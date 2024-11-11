Сегодня 21:15 Почуяла смерть и справила нужду на камеру. Как Боня покоряла Гималаи 0 0 0 Фото: Виктория Боня / Telegram Знаменитости

Шоу Дом-2

Виктория Боня

Бывшая звезда «Дома-2», блогер и телеведущая Виктория Боня стала называть себя настоящим альпинистом. Ходить в горы она начала не так давно, но уже может похвастаться серьезными успехами. Во время восхождений модель не стесняется показывать обветренное лицо без косметики, ругаться матом во время камнепада и даже ходить в туалет у всех на глазах.

Первый восьмитысячник Бони Осенью этого года блогерша покорила гору гору Манаслу в Гималаях — восьмой по высоте восьмитысячник мира. Ее высота составляет 8163 метра. В своем Telegram она опубликовала радостный пост об этом и там же выложила фото с российским триколором в руках.

В многочисленных комментариях (а к этой записи их оставили целых 669) подписчики назвали модель настоящим героем. Многие выражали искреннее удивление стойкостью Бони и ее упорством в этом нелегком виде спорта.

Позже Боня призналась, что чуть не лишилась шанса восхождения, потому что в день, когда все пошли на вершину, она заболела и ей пришлось остаться в палатке. Но в итоге все задуманное удалось совершить.

Фото: Виктория Боня / Telegram

«Я слышу и чувствую силу духов, особенно Манаслу, это особенная для меня гора. Манаслу переводится как — гора духов. Думаю, резкое плохое самочувствие было не просто так. Духи горы хотели проверить мое намерение, насколько для меня это было важно. И этот день для меня на сегодня самый сильный, лучший, важный день моей жизни», — поделилась она.

Во время подготовки к восхождению на Манаслу Боня отмечала, что такой опыт однозначно меняет людей, и она идет к этому постепенно — «не рискуя и не геройствуя». «И, конечно же, я вижу все дискуссии о „коммерческом альпинизме“… Что я могу сказать? Перед Манаслу все равны. На днях у нас произошла страшная трагедия. 13 человек попали под сход лавин. На моих глазах погибли опытнейшие альпинисты», — посетовала модель.

Как Боня попала под камнепад

В ноябре телеведущая совершила экспедицию на Амадаблам в Гималаях. Высота пика этой горы составляет 6814 метров. Во время своего похода модель делилась видео из перевалочных пунктов, информируя поклонников о своих делах.

Фото: Виктория Боня / Telegram

Одним из ярких эпизодов этого путешествия стал камнепад, во время которого, по словам модели, она почувствовала запах смерти. «Сейчас чуть сердце не выпало. Я думала, что человек сорвался, полетел. А там такой камень оторвался, он с такой скоростью летел, прям запах смерти почувствовала. Камень огромный такой было», — рассказала Виктория. В итоге все закончилось хорошо. Более того, покорить Амадаблам Боня смогла без акклиматизации.

Показала, как ходить в туалет в горах Одно из многочисленных видео Боня неожиданно посвятила вопросу о том, как справить нужду во время восхождения. Ответ на него она дала наглядный и более чем откровенный — продемонстрировала, как это происходит на своем примере. В процессе модель использовала специальное устройство, внешне смахивающее на воронку для переливания жидкостей.

Видео ожидаемо вызвало бурную реакцию у подписчиков. Некоторые из них отметили, что такая воронка пригодилась бы не только альпинистам в горах, но и водителям в автомобильных пробках. «Захотелось наряжаться» После возвращения из гор Виктории очень захотелось надеть что-то женственное. Об этих желаниях блогерша рассказала в своем Telegram-канале и показала красивый и яркий лук в экстремально короткой мини-юбке. «Признаюсь вам честно, после гор захотелось снова носить мини юбки)) Вот такой эффект производят на меня экспедиции», — написала она. Кстати, после походов в Гималаях этой осенью звезда получила полное право называть себя альпинистом. На Амадаблам она смогла взойти за семь дней, хотя обычно на это уходит в два раза больше времени.