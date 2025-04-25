Сегодня 02:11 Похоронил жену, отдал сына в интернат и ударился в живопись. Как сложилась жизнь Льва Прыгунова 0 0 0 Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Секс-символу советского кинематографа Льву Прыгунову 23 апреля исполнилось 86 лет. Талантливый актер и живописец, которого советские чиновники пытались вычеркнуть из кино, продолжает оставаться человеком-загадкой. О его творческой карьере, пережитых трагедиях и необычных знакомствах — в материале 360.ru.

Хотел стать учителем, но ушел в артисты Лев Прыгунов появился на свет в семье учителей 23 апреля 1939 года в городе Алма-Ате. Его дед, прадед и прапрадед по материнской линии были священниками. Деда — протоиерея Николая Ржевского (из дворян) — зверски замучили красноармейцы во время гражданской войны в Сибири. Когда началась война, отец Льва ушел на фронт. Вернулся невредимым в 1946 году, привез сыну в подарок трофейную охотничью двустволку и научил метко стрелять. В 1949 году мужчина погиб. «Разбился в горах, когда мне было 10 лет, и умер у меня на руках», — вспоминал актер. После окончания школы Лев хотел пойти по стопам родителей и поступил на биофак в Алматинский пединститут, но вскоре заскучал и начал ходить на репетиции студенческого театра.

Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look / www.globallookpress.com

После второго курса он забрал документы и уехал в Ленинград, поступив там в театральный институт ЛГИТМиК. Прыгунов попал на курс Татьяны Сойниковой, учился в одной группе с будущим поэтом Ильей Резником. Карьера Прыгунова в театре Он окончил вуз в 1962 году. Сначала пробовался в «Современник», но в коллектив не вписался. Потом поступил в Центральный детский театр к Анатолию Эфросу. Тот очень высоко поднял профессиональную планку, поэтому после него Прыгунов не смог сработаться с другими театральными режиссерами. Он покинул театр в 1969 году. Выходил только в антрепризах.

Джеймс Бонд Советского Союза Отношения с кино сложились успешнее. На третьем курсе ЛГИТМиКа Прыгунов снялся в фильме о моряках «Увольнение на берег». Во время съемок подружился с Владимиром Высоцким. После первой роли его карьера в кино резко пошла вверх. С 1962 по 1969 год Прыгунов снялся в 13 фильмах.

Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look / www.globallookpress.com

В 1964 году он даже поработал с итальянскими кинематографистами в картине «Они шли на восток», но фильм едва не стал для него последним. Иностранные артисты питались в отдельном вагончике с официантами, а советские стояли с мисками в очереди к котлу. Прыгунов пришел последним и не нашел места, чтобы поесть. Он устроил скандал, ругая советскую власть. В КГБ посыпались доносы, но за Прыгунова вступились сверху.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

На «Мосфильме» он потом долго не снимался, работая с другими киностудиями страны. И неудивительно, ведь актер считался секс-символом советского кино, его даже называли Джеймсом Бондом Советского Союза, а поклонницы закидывали письмами. Неблагонадежный друг Бродского В 80-х Прыгунов сдружился с поэтом Иосифом Бродским и даже жил у него в США, куда прилетал по работе. Как актер признавался, это знакомство стало одним из чудес в его жизни. При этом сам он не хотел уезжать из страны, так как, оказавшись за границей, осознал, что любит родину. Прыгунов давно вызывал подозрения у контролирующих органов своим «антисоветским» поведением, свободолюбивыми высказываниями, любовью к джазу и дружбой с диссидентами. Как Прыгунова не пустили в Голливуд

После роли итальянского солдата в картине «Они шли на восток», Прыгунова заметили иностранные продюсеры. Датчане предлагали ему главную роль в «Красной мантии», а Голливуд — в «Петре Великом», но советские чиновники отклоняли все предложения без объяснений.

На роли, предназначенные мне, снимались другие актеры. Видимо, в Госкино боялись, что я не вернусь в СССР. Лев Прыгунов Актер

В «Красной мантии» вместо него на роль утвердили Олега Видова. В Голливуде и Великобритании он все же успел поработать, но с приходом 90-х годов. Роли ему, правда, предлагали однотипные — русских злодеев или глуповатых советских военачальников. Среди самых известных зарубежных фильмов с его с участием — «Святой», «Экспресс до Пекина», «К-19», «Сталин» и «Цена страха». «Была сдвинута на сексе»

На съемках картин «Утренняя звезда» и «Туннель» артист познакомился с актрисой Валентиной Малявиной.

К Вале я очень хорошо относился, и, слава богу, мы с ней были только в приятельских отношениях. Но она была на сексе сдвинута. Лев Прыгунов Актер

Прыгунов отметил, что у актрисы была еще одна «фишка». Она сначала устраивала нервотрепку, бросалась вещами, доводила себя до слез и истерики, а уже после кидалась в объятия партнера. Актер также считает, что Малявина убила своего мужа Стаса Жданько, пусть следствие и признало это суицидом, «подделав документы». Олег Табаков «опустил» на показе Прыгунов рассказывал, что провалился в «Современнике», куда его пригласил Олег Ефремов, из-за Табакова. Последний сделал все, чтобы его там не было.

Фото: Alexei Moschenkov/Russian Look / www.globallookpress.com

«Он ходил и подговаривал всех, чтобы на показе меня „опустили“. Мне устроили просмотр даже не на сцене, а в коридоре», — вспоминал Прыгунов. Позже и сам Табаков это признал на встрече со студентами в Болгарии. Личная жизнь Прыгунова Первой супругой актера стала Элеонора Уманец, работающая в Управлении по обслуживанию дипкорпуса. Это замужество стоило ей работы, но она выбрала мужа. У них родился сын, известный сегодня как режиссер Роман Прыгунов. В 1977 году жена актера погибла в авиакатастрофе под Ригой. По словам актера, он предчувствовал ее гибель. Ее смерть стала для него страшным ударом, а на руках остался восьмилетний сын.

Прыгунов тогда много снимался, поэтому ему пришлось принять тяжелое решение и отдать сына в интернат. Чтобы заработать деньги, артист также начал рисовать и реставрировать картины. В тот же период он занялся литературой, причем стихи и рассказы друга читал и критиковал Бродский.

Фото: Alexander Keltik/Russian Look / www.globallookpress.com

Второй раз Прыгунов женился в 1983 году. Избранницу зовут Ольга. Актер о личной жизни не распространяется.

У актера есть еще один сын — Филипп. Он появился на свет от связи актера с учительницей музыки. Забытый сын Прыгунова стал священником, носит фамилию отчима. С отцом они редко видятся.

Актер и сейчас продолжает сниматься в кино, заниматься литературой и рисовать. В 2023 году на экраны вышел сериал «Бизон» дело манекенщицы» с его участием, а в 2024 опубликовали его книгу «Чудеса».