«Дурили и подкупали уполномоченных дядь». Почему Дорн оказался в розыске ВСУ и где он сейчас?

В октябре певец Иван Дорн дал интервью Юрию Дудю* и взбудоражил пользователей Сети. Артист признался, что ходит голым дома при детях, живет за счет жены и является «негероем времени». Подробности — в материале 360.ru.

Голые прогулки и жизнь за счет жены Одной из самых обсуждаемых в Сети тем интервью стала привычка Дорна ходить без трусов при своих детях. По словам Дорна, его 11-летняя дочь Василиса и 10-летний сын Иван с детства видят его без одежды. «Жена уже строже на это реагирует. Говорит: „Слушай, ну дети уже взрослее, давай хотя бы в трусах“. Сейчас мы уже начинаем в трусах ходить», — поделился певец. Второй темой стало финансовое положение артиста.

Живу на собственные средства. Я зарабатываю корпоративами, фестивалями, роялти. У меня зарабатывает жена, иногда я живу на ее деньги. Она дизайнер интерьеров. Иван Дорн певец

Откуда Дорн родом Дорн родился 17 октября 1988 года в Челябинске. Отец трудился в атомной отрасли, мать занималась воспитанием детей. Когда мальчику исполнилось два года, семья переехала в Славутич на Украину. Там отец получил новую должность на местной атомной станции. В школе Дорн активно участвовал в творческой жизни: играл в КВН, организовывал мероприятия, а к выпускному снял юмористический фильм о школе. Когда будущему музыканту было шесть лет, его родители развелись, дети сменили фамилию на материнскую. С детства Дорн занимался спортом и обучался музыке. После школы в 2006 году поступил в Киевский университет имени Карпенко-Карого на кинематографический факультет и прошел отбор на «Фабрику звезд-6».

Фото: РИА «Новости»

Скандалы с участием Дорна С именем Дорна связано немало скандалов. В 2014-м на «Новой волне» он исполнил «Танец пингвина» на украинском и сплясал с трезубом — многие сочли это провокацией. В 2015 году он заявил о помощи мирным жителям Донбасса. Когда выяснилось, что его средства пошли на покупку оптического прицела военным, артист выразил недовольство и сослался на «неудобную ситуацию». Общественность возмутилась и после сравнения конфликта России и Украины с ссорой двух братьев. Слова о «начавшейся оттепели» между народами тоже привели к волне критики в адрес певца.

Фото: РИА «Новости»

Как и где живет Дорн сейчас Сейчас Дорн живет во Франции вместе с женой и двумя детьми и продолжает заниматься музыкой. Он выступал с концертами в разных странах Европы, но основной доход ему приносят выступления на корпоративах и авторские отчисления. В 2025 году артист выпустил альбом DornDom, все композиции в релизе записаны на русском языке. «Я на русском не переставал петь и не собираюсь пока. Просто не выпускал ничего. <…> Моя русскоязычная история не заканчивалась, Иван Дорн по-прежнему поет на русском», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Отношения с Россией и Украиной Сразу после начала спецоперации Дорн уехал с семьей с Украины в Испанию, а затем перебрался в столицу Франции. Певец высказывался против России, из-за чего ему запретили въезд и выступления в стране на 50 лет. В ответ он заявил, что поставил крест на всех россиянах. «Сейчас я ни с кем из россиян не общаюсь вообще. У меня есть родные в Башкирии, кроме одного брата, который уехал из России. Так вот, никто не позвонил за это время и не спросил, все ли у меня нормально вообще», — пожаловался Дорн. С Украиной у певца отношения тоже не складываются. Из-за отъезда он попал в список разыскиваемых ВСУ артистов. «Звезды бежали от мобилизации и покидали Украину следующим образом: уверяли, что проведут за границей концерт в поддержку ВСУ, получали одобрение от Минкульта и улетали на Запад в сопровождении уполномоченных дядь, которых дурили или подкупали. Ну и, естественно, на родину не вернулись», — сообщал Telegram-канал Shot. Действия таких артистов рассматриваются как уклонение от мобилизации. *Признан в России иноагентом.