Сегодня 02:50 Побои, смерть матери и роман с женатиком. Какие тайны скрывает актриса Мария Аронова 0 0 0 Фото: Photoagency Interpress / www.globallookpress.com Знаменитости

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Народной артистке России Марии Ароновой 11 марта исполнилось 53 года. На экране она часто играла веселых и волевых персонажей, но в реальной жизни ей было непросто сохранять оптимизм. В биографии звезды фильмов «Лед» и «Батальон» были и тяжелые расставания, и ранняя смерть матери, роман с женатым мужчиной и нерожденный ребенок. О том, как сложилась жизнь Ароновой — в материале 360.ru.

Детство и юность Ароновой Будущая актриса родилась в подмосковном городе Долгопрудном 11 марта 1972 года. Ее отец работал на заводе, а мать — в местной библиотеке. В семье воспитывали еще одного ребенка — первенца Александра, который был старше Марии на четыре года. Аронова с детства любила петь, танцевать, читать гостям стихотворения и вообще находиться в центре внимания. Когда она была подростком, мать записала ее в театральную студию при местном Дворце Культуры. После окончания школы Аронова подрабатывала в народном театре Долгопрудного «Вперед», а в 1990 году отправилась в Москву. Аронова прошла по конкурсу в Щукинское училище на курс Владимира Иванова, где училась вместе с Нонной Гришаевой.

Фото: РИА «Новости»

Еще в студенческие годы она выходила на сцену театра имени Вахтангова. На втором курсе сыграла Белотелову в «Женитьбе Бальзаминова», а за роль Екатерины II в пьесе «Царская охота» получила Госпремию имени Станиславского в 1994 году.

Роли Ароновой в кино После окончания вуза Аронова служила в театре и получила первые роли в кино и телепроектах. На экране она дебютировала во второстепенной роли в фильме «Летние люди». В 2015 году вышел фильм «Батальон», а в 2018 году актриса исполнила роль тренера в драме «Лед». Картина побила рекорд российского проката.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com

Аронова часто снималась в различных сериалах, среди которых наиболее популярными стали «Солдаты» и «Восьмидесятые». Также она занимается озвучкой мультипликационных фильмов. Рано лишилась матери Когда Марии было 23 года, ее мать заболела раком и быстро угасла. Аронова позже призналась, что смерть матери разделила ее жизнь на до и после. Ее отец хоть и сильно скорбел, но вскоре встретил другую женщину и женился второй раз. «Мама болела раком, умирала она дома и умирала тяжело. Это было мамино решение, она отказалась от лечения. Мы были настолько молоды, что не могли повлиять. Да и вообще на маму было нельзя повлиять», — рассказывала актриса в интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека». Сорванная свадьба Ароновой и побои первого мужа Любовь всегда занимала особое место в жизни актрисы. Первой ее влюбленностью оказался молодой парень из Узбекистана по имени Улугбек, который был ее старше на 14 лет. Они планировали свадьбу и ждали, когда Ароновой исполнится 16 лет, но повзрослев, девушка передумала и рассталась с женихом. Второй любовью стал студент ГИТИСа Владислав Гандрабур, от которого она забеременела спустя два месяца.

Фото: РИА «Новости»

Родившегося мальчика тоже назвали Владиславом. Муж оказался ненадежным, часто пропадал из дома и не помогал.

Пока они были вместе Аронова забеременела второй раз, но решила сделать аборт, о чем сожалеет до сих пор, считая трагедией и грехом. Отношения с Гандрабуром продлились недолго, так как он начал поднимать на нее руку. Потом актриса год сожительствовала с программистом, но не по любви, а из-за отчаяния. После смерти матери было тяжело одной. Роман с женатиком В 90-х у Ароновой были отношения с коллегой по театру Валерием Афанасьевым, который ради нее бросил жену и двоих детей. Только спустя пару месяцев понял, что ошибся и вернулся обратно к супруге.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Позже Аронова призналась, что до сих пор чувствует себя виноватой перед его семьей, а также жалеет, что не попросила прощения у его супруги. Жена Афанасьева скончалась в 2015 году. Второй брак и рождение дочери Второй избранник актрисы работал в Театре имени Евгения Вахтангова начальником транспортного цеха. С Евгением Фоминым Аронову сблизили неприятности. Именно ему она позвонила, когда у нее украли сумку с деньгами и документами. Когда она попала в больницу, заболев вирусным гепатитом, то Фомин присматривал за ее сыном. Вскоре они стали жить вместе. В 2004 году у пары родилась дочь. Фомин и Аронов прожили вместе 20 лет, но не спешили регистрировать свой союз, но после рождения дочери актриса сама сделала предложение избраннику. Они поженились в 2018 году.