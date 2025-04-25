Похоронил жену, отдал сына в интернат и ударился в живопись. Как сложилась жизнь Льва Прыгунова
Секс-символу советского кинематографа Льву Прыгунову 23 апреля исполнилось 86 лет. Талантливый актер и живописец, которого советские чиновники пытались вычеркнуть из кино, продолжает оставаться человеком-загадкой. О его творческой карьере, пережитых трагедиях и необычных знакомствах — в материале 360.ru.
Хотел стать учителем, но ушел в артисты
Лев Прыгунов появился на свет в семье учителей 23 апреля 1939 года в городе Алма-Ате. Его дед, прадед и прапрадед по материнской линии были священниками. Деда — протоиерея Николая Ржевского (из дворян) — зверски замучили красноармейцы во время гражданской войны в Сибири.
Когда началась война, отец Льва ушел на фронт. Вернулся невредимым в 1946 году, привез сыну в подарок трофейную охотничью двустволку и научил метко стрелять. В 1949 году мужчина погиб.
«Разбился в горах, когда мне было 10 лет, и умер у меня на руках», — вспоминал актер.
После окончания школы Лев хотел пойти по стопам родителей и поступил на биофак в Алматинский пединститут, но вскоре заскучал и начал ходить на репетиции студенческого театра.
После второго курса он забрал документы и уехал в Ленинград, поступив там в театральный институт ЛГИТМиК. Прыгунов попал на курс Татьяны Сойниковой, учился в одной группе с будущим поэтом Ильей Резником.
Карьера Прыгунова в театре
Он окончил вуз в 1962 году. Сначала пробовался в «Современник», но в коллектив не вписался. Потом поступил в Центральный детский театр к Анатолию Эфросу. Тот очень высоко поднял профессиональную планку, поэтому после него Прыгунов не смог сработаться с другими театральными режиссерами. Он покинул театр в 1969 году. Выходил только в антрепризах.
Джеймс Бонд Советского Союза
Отношения с кино сложились успешнее. На третьем курсе ЛГИТМиКа Прыгунов снялся в фильме о моряках «Увольнение на берег». Во время съемок подружился с Владимиром Высоцким. После первой роли его карьера в кино резко пошла вверх. С 1962 по 1969 год Прыгунов снялся в 13 фильмах.
В 1964 году он даже поработал с итальянскими кинематографистами в картине «Они шли на восток», но фильм едва не стал для него последним.
Иностранные артисты питались в отдельном вагончике с официантами, а советские стояли с мисками в очереди к котлу. Прыгунов пришел последним и не нашел места, чтобы поесть. Он устроил скандал, ругая советскую власть. В КГБ посыпались доносы, но за Прыгунова вступились сверху.
На «Мосфильме» он потом долго не снимался, работая с другими киностудиями страны. И неудивительно, ведь актер считался секс-символом советского кино, его даже называли Джеймсом Бондом Советского Союза, а поклонницы закидывали письмами.
Неблагонадежный друг Бродского
В 80-х Прыгунов сдружился с поэтом Иосифом Бродским и даже жил у него в США, куда прилетал по работе. Как актер признавался, это знакомство стало одним из чудес в его жизни. При этом сам он не хотел уезжать из страны, так как, оказавшись за границей, осознал, что любит родину.
Прыгунов давно вызывал подозрения у контролирующих органов своим «антисоветским» поведением, свободолюбивыми высказываниями, любовью к джазу и дружбой с диссидентами.
Как Прыгунова не пустили в Голливуд
После роли итальянского солдата в картине «Они шли на восток», Прыгунова заметили иностранные продюсеры. Датчане предлагали ему главную роль в «Красной мантии», а Голливуд — в «Петре Великом», но советские чиновники отклоняли все предложения без объяснений.
На роли, предназначенные мне, снимались другие актеры. Видимо, в Госкино боялись, что я не вернусь в СССР.
Лев Прыгунов
Актер
В «Красной мантии» вместо него на роль утвердили Олега Видова.
В Голливуде и Великобритании он все же успел поработать, но с приходом 90-х годов. Роли ему, правда, предлагали однотипные — русских злодеев или глуповатых советских военачальников. Среди самых известных зарубежных фильмов с его с участием — «Святой», «Экспресс до Пекина», «К-19», «Сталин» и «Цена страха».
«Была сдвинута на сексе»
На съемках картин «Утренняя звезда» и «Туннель» артист познакомился с актрисой Валентиной Малявиной.
К Вале я очень хорошо относился, и, слава богу, мы с ней были только в приятельских отношениях. Но она была на сексе сдвинута.
Лев Прыгунов
Актер
Прыгунов отметил, что у актрисы была еще одна «фишка». Она сначала устраивала нервотрепку, бросалась вещами, доводила себя до слез и истерики, а уже после кидалась в объятия партнера.
Актер также считает, что Малявина убила своего мужа Стаса Жданько, пусть следствие и признало это суицидом, «подделав документы».
Олег Табаков «опустил» на показе
Прыгунов рассказывал, что провалился в «Современнике», куда его пригласил Олег Ефремов, из-за Табакова. Последний сделал все, чтобы его там не было.
«Он ходил и подговаривал всех, чтобы на показе меня „опустили“. Мне устроили просмотр даже не на сцене, а в коридоре», — вспоминал Прыгунов.
Позже и сам Табаков это признал на встрече со студентами в Болгарии.
Личная жизнь Прыгунова
Первой супругой актера стала Элеонора Уманец, работающая в Управлении по обслуживанию дипкорпуса. Это замужество стоило ей работы, но она выбрала мужа. У них родился сын, известный сегодня как режиссер Роман Прыгунов.
В 1977 году жена актера погибла в авиакатастрофе под Ригой. По словам актера, он предчувствовал ее гибель. Ее смерть стала для него страшным ударом, а на руках остался восьмилетний сын.
Прыгунов тогда много снимался, поэтому ему пришлось принять тяжелое решение и отдать сына в интернат. Чтобы заработать деньги, артист также начал рисовать и реставрировать картины. В тот же период он занялся литературой, причем стихи и рассказы друга читал и критиковал Бродский.
Второй раз Прыгунов женился в 1983 году. Избранницу зовут Ольга. Актер о личной жизни не распространяется.
У актера есть еще один сын — Филипп. Он появился на свет от связи актера с учительницей музыки. Забытый сын Прыгунова стал священником, носит фамилию отчима. С отцом они редко видятся.
Актер и сейчас продолжает сниматься в кино, заниматься литературой и рисовать. В 2023 году на экраны вышел сериал «Бизон» дело манекенщицы» с его участием, а в 2024 опубликовали его книгу «Чудеса».