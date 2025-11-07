07 ноября 2025 17:20 Пятая попытка. Что известно о тайном браке Гордона с арфисткой Софией Каландадзе 0 0 0 Фото: sofiya_kalandadze/соцсети/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Редкий выход 61-летнего телеведущего Александра Гордона в свет вместе с молодой супругой Софией Каландадзе приковал к себе внимание публики. Пара появилась на премьере фильма «Ветер» в весьма сдержанных образах и категорически отказалась общаться с прессой, но этим только подогрела интерес поклонников. Как живут супруги с 38-летней разницей в возрасте и сколько молоденьких жен было у Гордона до этого — в материале 360.ru

Хроника сердечных метаний Личная жизнь Александра Гордона всегда напоминала роман, наполненный страстями, творческими поисками и болезненными расставаниями. Его первый брак, заключенный еще во времена учебы в Щукинском училище с Марией Бердниковой, казался классической историей первой любви. Рождение дочери и переезд в США в поисках лучшей жизни должны были укрепить союз. Но реальность оказалась суровой: за границей Александр работал электриком и курьером, прежде чем ему удалось пробиться на русскоязычное телевидение. Восемь лет совместной жизни закончились разводом, положив начало веренице сложных отношений в жизни знаменитости.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Следующим серьезным увлечением Гордона стала флейтистка Нана Кикнадзе. Их знакомство в американской церкви, ее развод ради телеведущего — все это напоминало сценарий мелодрамы. Официально влюбленные так и не оформили союз. Ревность Александра, его запреты на съемки и творческую реализацию Наны стали камнем преткновения. Интересно, что после семилетних отношений и окончательного разрыва карьера Кикнадзе резко пошла вверх, что лишь подтвердило: порой любовь и личностный рост находятся на разных чашах весов. Возвращение в Россию Вернувшись в Россию на рубеже тысячелетий, Гордон с головой окунулся в строительство карьеры на отечественном ТВ. Его профессиональный успех контрастировал с продолжающейся чередой личных драм. В 2000 году он женился на журналистке и поэтессе Екатерине Прокофьевой, сегодня известной как Катя Гордон. Они познакомились в ресторане, и разница в возрасте в 17 лет на тот момент не казалась значительной. Союз разрушили внутренние проблемы: неприятие девушки со стороны отца Александра и пристрастие к алкоголю самого телеведущего. Как позже отмечала в интервью Катя, развод стал ее проигрышем в войне с окружением супруга, которое она называла толпой вечно выпивающей интеллигенции.

Фото: ELENA SIKORSKAYA/Global Look Press / www.globallookpress.com

В декабре 2011-го телеведущий заключил третий официальный брак. Его избранницей стала 18-летняя студентка журналистского факультета Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» Нине Щипилова. Эти отношения, где разница в возрасте составляла уже 30 лет, продержались всего два года и распались на почве измен Гордона. Еще до официального расторжения брака у него родилась дочь от другой женщины. В 2014-м Александр женился четвертый раз. Казалось, теперь он нашел то, что искал. Его супругой стала 20-летняя Нозанин Абдулвасиева, выросшая в творческой семье. Даже дедушка девушки, режиссер Валерий Ахадов, одобрил союз, поскольку увидел в Гордоне надежного человека. Пара была вместе шесть лет, Нозанин подарила мужу двоих сыновей. Но в 2020-м грянул развод, причем по инициативе Абдулвасиевой. По слухам, причиной опять стала неверность ведущего. Поговаривали, что тогда у журналиста вспыхнул роман с соведушей Юлией Барановский, но эта информация так и не подтвердилась. Тихая гавань после бурь? Нынешний брак с племянницей пианиста Бориса Березовского стал пятым по счету для Александра. Его избраннице, арфистке Софии Каландадзе, 23 года. Она младше мужа на 38 лет. Пара познакомилась еще в 2018-м на фестивале в Елабуге, когда девушке было лишь 16. Через четыре года, в 2022-м, Каландадзе и Гордон тайно обвенчались в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале.

Фото: Скриншот с видео / Соцсети

Некоторые источники утверждают, что до телеведущего София уже была замужем. Ее родители поначалу не одобрили связь с Александром, но в итоге сдались под обаянием телеведущего. Почему же этот брак так тщательно скрыт от посторонних глаз? По словам психолога Марины Травковой, телеведущий либо защищает возлюбленную от возможного осуждения, либо сам боится общественного мнения. «Разница в 38 лет — это почти два поколения. В 20 лет девушка только начинает взрослую жизнь, а в 58 мужчина уже подводит итоги. Да, бывают счастливые пары с большой разницей, но молчание на публике часто говорит о внутреннем дискомфорте», — предположила эксперт. Впрочем, не исключено, что Гордон, чьи романы и разводы зачастую сопровождались бурными обсуждениями в прессе, на этот раз просто выбрал другую стратегию. Возможно, именно в этой тишине, вдали от камер и сплетен, Александр вместе с Софией пытается построить то, что ускользало от него все эти годы: не яркий медийный проект, а тихое, настоящее семейное счастье. Станет ли этот венчанный союз исключением, покажет время.