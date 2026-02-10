Сегодня 19:43 Пощечина для США или для Трампа? Как Bad Bunny взорвал Супербоул и нажил врага в Белом доме 0 0 0 Фото: Wu Xiaoling, IMAGO_kolbert-press_Christian Ko, White House / www.globallookpress.com Тренды

Шоу пуэрториканского рэпера Bad Bunny (настоящее имя — Бенито Антонио Мартинес Окасио) в перерыве финала чемпионата Национальной футбольной лиги США стало политической акцией, посвященной единству стран американского континента. Несмотря на то что рэпер отказался от прямой критики иммиграционной службы США (ICE), он наполнил свое выступление явными и острыми намеками. Выступление Bad Bunny вызвало ярость Дональда Трампа и его сторонников. Республиканец даже назвал происходящее «пощечиной Америке». Но так ли это — разбирался 360.ru.

Шоу Bad Bunny на Супербоуле

Впервые за всю историю финала американского чемпионата выступление хедлайнера прошло полностью на испанском языке. На поле стадиона Levi’s Stadium установили декорации в виде поля сахарного тростника и традиционного для Пуэрто-Рико жилого квартала с барбершопом, винным магазином и небольшим домиком, который неоднократно появлялся в шоу рэпера во время его тура по странам Латинской Америки. На площадке танцевали в том числе Педро Паскаль, певицы Карди Би и Кароль Джи, рэпер Янг Мико и актриса Джессика Альба. Основной упор Bad Bunny сделал на песнях со своего альбома Debi Tirar Más Fotos, за который получил премию Grammy. Одним из самых ярких моментов, на которые все обратили внимание, было обращение рэпера на камеру во время исполнения песни Monaco. «Если я сегодня здесь, на Супербоуле, то это потому, что я никогда, никогда не переставал верить в себя, и вы тоже должны верить. Вы стоите большего, чем вы думаете», — заявил Bad Bunny на испанском.

Фото: IMAGO/Ron Adar / www.globallookpress.com

Дальше — больше: прямо на поле провели даже свадебную церемонию, где после поцелуя молодоженов петь начала сама Lady Gaga. Она исполнила хит Die With, а Smile в необычной аранжировке, вдохновленной сальсой. Следующей приглашенной звездой стал Рикки Мартин исполнивший песню Lo que Le páso a Hawaii («Что случилось в Гавайями»), в которой многие увидели намек на утрату национальной культуры островов после вхождения в состав США. Еще одна яркая отсылка была уже во время песни El Apagón («Затемнение»), когда Bad Bunny вместе с изображающей рабочих подтанцовкой взобрался на искрящие столбы электропередачи. Так рэпер намекнул на отключения электричества после урагана «Мария» в 2017 году. В то время артист активно критиковал власти США за недостаточную помощь Пуэрто-Рико. Остров, как известно, находится под контролем Вашингтона как неинкорпорированная территория, и его жители являются гражданами США. Еще одним намеком на катастрофу стало число 64, вышитое на костюме артиста. Оно напомнило зрителям об официальном числе погибших от урагана, хотя в реальности оно было выше в 50 раз. Свое выступление Бенито завершил под надписью на билборде «Единственное, что сильнее ненависти, — это любовь». А единственная фраза, которую во время шоу рэпер произнес по-английски, звучала так: «Боже, храни Америку, Уругвай, Парагвай, Боливию, Перу, Венесуэлу, Доминикану, Эль-Сальвадор, Гватемалу, Ямайку <…> и Пуэрто-Рико!» Чтобы окончательно закрепить посыл, Bad Bunny поднял мяч для американского футбола, на котором фигурировала надпись на английском «Вместе мы Америка».

Почему Bad Bunny взбесил Трампа и его сторонников Практически сразу после объявления Национальной футбольной лиги США, что хедлайнером на Супербоуле станет Bad Bunny, участники правых движений раскритиковали это решение, назвав артиста неамериканским. Организация Turning Point USA даже устроила альтернативное шоу в перерыве с участием одного из сторонников Трампа — Кида Рока. Сам артист на пресс-конференции пошутил, что его противникам даже не нужно знать испанского языка, чтобы наслаждаться его выступлением.

Фото: IMAGO/kolbert-press/Christian Ko / www.globallookpress.com

«Лучше бы они научились танцевать. Нет лучшего танца, чем тот, который идет от сердца», — подчеркивал Bad Bunny. Отказавшийся от поездки на Супербоул, Трамп назвал устроенное рэпером шоу «одним худших за всю историю» и «пощечиной Америке». «Никто не понимает ни слова из того, что говорит этот парень, а танцы отвратительные, особенно с учетом того, что это смотрят маленькие дети в США и во всем мире. Это шоу — просто плевок в лицо нашей стране», — так он оценил выступление Bad Bunny. По всей вероятности, президент США сохранил обиду на рэпера за выступление на церемонии вручения премии Grammy, где исполнитель обрушился с жесткой критикой на ICE после убийства двух человека в Миннеаполисе во время рейдов за мигрантами. «Прежде чем поблагодарить бога, я скажу: ICE — вон. Мы не дикари, мы не животные, мы не пришельцы — мы люди. И мы американцы. Чем больше ненависти, тем сильнее ненависть. Единственное, что сильнее ненависти, — это любовь», — подчеркнул музыкант.

Интересно Важной была не только его речь, но и награда. Впервые главную музыкальную премию США за лучший альбом получила испаноязычная пластинка Debi Tirar Más Fotos. Причем Bad Bunny неоднократно говорил, что принципиально записывает песни только на испанском языке, чтобы сохранить свою латиноамериканскую и пуэрториканскую культуру.

Кто такой Bad Bunny

Фото: IMAGO/kolbert-press/Christian Ko / www.globallookpress.com

Уроженец Пуэрто-Рико 31-летний Бенито Антонио Мартинес Окасио выбрал псевдоним Bad Bunny из-за своей детской фотографии в костюме пасхального кролика. По словам музыканта, снимок попал к нему в руки, когда он находился в раздраженном состоянии, и между внутренним состоянием и этим изображением произошел мэтч.

Даже плохой кролик выглядит как хороший. Так что это идеально мне подошло. Bad Bunny

Музыкой Бенито увлекся во время учебы в университете в Аресибо. Первые записи делал в комнате общежития и загружал в сервис SoundCloud. Вышедший в 2018 году дебютный альбом X 100 PRE стал по-настоящему новаторским. На необычное сочетание латиноамериканского трэпа, реггетона с R&B и бачатой обратили внимание известные артисты. Молодого певца пригласили к сотрудничеству Карди Би и рэпер Дрейк, с которыми он записал совместные треки. Последующие пластинки — YHLQMDLG и Un Verano Sin Ti — добавили Bad Bunny популярности. В 2025 году Spotify назвал рэпера y самым популярным артистом в мире. Общее число прослушиваний его треков достигло почти 20 миллиардов, а последний альбом стал самым скачиваемым в году.

Фото: FS / www.globallookpress.com

Кроме того, рэпер оказался и неплохим актером. Он появился в сериале Netflix «Наркос: Мексика», сыграв одного из членов тихуанского картеля, снялся в фильмах «Скоростной поезд» и «Кассандро» — в главной роли. Как Bad Bunny помогает Пуэрто-Рико Широко известен Окасио и своей общественной позицией. Он открыто критиковал власти США за нехватку гуманитарной помощи после урагана «Мария», разрушившего его родной остров в 2017 году. Находившийся на своем первом президентском посту Трамп тогда направил основные потоки помощи на материк. Об этой трагедии Bad Bunny рассказывал в своем документальном фильме, посвященном стихийному бедствию. Также артист основал благотворительный фонд Good Bunny, который обеспечивает детей из бедных семей в Пуэрто-Рико игрушками, одеждой и всеми необходимыми вещами. Большую часть своих концертов артист проводит на родном острове. Приезжающие фанаты влили в экономику Пуэрто-Рико 400 миллионов долларов. При этом Bad Bunny объявил, что не включил в концертный тур ни один из материковых штатов США, опасаясь, что миграционная полиция придет с рейдами и захватит пришедших на выступление зрителей.