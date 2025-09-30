Плохая девочка. Николь Кидман осталась одна после 19 лет брака

Актриса Николь Кидман развелась с кантри-музыкантом Китом Урбаном спустя 19 лет брака. Звезда фильма «С широко закрытыми глазами» не хотела расставаться с возлюбленным и боролась до последнего, но спасти отношения не удалось.

Как познакомились

Кидман и Урбан впервые увидели друг друга вживую на ежегодном гала-вечере G’Day США в январе 2005 года. Когда звезды узнали друг друга поближе, они начали встречаться и уже через год поженились. За 19 лет брака у четы появились две дочери: 17-летняя Сандей Роуз и 14-летняя Фейт Маргарет.

Супруги всегда поддерживали друг друга. В первые месяцы после свадьбы Николь Кидман организовала мужу программу по борьбе с алкогольной зависимостью. Сам музыкант признавался, что его вторая половинка внесла огромный вклад в победу над порочной привычкой.

Пара регулярно отмечалась на красных дорожках, в том числе на таких мероприятиях, как Met Gala, церемонии вручения премий «Оскар» и Academy of Country Music Awards.

«Лучше всего я себя чувствую, когда рядом Кит, мой муж. С ним я могу поговорить обо всем на свете, он меня любит, а я его», — говорила Кидман в 2020 году, когда крах брака еще не маячил на горизонте.

По словам артистки, рядом с мужем она могла преодолеть все страхи, расслабиться и почувствовать себя счастливой и защищенной.