Сегодня 04:28 Почуяли победу России. Звезды-либералы, которые ругали СВО, теперь сменили риторику 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Пока украинский кризис гремит артиллерией, в уютных европейских кафе релоканты имеют бледный вид: дух победы России долетает даже туда. Самыми чуткими оказались медийные беглецы. Кто из критиковавших СВО звезд теперь перекраивает свои взгляды и не хочет остаться крайними — в материале 360.ru.

Венедиктов* запел оды президенту Путину Алексей Венедиктов* десятилетиями нес свое имя как флаг либеральной тусовки. Но в свежем интервью эмигрантскому YouTube-каналу журналист вдруг заговорил как ветеран «Единой России». Он признал, что Владимир Путин стал президентом России в ответ на реальный запрос народа о безопасности, стабильности и справедливости — и успешно отвечает на все эти три базовых вопроса уже четверть века.

Фото: РИА «Новости»

Следующей фразой журналист разгромил и либералов. Он заявил, что такие партии не смогли, в отличие от Владимира Путина, дать России нужную силу, сообщил «Царьград». На такой разворот в воздухе даже поклонники пока не отреагировали. За спиной Венедиктова* будто неоновым ореолом вспыхнул невидимый портрет главы государства. Чулпан Хаматова неудержимо рвется на Родину Чулпан Хаматова, укрывшаяся в прибалтийской тишине в 2022-м, два года клеймила спецоперацию и требовала «лечить» соотечественников. Теперь артистка внезапно заскучала по Москве, хотя еще в 2024-м возвращаться не планировала. «Очень соскучилась по Москве. Вчера летела через Стамбул и там было два соседних рейса — на Тбилиси и на Москву. И у меня прямо свело все внутри», — поделилась актриса во время прогулки по Тбилиси.

Фото: РИА «Новости»

Дмитрий Назаров решил прикусить язык Актер Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева, осевшие во Франции, решили прятать языки за зубами. В беседе с русскоязычной прессой пара отмахнулась от любых вопросов о спецоперации, уверяя, что их позиция всем известна. Они сетовали на увольнение из театра, говорили о любви «к зрителю и миру» и мечтали, чтобы «все это кончилось». В январе 2023 года Назарова действительно уволили из МХТ Чехова. Пресса допускала, что руководство пошло на такой шаг из-за критики актером спецоперации. Штрафовали артиста и власти, уже по реальному протоколу за дискредитацию армии.

Фото: РИА «Новости»

В феврале 2025 года Назаров уже говорил, что хотел бы вернуться в Россию. Он собирается сделать это после окончания СВО. Актер заявил, что не пьет больше 15 лет, но по такому случаю «развяжется». Жаловался артист и на свою пенсию. * Алексей Венедиктов — включен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.