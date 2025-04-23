После донатов ВСУ — назад в Россию?
Татьяна Лазарева*, отличная кавээнщица и так себе телеведущая, выдала речь, достойную иллюстрации темы в учебники психологии «Раздвоение личности». Она заявила, что регулярно донатит ВСУ, но мечтает вернуться в Россию. Как к этому относиться? Если мы не о психиатрии, конечно.
Лазарева* не одна такая, 100%. Есть огромное число иноагентов, уехавших из России, но считающих, что им по-прежнему все позволено.
Они твердо верят, что проиллюстрируют знаменитый рассказ Стивена Кинга «Иногда они возвращаются». Рассеется дым войны — и тут они появятся, усядутся на прежние хлебные места.
Сразу обозначу: очень по-разному отношусь к тем, кто объявлен иноагентами. Под одну гребенку я бы их стричь не стал. Есть адекватные, но сбившиеся. Есть идейные враги народа российского. И те и другие, вне зависимости от позиции, плюс-минус прозрачны. Они искренни — вот что важно. Однако есть такие, как Лазарева*, которые хотят сидеть даже не на двух, а на 22 стульях. Почему?
Уверены, что им позволено больше, чем остальным. Что они «совесть нации», «светлоликие господа и дамы», а остальные — плебс. Они, к сожалению, сотканы из лицемерия, потому что нельзя быть против военного конфликта, но при этом спонсировать одну из сторон. Джон Леннон выступал против вьетнамской бойни, но и не переводил деньги армии Вьетнама, правда же?
Есть и второе. Эти люди уверены, что они слишком хороши, а потому их успех в России абсолютно закономерен. Следовательно, они будут востребованы везде и повсюду. Но это ошибка! Даже так — это воспаленный бред.
И не потому, что я так считаю — тут говорят факты. Они уехали из России — и кому оказались нужны там? Все открыли шоу на крупных телеканалах? Или стали сниматься в фильмах с Ди Каприо? Нет, конечно. Влачат жалкое существование, как говорится. Профессор Лебединский — тот вообще денежки клянчит.
Тут претензии необходимо предъявлять не только иноагентам (в самом широком смысле), но и самим себе. Как так получилось, что эти люди забрались выше остальных? Кто спонсировал их деятельность? И нужны ли сейчас нам такие лица в первых рядах?
Я думаю: глупо хаять Лазареву* или Лебединского, это и без нас сделают. Важнее понять: кто и что дальше? Кто и что вместо этих людей и этих шоу?
Повторяю то, что говорю много лет: нам нужна новая культура, новая массовая культура. В конце концов, нам необходим здравый смысл в том, что называется «культурная политика». Это не значит, что надо выжигать неугодных каленым железом. Необходимо создавать альтернативу, новых героев. Тогда это будет работать, тогда это окажется по-настоящему.
Что до Татьяны Лазаревой*, то ей важно помнить: иллюзии разрушают. Глупо верить, что после спонсирования тех, кто убивал людей в Севастополе, Белгороде, Судже, ей позволят вернуться.
Я сейчас не о чиновниках, а о людях. Ведь, как по мне, мы за последние годы создали фундамент гражданского общества. И оно говорит, не стесняясь.
*Признана Минюстом иноагентом