Плохая девочка. Николь Кидман осталась одна после 19 лет брака
TMZ: Кидман развелась с Урбаном спустя 19 лет брака
Актриса Николь Кидман развелась с кантри-музыкантом Китом Урбаном спустя 19 лет брака. Звезда фильма «С широко закрытыми глазами» не хотела расставаться с возлюбленным и боролась до последнего, но спасти отношения не удалось.
Как познакомились
Кидман и Урбан впервые увидели друг друга вживую на ежегодном гала-вечере G’Day США в январе 2005 года. Когда звезды узнали друг друга поближе, они начали встречаться и уже через год поженились. За 19 лет брака у четы появились две дочери: 17-летняя Сандей Роуз и 14-летняя Фейт Маргарет.
Супруги всегда поддерживали друг друга. В первые месяцы после свадьбы Николь Кидман организовала мужу программу по борьбе с алкогольной зависимостью. Сам музыкант признавался, что его вторая половинка внесла огромный вклад в победу над порочной привычкой.
Пара регулярно отмечалась на красных дорожках, в том числе на таких мероприятиях, как Met Gala, церемонии вручения премий «Оскар» и Academy of Country Music Awards.
«Лучше всего я себя чувствую, когда рядом Кит, мой муж. С ним я могу поговорить обо всем на свете, он меня любит, а я его», — говорила Кидман в 2020 году, когда крах брака еще не маячил на горизонте.
По словам артистки, рядом с мужем она могла преодолеть все страхи, расслабиться и почувствовать себя счастливой и защищенной.
Почему брак распался
По информации TMZ, звездная чета начала жить раздельно с начала этого лета. Источник издания сообщил, что инициатором расставания оказался Урбан — несмотря на попытки жены спасти отношения, он купил собственный дом и переехал туда.
«Она этого не хотела. Она боролась за сохранение брака», — заявил собеседник TMZ.
Источник Daily Mail предположил, что отношения супругов разрушили отсутствие близости и плотные графики, которые почти не пересекались.
«Кит никогда не видится с Николь: либо она снимается, либо он в туре. Между ними была любовь, и они, возможно, все-таки не разведутся. <… > Есть вероятность примирения. Однако в том виде, в котором они сейчас находятся, они не пара», — отметил он.
Проблемы в отношениях артистов начались после премьеры эротического триллера «Плохая девочка». Кидман исполнила в ленте главную роль и перевоплотилась на экране в руководителя крупной технологической компании. По сюжету бизнесвумен вместе с мужем (Антонио Бандерасом) воспитывает двух дочерей, но у нее начинается страстный роман с молодым стажером, роль которого исполнил Харрис Дикинсон.
Провокационный фильм изобилует постельными сценами, что могло плохо сказаться на отношениях Кидман с супругом. Картина «подвела» актрису и в вопросе наград — ее выдвинули на получение «Оскара», но золотая статуэтка досталась в итоге звезде «Аноры» Майки Мэдисон.