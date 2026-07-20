Покоится отдельно от мужа. Где похоронили вдову Маслякова

Вдова Александра Маслякова, режиссер КВН Светлана Маслякова, ушла из жизни в возрасте 78 лет. Причиной ее смерти стала болезнь. Похороны важнейшего для проекта КВН человека прошли 20 июля на Троекуровском кладбище.

Биография

Светлана Маслякова (в девичестве Семенова) родилась в Москве в 1947 году. После окончания Всесоюзного юридического института работала в Молодежной редакции Центрального телевидения ассистентом режиссера телепередачи «Клуб веселых и находчивых».

Будущая жена Маслякова всерьез заинтересовалась киноискусством и окончила Высшие курсы творческих работников Центрального телевидения СССР. Замуж за бессменного ведущего КВН она вышла 22 октября 1971 года.

С 1993 года Маслякова стала режиссером КВН и активно участвовала в конкурсных отборах, просмотрах, вносила коррективы в программу выступлений команд. Ее влияние было настолько велико, что она получила прозвище «серый кардинал КВН».

«Это легендарный проект стал настоящим семейным делом Александра и Светланы. Она, как и супруг, стояла у истоков юмористического клуба, была его бессменным режиссером», — отмечал Юлий ГусманЮлий Гусман.

Ведущий умер в сентябре 2024 года от рака легких. Последние полгода жизни Масляков-старший с трудом разговаривал и дышал. Светлана Маслякова тяжело переживала болезнь мужа, с которым прожила более 50 лет.