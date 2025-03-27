Сегодня 21:12 Певец Оскар стал проституткой в США. Как обладатель «Золотого граммофона» упал на самое дно 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Уехавший из России в США певец Оскар сменил ориентацию и стал заниматься проституцией, чтобы хоть как-то выжить на улице. Квартиры или хотя бы своего угла в Нью-Йорке у артиста нет. За услуги он берет с мужчин по шесть долларов. И, кажется, собой очень доволен.

Стал звездой и потерял все Оскар (настоящее имя Шамиль Малкандуев) получил огромную популярность в нулевые. Настоящей звездой российского шоубиза его сделали два главных хита «Мажь вазелином» и «Между мной и тобой», в 2001 году артисту вручили «Золотой граммофон». В США уехал еще около 10 лет назад, какое-то время пытался выступать в барах, но не очень успешно. Чтобы сводить концы с концами пытался таксовать, но во время пандемии лишился работы. В 2020 году Оскар объявил о своей новой личности — женщине Скарлетт, а летом 2024 года начал называть себя певицей Джеммой и выложил в соцсети несколько песен о неразделенной любви на русском и английском языках. Но ни один трек не выстрелил.

И вот теперь артист превратился в уличную транс-проститутку. О том, что Оскар/Скарлетт/Джемма теперь трудится на этом поприще, узнал Mash. Хотя большой неожиданностью ни для кого это, пожалуй, не стало с учетом его образа жизни после переезда в Нью-Йорк.

Интересно Шамиль родился в Нальчике в 1979-м году в семье военнослужащего. После школы поступил на юрфак, а в конце 90-х уехал в Москву, чтобы заниматься музыкой, которая всегда интересовала его гораздо больше. В столице выступал в клубах и вскоре заинтересовал продюсера Сергея Изотова, который и сделал из него настоящую звезду. Шамиль родился в Нальчике в 1979-м году в семье военнослужащего. После школы поступил на юрфак, а в конце 90-х уехал в Москву, чтобы заниматься музыкой, которая всегда интересовала его гораздо больше. В столице выступал в клубах и вскоре заинтересовал продюсера Сергея Изотова, который и сделал из него настоящую звезду.

«Клиенты разные, иногда агрессивные» По информации Telegram-канала, сейчас закатившаяся звезда эпохи нулевых обитает в Квинсе, куда перебралась из района Брайтон-Бич. Клиентов зазывает с помощью вызывающих нарядов и боевого раскраса на лице. Правда, агрессивный макияж уже не помогает скрыть следы сильного алкоголизма и возможных побоев (вероятно, прилетает от конкурентов или других бездомных). Сам артист на опубликованном Mash видео уверяет, что дела у него просто супер. О себе говорит исключительно в женском роде. «Сижу, жду клиента. Это мужчины. <…> Я верующая, чтобы не убили клиенты. Клиенты разные, иногда агрессивные, просто хотят оттрахать хорошо», — признается Оскар, наряженный в красное платье.

Фото: РИА «Новости»

О своем музыкальном прошлом он, к слову, позабыл не до конца — берет на работу гитару и с готовностью может сыграть что-нибудь за пару баксов. Более того, порой ему даже хочется снова выступать на сцене. Любопытно, что транс-дива получает пособие по безработице, но почему-то не тратит его, чтобы обеспечить себе хоть маломальски приличное существование. Вместо этого Оскар решил зарабатывать уличной проституцией. Пренебрегает помощью — в начале года не стал забирать теплую одежду и спальник, на покупку которых скидывать старые поклонники. Его приятель, который собирал средства на покупку всего этого скарба, тогда заявил, что Скарлетт (это новое имя Оскара) на самом интересует только выпивка.

Интересно Похожим образом сложилась судьба еще одного супер популярного в России артиста начала 90-х — профессора Лебединского. Он тоже живет в США и вынужден побираться. Похожим образом сложилась судьба еще одного супер популярного в России артиста начала 90-х — профессора Лебединского. Он тоже живет в США и вынужден побираться.

Причем родные артиста не отворачивалась от него — платили ему за жилье, но Оскар все равно предпочитал шататься на улицах и зависать в местных забегаловках. По информации Shot, его даже пытались лечить в психиатрической клинике, но безуспешно. В беседе с Telegram-каналом его старшая сестра призналась, что общаться с братом очень сложно, потому что ему все время мерещиться, что за ним следят. Видимо, по этой же причине он живет без документов и восстанавливать их не собирается.

* ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.