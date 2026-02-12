После скандального интервью иноагенту Катерине Гордеевой* на Аллу Пугачеву обрушились новые обвинения. На этот раз певицу, уже опозорившуюся из-за зависти к талантливым музыкантам, подозревают в «самопродаже» и срыве юбилея Ларисы Долиной.

Подставила Долину Артист Александр Маршал предположил, что на критику в адрес россиян Пугачеву мог подбить ее муж — юморист Максим Галкин*. Он рассказал, что дружил с артисткой и не раз бывал у нее дома, но последнее интервью его очень удивило. По словам певца, раньше она никогда не позволяла себе выпады в адрес родины и соотечественников. «Не понимаю, что с Аллой Борисовной произошло. Это, наверное, влияние Максима. Как так? Алла Борисовна немолода, наверное, она прислушивается к тому, что говорит Максим», — не исключил Маршал в подкасте главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Еще больше шокировала музыканта информация о том, что за беседу с Гордеевой* певица могла получить порядка 10 миллионов долларов от олигарха Михаила Ходорковского**. «Если так, то понятно все. Что ж тут не понять? Вот я бы в жизни никогда не взял эти десять миллионов долларов. Даже нечего было бы есть, негде было бы жить. Ну правда! Как можно взять, а потом гнать на страну, в которой ты родился? Которой ты обязан вообще всем?» — эмоционально высказался артист.

По странной случайности резонансное интервью вышло 10 сентября 2025 года — как раз в юбилей Ларисы Долиной. На этот факт обратила внимание певица Татьяна Анциферова, исполнявшая легендарную песню «До свидания, Москва» из финала Олимпиады 1980 года. Она предположила, что видеозапись специально выложили именно в этот день. Таким образом Примадонна решила затмить соперницу и выставить ее 70-летие второстепенным событием. «Я знаю, что это интервью вышло, чтобы навредить Ларисе Долиной. Специально было подстроено, чтобы утром 10 сентября его выпустить в эфир. Чтобы все ринулись смотреть, а про Долину забыли», — уточнила Анциферова. Она добавила, что план Пугачевой провалился. Долина находится в хорошей форме, и можно с уверенностью сказать, что о ней никто не забыл. Конфликт между двумя известными певицами начался из-за хита «Погода в доме». Текст на эту песню написал Руслан Горобец, который тесно сотрудничал с Пугачевой, и та обиделось, что композицию отдали не ей. «Она предъявила ему претензии, почему он написал эту песню не для нее. Но тогда он уже не работал с ней. Тогда она и стала меня недолюбливать. Наверное. Не знаю», — сообщала Долина в программе «Легенда» на RTVI.

Как Пугачева убирала конкурентов Анциферова сравнила истории Пугачевой с «байками из склепа» и обвинила ее в преследовании соперниц во времена СССР. По ее словам, даже талантливых артистов после с ссоры с Примадонной переставали брать на радио и вырезали из эфира. Пострадала от зависти именитой артистки и сама Анциферова. В советское время Пугачева затаила обиду на молодую певицу, которая тогда исполнила песни в фильме «31 июня». Александр Зацепин был настолько впечатлен талантом Анциферовой, что даже подарил ей права на свои стихи, что не могло не разозлить Примадонну, мечтавшую петь в фильме. «Раньше считалось, что дружба с Пугачевой открывает все двери. Но это было временно. Как только ты с ней ссорился, все делалось, чтобы ты исчез. Песню в фильме „31 июня“ должна была исполнять Пугачева, но она поругалась с Зацепиным», — отмечала артистка. Чтобы избавиться от конкурентки, звезда пошла на крайние меры. «Оказывается, заместитель председателя КГБ Андропова Филипп Бобков был большим поклонником Пугачевой и ее приятелем. Она пожаловалась ему на Зацепина и меня, и он сделал такое распоряжение. Считаю, это было большой подлостью со стороны Пугачевой», — подчеркнула певица.

Анциферова — не последняя, кого звезда убрала со своей дороги. В списке неугодных оказывались Валентина Легкоступова, Жанна Агузарова, Ольга Зарубина, Лика Стар и даже Ярослав Дронов, больше известный россиянам под псевдонимом Шаман. В 2013 году молодой исполнитель принял участие в шоу «Фактор А». Пугачева, несмотря на недоумение коллег, выгнала Дронова из проекта, не удосужившись даже объяснить причины. Певица просто сказала, что молодой артист не вписывается в рамки шоу-бизнеса. Сейчас Шаман доказал обратное: в отличие от Пугачевой, он набирает стадионы и с аншлагом выступает на концертах перед первыми лицами государства. Некоторые комментаторы предложили провести расследование, почему покинувшая Россию певица получила такой ореол славы. Пользователи не без оснований посчитали, что за блестящей карьерой певицы скрываются грязные тайны, которые она тщательно скрывает. «Деньги не пахнут? Думаю, что она раскатывала конкурентов катком, чтобы грести миллионы, и до сих пор так делает. Считаю, что она продалась с потрохами, облила всех грязью, положила десять лямов в карман — и была такова. Но за все приходит расплата», — отметил одна из комментаторов.

Другой пользователь высказал мнение, что Пугачева хранит множество скелетов в шкафу, но ее секреты все равно станут известны. «Думаю, настанет день, когда мы узнаем правду о Пугачевой. Артисты все еще боятся правды, и мало кто говорит о замке Пугачевой, но я не удивлюсь, если там разная жуть творилась», — отметил он. Многие россияне задаются вопросом, откуда сбежавшая из России певица берет деньги на шикарную жизнь и скупку элитного жилья за границей. Не исключено, что артистка не только поливала грязью родину в интервью, но и сотрудничала с иностранной разведкой. В Федеральном проекте по безопасности и борьбе с коррупцией предполагают, что на скандальное трехчасовое интервью Пугачева решилась по заданию британских спецслужб. Как бы то ни было, россияне давно продемонстрировали свое разочарование в звезде, готовой ради славы и денег пойти на любое коварство.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. ** Признан в России иностранным агентом и внесен в реестр террористов и экстремистов.