, сотканы из лицемерия, потому что нельзя быть против военного конфликта, но при этом спонсировать одну из сторон. Джон Леннон выступал против вьетнамской бойни, но и не переводил деньги армии Вьетнама, правда же?