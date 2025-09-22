Сегодня 23:51 Первый после Чехова. Три брака, смертельное ДТП и сын-диссидент Эдварда Радзинского 0 0 0 Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Историку, писателю и телеведущему Эдварду Радзинскому 23 сентября исполнится 89 лет. По пьесам его авторства снимали фильмы и ставили спектакли не только в России, но и за рубежом. А историю о многогранности карьеры Радзинского впору экранизировать. О личной жизни, творчестве и скандалах вокруг имени драматурга вспомнил 360.ru.

Семья Эдварда Радзинского и начало карьеры Отец и мать будущего писателя были из московской интеллигенции: Софья Юрьевна занимала должность старшего следователя по особо важным делам, Станислав Адольфович занимался драматургией и написал сценарий к нескольким кинолентам, среди которых — фильм «Путь в Дамаск» 1927 года. С детства Эдварда интересовала и литература, и, что удивительно, спорт. Он увлекался историей и в целом хорошо учился. После школы поступил в Московский историко-архивный институт. И выбрал его из-за своего кумира — Николая Карамзина.

Он открыл историю России для России, сделав ее зримой для общества, не ведавшего до него своей Истории. <…> Он осуществил то, о чем я мог только мечтать: дал возможность современникам совершить путешествие во времени… Эдвард Радзинский

Еще до выпуска из вуза создал свое первое произведение — пьесу под названием «Моя мечта… Индия». В 1958 году ее поставили в Московском театре юного зрителя. Успеха спектакль не имел, и вскоре его вывели из репертуара.

Признание принесли «104 страницы про любовь»: режиссер Анатолий Эфрос поставил пьесу в Ленкоме, а Георгий Натансон превратил ее в фильм «Еще раз про любовь». Ленту, где сыграли Татьяна Доронина и Александр Лазарев, посмотрели порядка 40 миллионов зрителей только в первый год проката.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com

Радзинский в драматургии, литературе и на ТВ Всего по сценариям Радзинского сняли свыше 10 художественных фильмов как в России, так и за границей. И хотя их любили, больший интерес он испытывал к театру. Популярность драматурга достигла пика в 1990-е, его произведения ставили ведущие режиссеры страны, в том числе Георгий Товстоногов, Андрей Гончаров, Роман Виктюк, Валерий Фокин и другие. На московских сценах — от МХАТа имени Горького до Театра Эстрады — зрителей ждали сразу девять спектаклей по текстам Радзинского, в том числе по пьесам «Беседы с Сократом», «Театр времен Нерона и Сенеки», «Она в отсутствии любви и смерти».

Интересно По версии американского театрального журнала Backstage, Эдвард Радзинский был самым востребованным русским драматургом на Западе после Антона Павловича Чехова. По версии американского театрального журнала Backstage, Эдвард Радзинский был самым востребованным русским драматургом на Западе после Антона Павловича Чехова.

Ставили их и за пределами России: в парижском «Одеоне», Королевском театре Дании, японском «Мингее», Бельгийском национальном театре в Брюсселе, Финском национальном театре в Хельсинки, Jean Cocteau Repertory в Нью-Йорке.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press / www.globallookpress.com

Любовь Радзинского к истории нашла отражение в его книгах. После двух десятков лет изучения биографии Николая II он выпустил пьесу «Николай II: жизнь и смерть», где с документальной точностью зафиксировал последние часы жизни царской семьи.

Интересно В спектакле по этой пьесе императора сыграл Александр Збруев. Роль супруги Николая II — Александры Федоровны — досталась Ирине Купченко. В спектакле по этой пьесе императора сыграл Александр Збруев. Роль супруги Николая II — Александры Федоровны — досталась Ирине Купченко.

Из-под пера Радзинского вышел ряд произведений, посвященных событиям и личностям времен русской смуты, Распутина, Наполеона, революции, Сталина. Он признавался, что считает своих героев, разделенных сотнями и тысячами лет, куда более реальными современных людей.

Я знаю их тайны, их привычки, я вижу дворцы и лачуги, в которых они жили. Ибо это и есть моя профессия — Путешественник во времени. Эдвард Радзинский

Он создал несколько программ цикла «Загадки истории», которые в 1990-х транслировали на ТВ. В 2007 году телеканал «Культура» представил передачи Радзинского из мемуарного цикла «Мой театр». А одним из его последних проектов стала документальная серия «Эдвард Радзинский. Царство женщин». За работу на телевидении Радзинского несколько раз номинировали на ТЭФИ, лауреатом премии он становился в 1997, 1999, 2003, 2004 годах. А в 2006-м портал Rambler признал его «Человеком десятилетия».

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Эдварда Радзинского На отдыхе в Алупке в 1950-е Радзинский встретил будущую первую жену — Аллу Гераскину. Актриса была старше его на шесть лет, переводила книги с французского и работала сценаристом передачи «Кабачок 13 стульев». В браке у Радзинского и Гераскиной родился сын Олег*, но отношения в семье стали портиться, и спустя восемь лет совместной жизни супруги развелись. Алла уехала в США и выпустила мемуары.

Моя личная жизнь — всегда за занавесом. Я слишком уважаю женщин, которые наградили меня счастьем быть с ними, и никогда не позволю, чтобы их имена стали достоянием всех. Эдвард Радзинский

Когда в БДТ ставили «104 страницы про любовь», Радзинский встретил Татьяну Доронину. Он был скор на решения: предложил переехать в Москву и выйти за него замуж вскоре после знакомства. Доронину взяли во МХАТ, а поддержка Радзинского обеспечила ей приглашения на кинопробы.

Фото: РИА «Новости»

Их союз длился пять лет, а любовь служила драматургу вдохновением — в браке с Дорониной Радзинский активно писал пьесы. И гордился успехами жены, которая завоевала всесоюзную славу после ролей в фильмах «Старшая сестра» и «Три тополя на Плющихе».

Для меня есть только два идеальных актера: Доронина и Олег Даль. Свои пьесы о любви я писал в соавторстве с ней. Я пересказывал ее мысли, рассуждения, старался воспроизвести ее поведение, ее поступки, и это меня увлекало. Эдвард Радзинский

Специально для супруги Радзинский написал еще один сценарий, который лег в основу фильма «Чудный характер». Иронично, но как раз характер не дал им ужиться вместе: Доронина отличалась бескомпромиссностью, а Радзинский был неуживчив. И оба ставили во главу угла профессиональную деятельность.

Интересно Ходили слухи, что трещина в отношениях драматурга и актрисы появилась еще за три года до развода из-за артиста Бориса Химичева. Возможно, виной всему стал роман Радзинского с балериной Инной Елисеевой, которая потом обратила свое внимание на Валентина Гафта. Ходили слухи, что трещина в отношениях драматурга и актрисы появилась еще за три года до развода из-за артиста Бориса Химичева. Возможно, виной всему стал роман Радзинского с балериной Инной Елисеевой, которая потом обратила свое внимание на Валентина Гафта.

Главная любовь ждала писателя в Коктебеле — там он встретился с Еленой Денисовой, исполнившей роль Вирджинии в «Ищите женщину». Между ними была разница в 24 года, но артистку, покоренную красноречием Радзинского, она не смутила. Денисова настаивала только на официальном браке, в том числе из-за своего мировоззрения. Она говорила, что хочет выйти замуж на всю жизнь. Радзинский боялся наскучить молодой пассии, но понял, что окончательно влюбился. Вскоре после свадьбы Денисова оставила профессию. Она занимается благотворительностью и пишет стихи. Сам Радзинский предпочитает оставлять личную жизнь за кулисами и не комментировать понапрасну.

Фото: РИА «Новости»

Скандалы вокруг Радзинского Еще в советское время у Радзинского сорвалась поездка в США: тогда за антисоветскую агитацию арестовали его сына. В программе «Судьба человека» драматург вспоминал, что чувствовал вину за произошедшее. «Посадили его из-за меня, а он и понятия не имел об этом. <…> Ему приписали антисоветскую агитацию», — делился Радзинский. Чтобы смягчить приговор, он подключил все свои связи — Олегу* грозили пять лет колонии и ссылка на Север. В итоге сын писателя получил год тюрьмы, его сослали в Сибирь, а после возвращения не брали на работу. Тогда Радзинский вмешался в судьбу молодого человека снова и добился, чтобы Олега* выслали в Америку.

Интересно Позже Олег Радзинский* перебрался в Лондон, издавал рассказы, романы и мемуары. В 2023 году его признали иноагентом за распространение недостоверной информации о внешней политике России. Позже Олег Радзинский* перебрался в Лондон, издавал рассказы, романы и мемуары. В 2023 году его признали иноагентом за распространение недостоверной информации о внешней политике России.

В 2011 году вся страна обсуждала ДТП с участием Эдварда Радзинского: его Volvo вылетела на встречную полосу и столкнулась с Nissan X-Trail. Во второй иномарке ехали мужчина и его 24-летняя невеста. Девушка погибла, а писатель загремел в больницу. Ему диагностировали сотрясение мозга, а позже — инфаркт. Вину Радзинский признал, но следствие было долгим. Нелегко давались и публичные выступления: выживший после аварии водитель Nissan обвинял его в саботаже расследования и заявлял, что драматург избегает допросов, ссылаясь на плохое самочувствие.

Интересно Доказательства по делу о ДТП собирали три года. В 2014-м Радзинского признали единственным виновным в случившемся. Дело против драматурга в итоге закрыли, потому что он попал под амнистию в честь 20-летия Конституции. Доказательства по делу о ДТП собирали три года. В 2014-м Радзинского признали единственным виновным в случившемся. Дело против драматурга в итоге закрыли, потому что он попал под амнистию в честь 20-летия Конституции.

В 2024 году Радзинский стал жертвой телефонных мошенников: под видом сотрудников «Википедии» и ФСБ они выманили у писателя 45 миллионов рублей. Сначала ему названивали насчет обновления информации на ресурсе, а затем «силовик» стал пугать Радзинского кражей денег и передачей их ВСУ. Доверившись аферисту, он передал сумму курьеру. Последнего полиции удалось задержать: им оказался 19-летний студент.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

Чем сейчас занимается Эдвард Радзинский Весной 2024 года ходили слухи, что Радзинский уехал из страны. Однако сам драматург в беседе с «Абзацем» заявил, что просто находится на отдыхе и совсем скоро вернется. «Я сейчас в Венеции, плыву на пароходике. У меня со здоровьем все в порядке. Общаюсь с поклонниками в Сети, у меня 425 тысяч подписчиков на канале. Я вернусь [в Россию] в ноябре, проведу свои [творческие] вечера. Их будет около пяти. Здесь я тоже занят делом», — объяснил он. Собственный канал на YouTube Радзинский завел в 2020 году, где рассказывает об истории, литературе и культуре. Он также выступает с программами из цикла «Встречаясь с тайнами истории». Один из творческих вечеров писателя анонсировали летом в Санкт-Петербурге.

*Олег Радзинский признан в России иностранным агентом.