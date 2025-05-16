Почему Шевчук больше не поет для России? Куда пропал лидер культовой группы ДДТ

Сегодня Юрию Шевчуку исполняется 67 лет — возраст, когда большинство артистов предпочитают почивать на лаврах, но для лидера ДДТ он стал временем самых радикальных творческих и гражданских вызовов. Как бунтарский дух Шевчука прошел путь от школьной футболки с провокационной надписью до антивоенных манифестов и чем обернулось для музыканта это противостояние с реальностью — в материале 360.ru.

Магаданский мальчик с бунтом в крови Юрий Шевчук появился на свет 16 мая 1957 года в поселке Ягодное Магаданской области. Его отец Юлиан Сосфенович, украинец по происхождению, прошел всю войну, получив орден Красной Звезды, а после сделал партийную карьеру в Министерстве торговли. Мать Фания Акрамовна — татарка, чей дед-мулла был репрессирован в 1937 году. Этот коктейль кровей и семейных драм во многом предопределил бунтарский характер будущего музыканта. Как будущий диссидент рисовал распятия и злил милицию Когда Юрию было 12 лет, семья перебралась в Уфу. Здесь подросток поступил в художественную школу при Дворце пионеров, параллельно осваивая гитару и баян.

Фото: РИА «Новости»

Его школьные годы запомнились учителям эпатажными выходками. Так, уже в восьмом классе он расхаживал в самодельной футболке с распятием и надписью «Иисус был хиппи», за которую его даже задерживала милиция. От дворника до учителя рисования — первые шаги бунтаря После школы Шевчук поступил на художественно-графический факультет Башкирского пединститута. В студенческие годы продолжил музыкальные эксперименты, параллельно подрабатывая где придется. После института по распределению три года преподавал рисование в сельской школе поселка Иглино, где участвовал в местных музыкальных коллективах «Вольный ветер» и «Калейдоскоп». ДДТ — как ядохимикат стал оружием протеста Вернувшись в Уфу в 1980 году, Шевчук случайно попал на репетицию местного ансамбля при ДК «Авангард». Так появилась легендарная группа ДДТ. Первые же песни коллектива привлекли внимание не только поклонников, но и органов госбезопасности.

Фото: РИА «Новости»

В 1985 году, спасаясь от постоянного давления властей, Шевчук перебирался в Ленинград. Первые месяцы в городе на Неве дались нелегко — приходилось работать дворником, кочегаром, ночным сторожем. Однако именно здесь к нему пришла настоящая слава. В 1987 году альбом «Я получил эту роль» разошелся тиражом более двух миллионов экземпляров, а концерты стали собирать крупные площадки. Чечня и 120 тысяч фанатов После распада СССР Шевчук переживал творческий расцвет. Его бесплатный концерт на Дворцовой площади в 1993 году собрал 120 тысяч человек. Альбомы «Актриса Весна» и «Черный пес Петербург» стали культовыми. Параллельно музыкант ездил с концертами в горячие точки, включая Чечню, где несколько раз попадал под обстрелы. От концертов на Дворцовой до штрафов за «дискредитацию» — путь оппозиционера Начало 2000-х годов стало переломным моментом в отношениях Шевчука с российской властью. Если в 1990-е его критика носила скорее абстрактно-философский характер, то с приходом нового десятилетия его позиция стала куда более конкретной и принципиальной. Поворотной точкой стало знаменитое выступление на встрече с Владимиром Путиным в 2010 году, когда музыкант задал вопрос о «настоящей демократии», получив в ответ ставшую мемом фразу: «А как вас зовут, извините?».

Фото: РИА «Новости»

Еще раньше, в середине 2000-х, Шевчук резко выступил против принятия нового гимна, а в 2008 году открыто поддержал «Марш несогласных» в Санкт-Петербурге. Его песни этого периода наполнялись все более мрачными социальными прогнозами. После событий 2014 года противостояние приобрело системный характер. Шевчук не просто критиковал отдельные решения власти — он принципиально не принял новый политический курс страны.

Фото: РИА «Новости»

Его концерты стали превращаться в политические акции, а интервью — в манифесты. При этом, что характерно, сам музыкант всегда подчеркивал, что выступает не против России, а за те ценности, которые, по его мнению, были преданы. От «Родины» до «просроченных срочников» — путь диссидента Водоразделом в творческой биографии Юрия Шевчука стало 24 февраля 2022 года. Начало специальной военной операции на Украине музыкант встретил резким заявлением, которое задало тон всей его дальнейшей деятельности.

Огромная трагедия, которая многих из нас лишает будущего. Я в шоке, переживаем, ночей не спим, смотрим новости, созваниваемся с друзьями, наверное, так же, как все жители Украины и России. Что нам делать? Делать, что должно, и будь, что будет. Юрий Шевчук музыкант

Первые месяцы после начала СВО Шевчук соблюдал относительную сдержанность, ограничиваясь туманными аллегориями на концертах. Однако уже в мае 2022 года на выступлении в Уфе произошел знаковый случай. Со сцены он задал риторические вопросы: «Наши пацаны там гибнут зачем? Какие цели, друзья?» Этот эмоциональный выпад не остался незамеченным — последовал административный штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии. Летом 2022 года Шевчук в интервью заявил, что все гонорары от своих концертов он перечисляет на помощь украинским беженцам. Этот шаг многие расценили как окончательный разрыв с официальной российской позицией.

Фото: РИА «Новости»

А выпущенный в начале 2023 года клип «Родина, вернись домой» уже не оставлял сомнений в его отношении к происходящему. Апогеем стала презентация песни «Новости» в начале 2024 года. В тексте, где упоминались «благословенные просроченные срочники» и «тоталитарная эротика», критики усмотрели уже не просто пацифистские мотивы, а откровенную издевку. Особенно резонансным стало его выступление в Дубае в мае 2024 года, где Шевчук публично заявил о своей вере в революционные перемены. Примечательно, что за эти два года отношение самого Шевчука к СВО эволюционировало от растерянности и скорби к открытому неприятию. Если в первых высказываниях сквозила боль за «гибнущую молодость», то в последних работах явно прослеживается мотив сопротивления. Рок-бунтарь на зарубежных подножных кормах В условиях сокращения концертной деятельности в России Шевчук сделал ставку на зарубежные гастроли, активно выступая перед русскоязычной диаспорой в США, Германии и Израиле. Параллельно музыкант развивает продажи мерча через собственный онлайн-магазин и краудфандинговые платформы.

Фото: РИА «Новости»

Жены, любовницы и сыновья-эмигранты За брутальным образом последнего рок-бунтаря скрывается череда личных драм, во многом сформировавших нынешний облик Шевчука. Его брак с Эльмирой Бикбовой, ставшей музой для хита «Актриса Весна», трагически оборвался в 1992 году — жена умерла от опухоли мозга в 24 года, оставив музыканта с маленьким сыном на руках. Последующие романы с актрисами Дарьей Юргенс и Марьяной Полтевой показали его неумение строить прочные отношения. История с Юргенс закончилась скандальным абортом, а роман с Полтевой — рождением внебрачного сына Федора, который вместе с матерью вскоре перебрался в Германию.

Фото: РИА «Новости»

Старший сын Петр, отслужив в морской пехоте, после начала СВО также уехал — сначала в Грузию, затем в Аргентину. Сейчас Шевчук состоит в отношениях с Екатериной Грабовской — украинкой по происхождению, которую тщательно скрывает от публики. Она сопровождает музыканта на гастролях и помогает в быту. Однако вопрос, способна ли эта связь компенсировать разрыв с родиной, остается открытым. В поисках утраченного смысла Сегодня 67-летний Шевчук стоит перед сложным выбором. Сможет ли он сохранить баланс между гражданской позицией и художественной ценностью своего творчества? Не превратится ли его наследие в политический манифест? Ответы на эти вопросы во многом определят, как будет восприниматься его вклад в русскую культуру будущими поколениями. Одно можно сказать точно — равнодушным этот неудобный пророк русского рока не оставляет никого.