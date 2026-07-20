Покоится отдельно от мужа. Где похоронили вдову Маслякова
Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище
Вдова Александра Маслякова, режиссер КВН Светлана Маслякова, ушла из жизни в возрасте 78 лет. Причиной ее смерти стала болезнь. Похороны важнейшего для проекта КВН человека прошли 20 июля на Троекуровском кладбище.
Биография
Светлана Маслякова (в девичестве Семенова) родилась в Москве в 1947 году. После окончания Всесоюзного юридического института работала в Молодежной редакции Центрального телевидения ассистентом режиссера телепередачи «Клуб веселых и находчивых».
Будущая жена Маслякова всерьез заинтересовалась киноискусством и окончила Высшие курсы творческих работников Центрального телевидения СССР. Замуж за бессменного ведущего КВН она вышла 22 октября 1971 года.
С 1993 года Маслякова стала режиссером КВН и активно участвовала в конкурсных отборах, просмотрах, вносила коррективы в программу выступлений команд. Ее влияние было настолько велико, что она получила прозвище «серый кардинал КВН».
«Это легендарный проект стал настоящим семейным делом Александра и Светланы. Она, как и супруг, стояла у истоков юмористического клуба, была его бессменным режиссером», — отмечал Юлий ГусманЮлий Гусман.
Ведущий умер в сентябре 2024 года от рака легких. Последние полгода жизни Масляков-старший с трудом разговаривал и дышал. Светлана Маслякова тяжело переживала болезнь мужа, с которым прожила более 50 лет.
У супругов остался единственный сын — Александр Масляков-младший. Он возглавил компанию АМиК — официального производителя игр КВН, а также стал ведущим ряда проектов клуба.
Масляков-младший окончил МГИМО и стал кандидатом экономических наук, но, как и родители, увлекся телевидением. Под руководством отца он стал ведущим телевизионных программ «Планета КВН» и «Вне игры», а затем перешел к управлению процессами в КВН вне сцены.
Похороны
Сын Масляковых подтвердил ТАСС, что мать умерла 17 июля из-за продолжительной болезни.
«Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН. Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений. Была верной соратницей Александра Васильевича. Подавала пример начинающим кавээнщикам. Мы будем помнить ее всегда», — написали в пресс-службе КВН.
Вопреки ожиданиям, Светлану Маслякову похоронили не на Новодевичьем кладбище, рядом с мужем, а на Троекуровском. Панихида прошла 20 июля в закрытом формате — присутствовали только близкие умершей. Режиссер покоится рядом со своей матерью.