Первый после Чехова. Три брака, смертельное ДТП и сын-диссидент Эдварда Радзинского
Историку, писателю и телеведущему Эдварду Радзинскому 23 сентября исполнится 89 лет. По пьесам его авторства снимали фильмы и ставили спектакли не только в России, но и за рубежом. А историю о многогранности карьеры Радзинского впору экранизировать. О личной жизни, творчестве и скандалах вокруг имени драматурга вспомнил 360.ru.
Семья Эдварда Радзинского и начало карьеры
Отец и мать будущего писателя были из московской интеллигенции: Софья Юрьевна занимала должность старшего следователя по особо важным делам, Станислав Адольфович занимался драматургией и написал сценарий к нескольким кинолентам, среди которых — фильм «Путь в Дамаск» 1927 года.
С детства Эдварда интересовала и литература, и, что удивительно, спорт. Он увлекался историей и в целом хорошо учился. После школы поступил в Московский историко-архивный институт. И выбрал его из-за своего кумира — Николая Карамзина.
Он открыл историю России для России, сделав ее зримой для общества, не ведавшего до него своей Истории. <…> Он осуществил то, о чем я мог только мечтать: дал возможность современникам совершить путешествие во времени…
Эдвард Радзинский
Еще до выпуска из вуза создал свое первое произведение — пьесу под названием «Моя мечта… Индия». В 1958 году ее поставили в Московском театре юного зрителя. Успеха спектакль не имел, и вскоре его вывели из репертуара.
Признание принесли «104 страницы про любовь»: режиссер Анатолий Эфрос поставил пьесу в Ленкоме, а Георгий Натансон превратил ее в фильм «Еще раз про любовь». Ленту, где сыграли Татьяна Доронина и Александр Лазарев, посмотрели порядка 40 миллионов зрителей только в первый год проката.
Радзинский в драматургии, литературе и на ТВ
Всего по сценариям Радзинского сняли свыше 10 художественных фильмов как в России, так и за границей. И хотя их любили, больший интерес он испытывал к театру.
Популярность драматурга достигла пика в 1990-е, его произведения ставили ведущие режиссеры страны, в том числе Георгий Товстоногов, Андрей Гончаров, Роман Виктюк, Валерий Фокин и другие.
На московских сценах — от МХАТа имени Горького до Театра Эстрады — зрителей ждали сразу девять спектаклей по текстам Радзинского, в том числе по пьесам «Беседы с Сократом», «Театр времен Нерона и Сенеки», «Она в отсутствии любви и смерти».
Ставили их и за пределами России: в парижском «Одеоне», Королевском театре Дании, японском «Мингее», Бельгийском национальном театре в Брюсселе, Финском национальном театре в Хельсинки, Jean Cocteau Repertory в Нью-Йорке.
Любовь Радзинского к истории нашла отражение в его книгах. После двух десятков лет изучения биографии Николая II он выпустил пьесу «Николай II: жизнь и смерть», где с документальной точностью зафиксировал последние часы жизни царской семьи.
Из-под пера Радзинского вышел ряд произведений, посвященных событиям и личностям времен русской смуты, Распутина, Наполеона, революции, Сталина. Он признавался, что считает своих героев, разделенных сотнями и тысячами лет, куда более реальными современных людей.
Я знаю их тайны, их привычки, я вижу дворцы и лачуги, в которых они жили. Ибо это и есть моя профессия — Путешественник во времени.
Эдвард Радзинский
Он создал несколько программ цикла «Загадки истории», которые в 1990-х транслировали на ТВ. В 2007 году телеканал «Культура» представил передачи Радзинского из мемуарного цикла «Мой театр». А одним из его последних проектов стала документальная серия «Эдвард Радзинский. Царство женщин».
За работу на телевидении Радзинского несколько раз номинировали на ТЭФИ, лауреатом премии он становился в 1997, 1999, 2003, 2004 годах. А в 2006-м портал Rambler признал его «Человеком десятилетия».
Личная жизнь Эдварда Радзинского
На отдыхе в Алупке в 1950-е Радзинский встретил будущую первую жену — Аллу Гераскину. Актриса была старше его на шесть лет, переводила книги с французского и работала сценаристом передачи «Кабачок 13 стульев».
В браке у Радзинского и Гераскиной родился сын Олег*, но отношения в семье стали портиться, и спустя восемь лет совместной жизни супруги развелись. Алла уехала в США и выпустила мемуары.
Моя личная жизнь — всегда за занавесом. Я слишком уважаю женщин, которые наградили меня счастьем быть с ними, и никогда не позволю, чтобы их имена стали достоянием всех.
Эдвард Радзинский
Когда в БДТ ставили «104 страницы про любовь», Радзинский встретил Татьяну Доронину. Он был скор на решения: предложил переехать в Москву и выйти за него замуж вскоре после знакомства. Доронину взяли во МХАТ, а поддержка Радзинского обеспечила ей приглашения на кинопробы.
Их союз длился пять лет, а любовь служила драматургу вдохновением — в браке с Дорониной Радзинский активно писал пьесы. И гордился успехами жены, которая завоевала всесоюзную славу после ролей в фильмах «Старшая сестра» и «Три тополя на Плющихе».
Для меня есть только два идеальных актера: Доронина и Олег Даль. Свои пьесы о любви я писал в соавторстве с ней. Я пересказывал ее мысли, рассуждения, старался воспроизвести ее поведение, ее поступки, и это меня увлекало.
Эдвард Радзинский
Специально для супруги Радзинский написал еще один сценарий, который лег в основу фильма «Чудный характер».
Иронично, но как раз характер не дал им ужиться вместе: Доронина отличалась бескомпромиссностью, а Радзинский был неуживчив. И оба ставили во главу угла профессиональную деятельность.
Главная любовь ждала писателя в Коктебеле — там он встретился с Еленой Денисовой, исполнившей роль Вирджинии в «Ищите женщину». Между ними была разница в 24 года, но артистку, покоренную красноречием Радзинского, она не смутила.
Денисова настаивала только на официальном браке, в том числе из-за своего мировоззрения. Она говорила, что хочет выйти замуж на всю жизнь. Радзинский боялся наскучить молодой пассии, но понял, что окончательно влюбился.
Вскоре после свадьбы Денисова оставила профессию. Она занимается благотворительностью и пишет стихи. Сам Радзинский предпочитает оставлять личную жизнь за кулисами и не комментировать понапрасну.
Скандалы вокруг Радзинского
Еще в советское время у Радзинского сорвалась поездка в США: тогда за антисоветскую агитацию арестовали его сына. В программе «Судьба человека» драматург вспоминал, что чувствовал вину за произошедшее.
«Посадили его из-за меня, а он и понятия не имел об этом. <…> Ему приписали антисоветскую агитацию», — делился Радзинский.
Чтобы смягчить приговор, он подключил все свои связи — Олегу* грозили пять лет колонии и ссылка на Север. В итоге сын писателя получил год тюрьмы, его сослали в Сибирь, а после возвращения не брали на работу. Тогда Радзинский вмешался в судьбу молодого человека снова и добился, чтобы Олега* выслали в Америку.
В 2011 году вся страна обсуждала ДТП с участием Эдварда Радзинского: его Volvo вылетела на встречную полосу и столкнулась с Nissan X-Trail. Во второй иномарке ехали мужчина и его 24-летняя невеста. Девушка погибла, а писатель загремел в больницу. Ему диагностировали сотрясение мозга, а позже — инфаркт.
Вину Радзинский признал, но следствие было долгим. Нелегко давались и публичные выступления: выживший после аварии водитель Nissan обвинял его в саботаже расследования и заявлял, что драматург избегает допросов, ссылаясь на плохое самочувствие.
В 2024 году Радзинский стал жертвой телефонных мошенников: под видом сотрудников «Википедии» и ФСБ они выманили у писателя 45 миллионов рублей.
Сначала ему названивали насчет обновления информации на ресурсе, а затем «силовик» стал пугать Радзинского кражей денег и передачей их ВСУ. Доверившись аферисту, он передал сумму курьеру. Последнего полиции удалось задержать: им оказался 19-летний студент.
Чем сейчас занимается Эдвард Радзинский
Весной 2024 года ходили слухи, что Радзинский уехал из страны. Однако сам драматург в беседе с «Абзацем» заявил, что просто находится на отдыхе и совсем скоро вернется.
«Я сейчас в Венеции, плыву на пароходике. У меня со здоровьем все в порядке. Общаюсь с поклонниками в Сети, у меня 425 тысяч подписчиков на канале. Я вернусь [в Россию] в ноябре, проведу свои [творческие] вечера. Их будет около пяти. Здесь я тоже занят делом», — объяснил он.
Собственный канал на YouTube Радзинский завел в 2020 году, где рассказывает об истории, литературе и культуре.
Он также выступает с программами из цикла «Встречаясь с тайнами истории». Один из творческих вечеров писателя анонсировали летом в Санкт-Петербурге.
*Олег Радзинский признан в России иностранным агентом.