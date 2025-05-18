Певице Лере Огонек смягчили приговор за разбой. Срок в колонии сократили на 2,5 года

Лере Огонек (Валерия Коява), дочери звезды шансона Кати Огонек, смягчили наказание за разбойное нападение. После пересмотра дела ей сократили срок в колонии. За что осудили исполнительницу и почему смягчили приговор — в материале 360.ru.

Нападение на курьера

В декабре 2023 года певица Лера Огонек вместе с двумя знакомыми устроила разбойное нападение. Соучастники оформили заказ на покупку и доставку нового iPhone. Когда курьер прибыл к дому и поднялся на 12-й этаж, два сообщника исполнительницы напали на него.

Они использовали удушающие приемы и распылили в лицо из баллончика раздражающее химическое вещество. Сама Огонек в этом время наблюдала за обстановкой у дома.

У курьера отобрали рюкзак со смартфоном и другим товаром. Ущерб составил 234 тысячи рублей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.