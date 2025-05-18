Певице Лере Огонек смягчили приговор за разбой. Срок в колонии сократили на 2,5 года
Лере Огонек (Валерия Коява), дочери звезды шансона Кати Огонек, смягчили наказание за разбойное нападение. После пересмотра дела ей сократили срок в колонии. За что осудили исполнительницу и почему смягчили приговор — в материале 360.ru.
Нападение на курьера
В декабре 2023 года певица Лера Огонек вместе с двумя знакомыми устроила разбойное нападение. Соучастники оформили заказ на покупку и доставку нового iPhone. Когда курьер прибыл к дому и поднялся на 12-й этаж, два сообщника исполнительницы напали на него.
Они использовали удушающие приемы и распылили в лицо из баллончика раздражающее химическое вещество. Сама Огонек в этом время наблюдала за обстановкой у дома.
У курьера отобрали рюкзак со смартфоном и другим товаром. Ущерб составил 234 тысячи рублей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.
Приговор и обжалование
Прошлой осенью Люблинский районный суд Москвы приговорил Огонек к трем годам колонии общего режима. Еще двум фигурантам назначили 3,5 и четыре года лишения свободы.
Защита артистки обжаловала приговор, посчитав его незаконным. Адвокаты заявили, что певица якобы не вступала в преступный сговор, не помогала в организации нападения и не совершала насилия. Это подтвердили показания других фигурантов и слова потерпевшего.
Смягчение приговора
Апелляционное представление на приговор поступило из прокуратуры. Делегаты обвинения согласились с выводами суда, но призвали исправить несколько ошибок. Они сочли возможным исключить из приговора ссылку на то, что обвиняемые применяли опасное для жизни насилие.
В этом году Мосгорсуд принял во внимание доводы прокуратуры и убрал из материалов дела факт использования баллончика — в рамках судебного разбирательства достоверно не удалось установить предмет, который использовали соучастники.
Лере Огонек смягчили приговор до 2,5 года колонии, соучастниками — до трех лет четырех месяцев и трех лет 10 месяцев лишения свободы.
Напомним, Валерия Коява родилась в феврале 2001 года. Ее отец не принимал участия в воспитании дочери. Она, как и мать — звезда шансона, выбрала музыкальную карьеру. Но в отличие от родственницы не стала изображать, что ее жизнь связана с криминалом.