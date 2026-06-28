Сегодня 05:03 Пять браков, одна дочь и 30 лет «Своей игры». Куда пропал и как сегодня живет Петр Кулешов 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Ведущего «Своей игры» Петра Кулешова узнают на улицах, просят автограф, но почти никогда не помнят его имени. Он почти 30 лет остается лицом интеллектуального телевидения, однако его личная жизнь превратилась в череду парадоксов. Пять браков сменили друг друга, единственная дочь выросла без отца, а сам ведущий предпочел телевизионной тусовке добровольное затворничество. Как сейчас живет и чем занимается один из самых узнаваемых голосов российского телевидения?

Феномен «Своей игры» Седьмого апреля 1994 года на российские экраны вышла «Своя игра» — отечественная версия знаменитой американской викторины «Jeopardy!». Ровно три десятилетия спустя программа перешагнула отметку в 1900 выпусков, а ее бессменный ведущий к этому моменту задал участникам уже 172 тысячи вопросов. Кулешов попал в проект почти случайно. Первые 12 пилотных выпусков провели члены клуба «Что? Где? Когда?» Борис Бурда, Сергей Царьков и Владимир Белкин, но продюсеры остались недовольны результатом.

Фото: РИА «Новости»

В день кастинга Кулешов пришел к продюсеру Александру Гуревичу в поисках работы — и ему тут же предложили попробовать силы в роди ведущего. Позже он вспоминал слова продюсеров: «Мы искали артистичного эрудита, но решили, что лучше — эрудированный артист». За годы работы ведущий так и не изменил своим привычкам. Он отказывался от компьютеризации и наушника, предпочитая работать с бумажными карточками, как в 1994 году.

У меня все устроено точно так же, как в 1994 году: 91 карточка с вопросами. За столько лет я как-то надрессировался вытаскивать нужную из них. Петра Кулешова телеведущий

К собственной эрудиции он всегда относился с неизменной скромностью и признавался, что знает ответы примерно на треть вопросов. Но главным в игре считал не столько знания, сколько честность и уважение к соперникам. Юность и путь на сцену Родился Петр Кулешов 20 апреля 1966 года в Москве в семье инженера и преподавательницы математики. Его дед по материнской линии служил главным гримером в Малом театре. Будущий ведущий учился в английской спецшколе и серьезно увлекался поэзией. Его стихи даже публиковали в популярном журнале «Юность».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

В 1986 году Кулешов окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС), где занимался в мастерской Остальского по специальности «актер драматического театра и кино». Сразу после института он уехал в Ленинград и устроился в Малый драматический театр (МДТ). Затем последовала работа в Московской государственной филармонии и в Театре песни Аллы Пугачевой. А в 1987–1988 годах Кулешов дополнил свое образование на вокальном отделении Московской консерватории. «Женился на всех знакомых дамах» Казалось бы, в «Своей игре» Кулешов нашел ту самую стабильность, о которой мечтает любой человек. А вот в личной жизни все пошло по совершенно другому сценарию. Пять раз он брал в жены знакомых женщин и пять раз с ними разводился, и сейчас с неизменной иронией называет себя главным виновником этих неудач.

Все это по молодости сделал, черт его знает, почему. Скажем так, я женился на всех знакомых дамах! Петр Кулешов

Первый раз он женился в 18 лет на однокурснице из ГИТИСа. Юношеские чувства оказались хоть и сильными, но скоротечными, и брак быстро распался. Второй раз он снова пошел под венец со студенткой своего же института, но на этот раз по делу: девушке срочно требовалась московская прописка, чтобы избежать распределения в провинциальный театр. Кулешов вспоминает, что они тогда просто дружили, и помог он ей от чистого сердца, но «брак по расчету» с любовью не имел ничего общего. Третий союз стал самым важным в его жизни: он женился на искусствоведе Ирине Коккинаки, внучке легендарного летчика-испытателя Владимира Коккинаки. В этом браке в 1992 году родилась его единственная дочь Полина. Интересно, что при регистрации дочери Кулешов настоял на фамилии Коккинаки — редкой и исчезающей, а Кулешовых, по его словам, и так много. Но и в этот раз идиллия длилась недолго — пара рассталась, когда девочке исполнился всего год.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

Полина осталась жить с матерью, которая запретила Кулешову общаться с дочерью. Телеведущий встретился с Полиной, только когда ей исполнилось 15 или 16 лет. Сейчас они общаются примерно раз в неделю, но дочь по-прежнему обращается к отцу на «вы». Сам Кулешов оценивает себя как отца и деда без излишнего оптимизма: «Из меня что отец был никакой, что дед». После развода с Ириной Кулешов женился в четвертый раз. Его избранницей стала актриса пантомимы и режиссер цирка Елена, которая была старше его на 15 лет. Но за этим вскоре последовал и пятый брак, который тоже оказался скоротечным и не принес ему счастья. Сам ведущий с грустью признается, что причиной всех разрывов стала именно его неверность, а вовсе не характер жен.

Фото: РИА «Новости»

Сейчас его бывших жен судьба разбросала по всему миру. А сам Кулешов после всех этих перипетий не торопится вступать в новые отношения, предпочитая не раскрывать подробности личной жизни. «Диета под названием панкреатит» В 2019 году зрители заметили, что Кулешов сильно осунулся, и принялись гадать о страшной болезни. Сам ведущий тогда развеял слухи с черным юмором: он рассказал, что нашел «замечательную диету под названием панкреатит», к которой пришел через любовь к спиртному. Кулешов не скрывал многолетней борьбы с алкогольной зависимостью. В юности телеведущий зарабатывал музыкантом в ресторане и часто выпивал, а потом это переросло в большую проблему. Он неоднократно проходил кодирование. Однако в моменты слабости он срывался, несмотря на все усилия.

Фото: РИА «Новости»

С возрастом зависимость, к счастью, сошла на нет — полностью он не бросил, но пить стал значительно меньше. В одном из интервью Кулешов предостерег всех: «Привычка ужасная, советую вообще никогда не начинать!» Затворник в эфире Кулешов по-прежнему остается бессменным ведущим «Своей игры» на НТВ — в 2024 году программа с его участием отметила 30-тилетие. Параллельно он продолжает работать за кадром в интеллектуальном шоу «Игры разумов» на канале «Мир». С 2014 года телеведущий сознательно сократил светские контакты и с тех пор ведет почти затворнический образ жизни. Он практически отказался от корпоративов и публичных мероприятий, объясняя это просто: «Появилась масса зажигательных людей лучше меня». Вместо этого ведущий ушел в интернет. В соцсетях он монтирует ролики и проводит собственные викторины для подписчиков.